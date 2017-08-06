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Все про:драка (2153) Кривой Рог (616) Нацполиция (8292) хулиганство (271)

 Дебош в Кривом Роге устроил полицейский чиновник Писный, племянник замначальника управления "К" СБУ, - Речинский. ФОТО

И. о. начальника отделения полиции в Кривом Роге, задержанный за драку, - это Руслан Писный, племянник заместителя начальника Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василия Писного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Станислав Речинский на Facebook.

"Помните генерала СБУ, которому когда-то Парасюк ногой заехал? Вася Писный по прозвищу Антибиотик - известный львовский контрабандист, по совместительству - генерал СБУ и заместитель начальника главка "К" СБУ. Кстати, забавно, что человек, который в 90-е поднялся на контрабанде спирта и отсидел пять месяцев за вымогательство, специализируется в СБУ как раз на борьбе с контрабандой и оргпреступностью", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стоять, мусора!": пьяный депутат Яремчанского горсовета крыл матом патрульных, бегал по дороге и пытался ударить прохожего. ФОТО

"А на фото - его племянник Руслан Писный. Заместитель начальника Долгинцевского отделения полиции Кривого Рога. Сейчас исполняет обязанности начальника. И вообще исполняет. Вчера (4 августа. - ред.) нажрался в хлам в местном баре и устроил гнусный дебош. Вызвали полицию. Когда приехали полицейские, накинулся на патрульного, ударил. Задержали и привезли в отделение. Дядя включает свои "связи", но не сработает. А яблоко от яблони таки да, недалеко падает", - добавил Речинский.

Напомним, заместитель руководителя отдела полиции в Кривом Роге (Днепропетровская область) спровоцировал конфликт у кафе, который перерос в драку.


Дебош в Кривом Роге устроил полицейский чиновник Писный, племянник замначальника управления К СБУ, - Речинский 01

(Фото со страницы Станислав Речинский)
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Если дядя - сбушный мудак то племянник - мусор почему должен чем- то отличаться ???
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так таких размеров нет, там нужно шляпы от солнца буксировочным тросом сшить и прикрывать))))))
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Оце нареформувалися, та напрацювалися.
Вже быльше 2000 загинуло в "АТО" та быльше 10000 залишились скаліченими на все життя. Все саме за таких уродів відбувається та їх посіпак у верхівці влади.
Невже за них віддавали життя наші молоді хлопці, що безкорисливо вірили. що привели до корита "нову владу". Ригівську гидоту треба вимітати мітлою з України за прикладом Туреччини. Заборонити в один день всім обіймати посади в усіх органах на 10 років та притягти до законної відповідальності.
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Точно не із-за хУЙЛА, впевнений?
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"...Оце нареформувалися, та напрацювалися...."

а ты уверен, что это из-за реформ? ты вообще уверен, что раньше,до реформы полиции, такого не было? или ты как страус, если об этом не говорили - значит не было!

теперь, благодаря реформам, ты можешь посмотреть на "героя" публикации... даже при дяде пид@расе в СБУ! не, не рулит?
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Після нормальних реформ такої наволочі не повинно бути в поліції!
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Ні, не рулить!!! Цей небіж , разом з дядьком , має вже давно , з обушком уранову руду в копальні довбати, за миску баланди, з нагрудним знаком- №245 !!!)))
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Та ви шо??? Цього не може бути!!! Копи , як і судді з прокурорами , в Україні,самі доброчесні!! І все це завдяки рішучим рехвормам великих рехворматорів !!!)))
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Як ви вже задовбали (що порохоботи, що зрадофіли) затримають погано, відпустять погано, ви по життю такий невизначений?
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Погано те , що після ціх гучних рехворм цієї наволочі в поліціі не зменьшилось!! І ці потвори , як керували , так і керують!!1Тобто, що замість реальних реформ, триває імітація реформ !!!))
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От про що ти тільки що знову кричав? Аби кричати?
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Про те що вселякі Голубани і Отброськіни продовжують керувати в правоохоронних органах!! Про підміну реальних реформ, імітацією і окозамилюванням !!!)))
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только за этот удар по контрабандистской морде володя отработал депутатский мандат
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Маловато будет. Их надо пиздить на регулярной основе.
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Як кажуть: з лиця воду не пити. Але в не в даному випадку. Цим "лицем" тільки дітей лякати.
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надо бы повысить зарплаты..шо б взяток не брали!))))
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вы ничего не понимаете))
это наш украинский Видок)
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Пилять, ну и рожа! Не понимаю! Почему обязательно нажираться в общественных местах?!?!
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у него есть гарант, если что - то отмажут
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Предлагаю ввести фейс контроль при приёме на работу в гос.органы, чтоб своими свинскими рожами не позорили гос.службу, пусть сначало себя приведут в порядок а потом идут на собиседование , конкурс проходят,а не по связям на работу устраиваются
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Предлагаю ввести фейс контроль

В Японии производственные мастера здают " японское ГТО"- не пробежал дистанцию по нормативу - свободен!...
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"Вася Писный по прозвищу Антибиотик - известный львовский контрабандист, по совместительству - генерал СБУ и заместитель начальника главка "К" СБУ. Кстати, забавно, что человек, который в 90-е поднялся на контрабанде спирта и отсидел пять месяцев за вымогательство, специализируется в СБУ как раз на борьбе с контрабандой и оргпреступностью"

мощные реформы и очередные досягнення.
це - перемога!
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А так- же из одного всем известного учебного заведения МВС пропало больше сотни стволов .Стволы не нашли а дело закрыли .Не без его участия!
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Наслідки рішучих рехворм, від імітаторів, в усій красі !!!)))
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Таке худеньке і кволе, аж шоколад з підборіддя капає.
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Пэтрусь случайно не наградил сего мусора гэроем? А то такие персонажи особенно приятны чиколадной твари.
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только за этих писных аваков и порошенко должны висеть вверх ногами
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багато було вилито бруду на парасюка за той інцидент.
дійсно, некрасиво й неефективно.
але він зробив хоч щось
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Я ще тоді писав - пісний це лайно яке у Львові не поважає ніхто, навіть ті, хто п'є з ним горілку, бо як сказав мені один його собутильник - мушу.
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а вы тому, кто мусыть тоже сказали , что с лайном пьет только лайно, или тоже мусытэ
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Если так выглядит племянник, то как же выглядит дядя?
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Навіщо "реформованому" аваковим та дєєвою поліціянту такі цицьки?
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знайти негайно Парасюка і видати черевики із металевими носками...
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Почему 5000 грн? Вилкулоид-старший,ватных пенсионеров на выборах мэра-за 500 грн.купил.

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Бачу диванне військо захвилювалось. З чого би це? Чи інші наші можновладці не мають племінників? Всі вони однакові, а прості люди тому прості, що нікуди не годні взагалі. Ну хіба для мусорів на Майдані мішенями побули. Як в тирі. Так що заткніться. А вася Парасюку той копанець не забув. Пройде пару років і віддасть з відсотками.
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Династія уродів. А скільки ще таких при владі офшорника...
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Дебош в Кривом Роге устроил полицейский чиновник Писный :Дебош в Кривом Роге устроил полицейский чиновник Писный, племянник замначальника управления "К" СБУ, - Речинский - Цензор.НЕТ 2989
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ПЕрвое: Получается, а Парасюк-то прав
Второе: Ну, порезвилась деточка-мажорчик. А что оно еще может?
Третье: К Парасюку на воспитание?
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Рагуль обыкновенный. Типичный представитель новой украинской власти. Я так понимаю, был спущен с гор и направлен в Кривой Рог, чтобы привить "забитому" восточно-украинскому населению патриотизм и европейские ценности.
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Побольше нужно нам Парасюков. Молодец хлопец!
Кстати что-то его совсем не видно и не слышно.
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А вот и не уволят, спрячут, переведут на время крутить коровам хвосты!!!
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Яркий представитель аваковских реформованых копив!!!! Красавчег!!!
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А как эта жирная свинья сдает физическую подготовку?
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Таке враження, що ця свиня жере комбікорма з біодобавками.
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И в чем Парасюк был не прав? И по форме и по содержанию все было верно.Такое м...чье у власти,а виноват Володя.
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громадяни!
наполегливо опановуйте метод Парасюка!
Українець, свиню з-за столу вибивай ногами, дотримуйся етикету!
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Божечки, это на человека даже не сильно похоже.
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животное!!! И таких мр@зей полные полицейские департаменты!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДебош в Кривом Роге устроил полицейский чиновник Писный, племянник замначальника управления "К" СБУ, - Речинский. ФОТО
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