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Все про:задержание (6043) конопля (91) наркотики (1548) Донецкая область (4550)

 Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 4,5 кг конопли. ФОТО

В Донецкой области задержан мужчина, пытавшийся провезти наркотики с оккупированного Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в ходе проверки автомобиля ВАЗ пограничный наряд обнаружил 8 пластиковых бутылок, которые плавали в баке с бензином. В них находилось вещество серо-зеленого цвета общим весом 4,5 кг - предположительно, конопля.

На машине гражданин Украины ехал в неподконтрольну Горловку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 га конопли обнаружены в Донецкой области


Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 4,5 кг конопли 01Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 4,5 кг конопли 02

(Фото Госпогранслужбы)
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Не обращай внимания. Ну немножко заглавие с направлением перевоза в тексте не сходится, ну и что? Главное про КОНОПЛЮ.
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я их сколько просил хотя бы проверкой орфографии пользоваться - им некогда - им копипастить нуна.

Цензор-чукча не читатель - цензор-чукча копипастер-писатель ...
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Видать, для кого-то на Цензоре оккупирована как раз Украина.
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Скоро будут как Рус весна - где Буки стреляют на 12 000 км , Прилепин - известный русский писатель, а Царев - известный политик!...
Так что у Цензора - работы - не початый край...
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та пусть бы вёз! туда такой дряни надо наоборот- побольше сплавлять и паленой водяры тоже
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Коноплю, грибочки, паленку им составами возить надо, а не задерживать.
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Це теж обмовка по Фрейду? Чи що?
"В Донецкой области задержан мужчина, пытавшийся провезти наркотики с оккупированного Донбасса."

Источник: https://censor.net.ua/p450635
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Вез чиста для себя ,праздник жизни хотел устроить в натуре !
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Так это не контрабанда, это хуманитарная помощь маладым рицпубликам.
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побрискали отрутою, та хай собі б їхав..
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Цензор не пишет как Петя искал Саакашвили на пограничном пункте с Польшей?
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Зачем мешать? Пусть туда везут всё: бухло, наркоту и тд.
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это нормально. так и надо. пусть матиос ищет. у него же есть этот прибор как его...
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дивився це фото у фб. Саакашвілі вирішив потролити порошенка. доречі він сам це фото поширив.
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Страшний сон П. Порошенка Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 4,5 кг конопли - Цензор.НЕТ 3123🧛‍♂️
Mikheil Saakashvili: "Ти де? Я вже в Україні!" Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 4,5 кг конопли - Цензор.НЕТ 3123🇺🇦️ Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 4,5 кг конопли - Цензор.НЕТ 3123
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Вообще стоит разрешить проводить бартер уголь в обмен на паленую водяру ,грибочки , шмаль и.т.д....
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Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 4,5 кг конопли. ФОТО
В Донецкой области задержан мужчина, пытавшийся провезти наркотики с оккупированного Донбасса.===============
Единичный случай.Сайт в пропаганде и выдуманых фактах замечен небыл
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Що в "дирі" дефіцит мотузок? А мило є у продажу?
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"Текст немножко по дебильному написан.Вам денег никто не даст". (с).
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Цензор.НЕТФотоОбществоМужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 4,5 кг конопли. ФОТО
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