Отмечается, что после удара обе машины съехали в кювет. В результате водитель и пассажир "ВАЗа" скончались на месте происшествия. Водитель грузовика, не пострадал.
На Объездной дороге в Одессе "четверка" врезалась в фуру: два человека погибли на месте. ФОТО
Около 5:00 в воскресенье, 6 августа, на Объездной дороге Одессы произошло столкновение автомобиля "ВАЗ-2104" и грузовика DAF.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Таймер" сообщили в патрульной полиции города.
Отмечается, что после удара обе машины съехали в кювет. В результате водитель и пассажир "ВАЗа" скончались на месте происшествия. Водитель грузовика, не пострадал.
Отмечается, что после удара обе машины съехали в кювет. В результате водитель и пассажир "ВАЗа" скончались на месте происшествия. Водитель грузовика, не пострадал.
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Растаможка как у молдован, и грузин чтобы даже студент мог позволить машину где есть подушки безопастности?
Нет, будет дороже чем у русни и ты будешь ездить вместо 10ти летней иномарки за эти деньги на трухлявом гробу без подушек, потому что ты это заслужил не выходя на протесты как терпила.
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а соединение в одну упряжку васадзе и пороха-это по спецзаказу?
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