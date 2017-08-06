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 ДТП на Ривненщине: БТР не разминулся с микроавтобусом - трое пострадавших. ФОТО

ДТП будет расследовать военная прокуратура.

В Ривненской области бронетранспортер не разминулся с микроавтобусом, трое человек травмированы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ривне Вечернее".

Согласно сообщению, БТР переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона и столкнулся с микроавтобусом "Volkswagen Transporter" из Беларуси.

Трое пассажиров микроавтобуса получили травмы. Им вызвали скорую медицинскую помощь.

"Военные травм не получили, водитель микроавтобуса - также", - добавляется в сообщении.

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ДТП на Ривненщине: БТР не разминулся с микроавтобусом - трое пострадавших 01

ДТП на Ривненщине: БТР не разминулся с микроавтобусом - трое пострадавших 02

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Раньше технику сопровождало ВАИ.Сейчас в этом колхозе каждый делает что хочет.
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ВАИ сопровождают колонны. Одиночную машину, БТР или танк никто не сопровождает!
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Шановні цивільні водії - закликаю всіх поступатися дорогою техніці ЗСУ, які б знаки пріоритету не стояли на Вашому шляху.. ЗСУ - наш захист!
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Підтримаю!
Але в даному випадку, схоже, що мікроавтобус просто не встиг відреагувати на виїзд БТР з другорядної.
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лет 20 назад ходила шутка: бойся на дороге дураков, коров и военных шоферов. Ничего не изменилось. А может и не нужно, чтоб в этом плане что-то менялось.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП на Ривненщине: БТР не разминулся с микроавтобусом - трое пострадавших. ФОТО
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