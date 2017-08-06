 Ночью под Киевом насмерть разбился мотоциклист. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", по словам очевидцев, на данном участке дорога сужается с четырех до двух полос и мотоциклист наехал на бордюр. Из-за этого мотоциклист попал под колеса своего "железного коня" и тот его протащил еще 40-50 метров - на асфальте видно кровавый след. Мужчина погиб от полученных ран на месте. Скорая прибывшая на место ничем помочь не смогла.
Коллеги-байкеры рассказали, что ДТП произошло 200-300 метров от заправки. По их словам, за рулем был Максим Мотин, 1985 года рождения. Передним колесом он наехал на бордюр, после чего мотоцикл начало бросать по всей дороге, что закончилось падением и мгновенной смертью. Это как раз произошло в районе сужения дороги, возможно причиной аварии стала жара и усталость. Но байкеры так же говорят про отсутствие на участке соответствующих предупреждающих дорожных знаков и недостаточного освещения этого участка дороги.
Причины ДТП выясняет полиция.
4140 1
На Объездной дороге в Одессе "четверка" врезалась в фуру: два человека погибли на месте. ФОТО(5)
Водитель сбил 6-летнего мальчика во дворе на Львовщине: ребенок скончался(33)
"Мерседес" влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено). ФОТОрепортаж(82)
Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(95)
Почему задние пассажиры тоже должны пристегиваться. ВИДЕО(0)
В результате столкновения "СМАРТа" с "девяткой" на Одесчине погибло 3 человека, - полиция(20)
С начала года 461 автомобиль патрульной полиции поврежден в результате ДТП: сумма нанесенного ущерба около 6 млн грн, - Нацполиция. ДОКУМЕНТ(32)