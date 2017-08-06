 Мать оставила в доме на Харьковщине 1,5-годовалую малышку без присмотра - тело девочки из пруда достали соседи. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ полиция устанавливает обстоятельства трагической гибели ребенка на Харьковщине.Тело 1,5-летней девочки было обнаружено в пруду в селе Александровка Золочевского района.5 августа в 13:50 в Золочевский отделения полиции поступило сообщение от жительницы с. Александровка Золочевского района о том, что на пруду утонул ребенок.Установлено, что мать по месту жительства уложила спать свою дочь, а сама на не продолжительное время пошла к соседке в гости, входную дверь не закрывала. Вернувшись домой, обнаружила отсутствие дочери, о чем сообщила мужу, который находился на работе.

Во время поисков ребенка местный житель обнаружил в пруду тело ребенка и вместе с местными жителями вытащил из воды. Видимых признаков следов насильственной смерти на теле не обнаружено.Следователями Золочевского ОП открыто уголовное производство ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.