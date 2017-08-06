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Все про:ДТП (5936) Одесса (5802)

 На Объездной дороге в Одессе "четверка" врезалась в фуру: два человека погибли на месте. ФОТО

Около 5:00 в воскресенье, 6 августа, на Объездной дороге Одессы произошло столкновение автомобиля "ВАЗ-2104" и грузовика DAF.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Таймер" сообщили в патрульной полиции города.

Отмечается, что после удара обе машины съехали в кювет. В результате водитель и пассажир "ВАЗа" скончались на месте происшествия. Водитель грузовика, не пострадал.

На Объездной дороге в Одессе четверка врезалась в фуру: два человека погибли на месте 01

На Объездной дороге в Одессе четверка врезалась в фуру: два человека погибли на месте 02

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четвірка, проти фури -- результат закономірний!
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Всяке біває. Сам я залишився живим тільки тому, що вдарились в колесо фури, а не влетіли під неї між колесами.
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З ВАЗами на дорозі треба обережно,як з ватою в політиці.
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Очередная жертва кровавым ублюдкам Вассадзе и Пороху, одна из тысяч ежегодно.
Растаможка как у молдован, и грузин чтобы даже студент мог позволить машину где есть подушки безопастности?
Нет, будет дороже чем у русни и ты будешь ездить вместо 10ти летней иномарки за эти деньги на трухлявом гробу без подушек, потому что ты это заслужил не выходя на протесты как терпила.
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думаешь мерс или ауди пожд фурой целее бы оказались?
а соединение в одну упряжку васадзе и пороха-это по спецзаказу?
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Вначале надо дороги нормальные построить, чтобы было по 2 полосы в каждую сторону. На Окружной дороге в Одессе постоянно тянучки и аварийные ситуации из-за фур, тошнящих 20-30 км/ч.
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Таймер разве не сепарское издание?нахер на него ссылаться?
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давно надо запретить сараи на украинских бляхах одни аварии на них.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Объездной дороге в Одессе "четверка" врезалась в фуру: два человека погибли на месте. ФОТО
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