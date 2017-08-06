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 Мать оставила в доме на Харьковщине 1,5-годовалую малышку без присмотра - тело девочки из пруда достали соседи. ФОТО

Как ребенок утонул, следствие пока не сообщает.

Как передает Цензор.НЕТ, полиция устанавливает обстоятельства трагической гибели ребенка на Харьковщине.

В публикации содержатся фотоматериалы не предназначенные для просмотра людям с неустойчивой психикой.

Тело 1,5-летней девочки было обнаружено в пруду в селе Александровка Золочевского района.

5 августа в 13:50 в Золочевский отделения полиции поступило сообщение от жительницы с. Александровка Золочевского района о том, что на пруду утонул ребенок.

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Установлено, что мать по месту жительства уложила спать свою дочь, а сама на не продолжительное время пошла к соседке в гости, входную дверь не закрывала. Вернувшись домой, обнаружила отсутствие дочери, о чем сообщила мужу, который находился на работе.

Мать оставила в доме на Харьковщине 1,5-годовалую малышку без присмотра - тело девочки из пруда достали соседи 01

Во время поисков ребенка местный житель обнаружил в пруду тело ребенка и вместе с местными жителями вытащил из воды. Видимых признаков следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Следователями Золочевского ОП открыто уголовное производство ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМать оставила в доме на Харьковщине 1,5-годовалую малышку без присмотра - тело девочки из пруда достали соседи. ФОТО
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