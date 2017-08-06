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 Князев наградил полицейскую Омельченко, спасшую 200 раненых в ходе АТО. ФОТО

омельченко ласточка

Глава Национальной полиции Сергей Князев наградил полицейскую Оксану Омельченко с позывным Ласточка за спасение раненых во время Антитеррористической операции (АТО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, Омельченко за время АТО спасла жизни почти 200 раненых: выносила их с поля боя, оказывала неотложную медицинскую помощь. Она транспортировала тела около 50 погибших бойцов.

По словам Князева, она оказывала помощь раненым еще на Майдане, а когда начали формировать первые добровольческие отряды, вступила в ряды батальона "Киев-1". По его словам, женщина с июня 2014 года почти постоянно находится в зоне АТО.

"Она видела все ужасы войны. Наравне с мужчинами принимала первые бои и эвакуировала раненых. Оксана принимала непосредственное участие в освобождении от российско-террористических группировок города Славянска Донецкой области", - сказал Князев. По его информации, в июне-сентябре 2014 года женщина вывезла более сотни детей из Краматорска, Славянска и Константиновки в город Изюм (Харьковская область).

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала АТО погибли 38 военных медиков, более 200 - получили ранения, - Порошенко

Сейчас Омельченко - полицейский полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев". Она несет службу в Авдеевке (Донецкая область). Женщина помогает жителям прифронтовых территорий: собирает медицинскую и гуманитарную помощь, привозит продукты, предметы первой необходимости и медицинские препараты, помогла транспортировать реанимобиль.


Князев наградил полицейскую Омельченко, спасшую 200 раненых в ходе АТО 01

(Фото Нацполиции)
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