 Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 4,5 кг конопли. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в ходе проверки автомобиля ВАЗ пограничный наряд обнаружил 8 пластиковых бутылок, которые плавали в баке с бензином. В них находилось вещество серо-зеленого цвета общим весом 4,5 кг - предположительно, конопля.
На машине гражданин Украины ехал в неподконтрольну Горловку.
(Фото Госпогранслужбы)
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Цензор-чукча не читатель - цензор-чукча копипастер-писатель ...
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Так что у Цензора - работы - не початый край...
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"В Донецкой области задержан мужчина, пытавшийся провезти наркотики с оккупированного Донбасса."
Источник: https://censor.net.ua/p450635
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Mikheil Saakashvili: "Ти де? Я вже в Україні!" 🇺🇦️
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В Донецкой области задержан мужчина, пытавшийся провезти наркотики с оккупированного Донбасса.===============
Единичный случай.Сайт в пропаганде и выдуманых фактах замечен небыл
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