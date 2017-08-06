 ДТП на Ривненщине: БТР не разминулся с микроавтобусом - трое пострадавших. ФОТО

В Ривненской области бронетранспортер не разминулся с микроавтобусом, трое человек травмированы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ривне Вечернее".
Согласно сообщению, БТР переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона и столкнулся с микроавтобусом "Volkswagen Transporter" из Беларуси.
Трое пассажиров микроавтобуса получили травмы. Им вызвали скорую медицинскую помощь.
"Военные травм не получили, водитель микроавтобуса - также", - добавляется в сообщении.
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Але в даному випадку, схоже, що мікроавтобус просто не встиг відреагувати на виїзд БТР з другорядної.
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