 Дебош в Кривом Роге устроил полицейский чиновник Писный, племянник замначальника управления "К" СБУ, - Речинский. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Станислав Речинский на Facebook.
"Помните генерала СБУ, которому когда-то Парасюк ногой заехал? Вася Писный по прозвищу Антибиотик - известный львовский контрабандист, по совместительству - генерал СБУ и заместитель начальника главка "К" СБУ. Кстати, забавно, что человек, который в 90-е поднялся на контрабанде спирта и отсидел пять месяцев за вымогательство, специализируется в СБУ как раз на борьбе с контрабандой и оргпреступностью", - пишет он.
"А на фото - его племянник Руслан Писный. Заместитель начальника Долгинцевского отделения полиции Кривого Рога. Сейчас исполняет обязанности начальника. И вообще исполняет. Вчера (4 августа. - ред.) нажрался в хлам в местном баре и устроил гнусный дебош. Вызвали полицию. Когда приехали полицейские, накинулся на патрульного, ударил. Задержали и привезли в отделение. Дядя включает свои "связи", но не сработает. А яблоко от яблони таки да, недалеко падает", - добавил Речинский.
Напомним, заместитель руководителя отдела полиции в Кривом Роге (Днепропетровская область) спровоцировал конфликт у кафе, который перерос в драку.
(Фото со страницы Станислав Речинский)
5368 72
Полицейский начальник устроил драку в Кривом Роге, - полиция. ФОТО(121)
"Люди, какие вы дикие!", - россияне устроили давку из-за бесплатной каши на удмуртском празднике урожая в Ижевске. ВИДЕО(314)
"А что вам в этом не нравится?!", - мужчина, избивший российского пропагандиста, об инциденте в День ВДВ. ВИДЕО(91)
"Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи", - кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ. ВИДЕО(107)
Традицию написания конспектов от руки пора гнать метлой из университетов - Примаченко(0)
"Давай добазаримся", - "бухой вояка", ударивший пропагандиста росТВ, предложил мировую(52)
Бытовой конфликт на киевской Оболони закончился массовой дракой, есть пострадавшие. ВИДЕО(68)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вже быльше 2000 загинуло в "АТО" та быльше 10000 залишились скаліченими на все життя. Все саме за таких уродів відбувається та їх посіпак у верхівці влади.
Невже за них віддавали життя наші молоді хлопці, що безкорисливо вірили. що привели до корита "нову владу". Ригівську гидоту треба вимітати мітлою з України за прикладом Туреччини. Заборонити в один день всім обіймати посади в усіх органах на 10 років та притягти до законної відповідальності.
Ответить
Ответить
а ты уверен, что это из-за реформ? ты вообще уверен, что раньше,до реформы полиции, такого не было? или ты как страус, если об этом не говорили - значит не было!
теперь, благодаря реформам, ты можешь посмотреть на "героя" публикации... даже при дяде пид@расе в СБУ! не, не рулит?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это наш украинский Видок)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Японии производственные мастера здают " японское ГТО"- не пробежал дистанцию по нормативу - свободен!...
Ответить
мощные реформы и очередные досягнення.
це - перемога!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
дійсно, некрасиво й неефективно.
але він зробив хоч щось
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Второе: Ну, порезвилась деточка-мажорчик. А что оно еще может?
Третье: К Парасюку на воспитание?
Ответить
Ответить
Кстати что-то его совсем не видно и не слышно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
наполегливо опановуйте метод Парасюка!
Українець, свиню з-за столу вибивай ногами, дотримуйся етикету!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить