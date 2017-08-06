 Мать оставила в доме на Харьковщине 1,5-годовалую малышку без присмотра - тело девочки из пруда достали соседи. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, полиция устанавливает обстоятельства трагической гибели ребенка на Харьковщине.
В публикации содержатся фотоматериалы не предназначенные для просмотра людям с неустойчивой психикой.
Тело 1,5-летней девочки было обнаружено в пруду в селе Александровка Золочевского района.
5 августа в 13:50 в Золочевский отделения полиции поступило сообщение от жительницы с. Александровка Золочевского района о том, что на пруду утонул ребенок.
Установлено, что мать по месту жительства уложила спать свою дочь, а сама на не продолжительное время пошла к соседке в гости, входную дверь не закрывала. Вернувшись домой, обнаружила отсутствие дочери, о чем сообщила мужу, который находился на работе.
Следователями Золочевского ОП открыто уголовное производство ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.
5640 0
Экс-нардеп от Партии регионов Бережная разбилась в автокатастрофе(142)
Единственный на всю Украину уцелевший экс-узник "Майданека" Бржезицкий скончался в Житомире(22)
С начала работы патрульной полиции пятерых парней и двух девчонок мы уже похоронили, - начальник Департамента Жуков(0)
Сегодня в Каменце-Подольском простятся с украинским воином Доброшинским, погибшим под Новозвановкой от пули снайпера террористов. ФОТО(0)
Під час навчання на одному з полігонів Київщини загинув військовослужбовець, є травмовані(0)
Умерла 8-летняя девочка, отдыхавшая в детском лагере Бердянска(37)
В столичной многоэтажке случился пожар, погибла женщина, - ГСЧС. ФОТО(3)