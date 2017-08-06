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 Украинец пытался вывезти в Россию антикварный мушкет 1657 года, - ГПСУ. ФОТО

Его культурную и историческую ценность будет определять экспертиза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Пески" пограничники отдела "Тополи" Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили ствол от старинного мушкета 1657.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничнику на Закарпатье разбили автомобиль: контрабандисты пытаются запугать правоохранителей. ФОТО

"На въезд в Украину из России автомобиль "Рено" прибыл под управлением 46-летнего украинца. При осмотре транспортного средства среди личных вещей пассажирки этого авто, а именно в ее чемодане общей обзорной группой обнаружен ствол от мушкету 1657 года, завернутый в куртку. На гражданина Украины составлен админпротокол, предмет изъят в установленном порядке. Его культурную и историческую ценность будет определять экспертиза", - сказано в сообщении.

Украинец пытался вывезти в Россию антикварный мушкет 1657 года, - ГПСУ 01

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Какой же это мушкет у нас в на таможне работают одни любители зеленых бумажек.
Это казацкая пушка - пример на фото.
Он ее в Украину вез, у кацапов отнял и вез на родину. Этому чуваку надо памятник ставить, а не привлекать к ответственности.
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Сьогодні вночі в пункті пропуску «Піски» прикордонники відділу «Тополі» Харківського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили ствол від старовинного мушкету 1657 року.
Так, у вищезгаданий пункт пропуску на в'їзд в Україну із Росії автомобіль «Рено» прибув під керуванням 46-річного українця. Під час огляду транспортного засобу серед особистих речей пасажирки цього авто, а саме у її валізі спільною оглядовою групою виявлено ствол від мушкету 1657 року, замотаний в куртку.
На громадянку України складено адмінпротокол, предмет вилучено встановленим порядком. Його культурну та історичну цінність буде встановлено після здійснення експертизи.
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Сколько же любителей кацапов в Украине живет...
Ну вот у меня знакомые есть, тоже им Украина была не мила, считали её провинцией, а вот Россия, Москва это другое дело. Собрали манатки и уехали туда в 2000-м году еще.
Я их понимаю, ну не нравится тебе, собрался - поехал туда, где нравится.
А вот эти любители кацапов, которые тут живут - не понимаю.
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Цензор - кто нибудь хоть как нибудь проверяет тексты? Сравните заголовок с этим - "На въезд в Украину из России автомобиль "Рено"..... Источник: https://censor.net.ua/p450612
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.......в ее чемодане общей обзорной группой обнаружен ствол от мушкету.......
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Россия уничтожила 17 тысяч тонн санкционных продуктов за два года

Россия с 6 августа 2015 года уничтожила около 17 тонн продукции из стран, находящихся под действием продовольственного эмбарго Москвы. Об этом сообщили в пресс-центре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).

Россельхознадзор проверяет)))
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Не удивительно - у нас во всех сферах деятельности вплоть до власти находятся дилетанты ...
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Украина место знатных мушкетных баталий древности)))
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Заголовок одно говорит, содержание статьи - совсем другое.
Если ввозила, то это одно, если вывозила - совсем другое.
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Так в Россию или из России?
Цензор, вы хоть читаете тот бред, который сами постите?
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Умственно неполноценный. В Европу или Америку надо везти ценности - больше заработаешь. А в росии просто заберут. еше и по голове дадут
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Так треба було б його з цього мушкета там же і пристрелити.Заодно і мушкет би перевірили,чи добре стріляє.
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Вез бы он в любую другую страну, я бы расценил это как бизнес. А поскольку вез в парашу, расцениваю это как предательство с отягчающими обстоятельствами
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Ботяра. ты кроме заглавия больше ничего не читаешь?
"На въезд в Украину из России автомобиль "Рено" прибыл под управлением 46-летнего украинцаИсточник: https://censor.net.ua/p450612
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Я стріляв з такого пістоля на Січі на Пасху. 50 гривень. Ружжо з кремнієм теж працює, але вже 100 гривень за постріл.

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Я в дитинстві теж стріляв. Безкоштовно
Самопал у нас називався
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Лютый бред.
Так куда пытались вывезти так и не понятно!
Не мушкет а ствол от мушкета.
О Боже! И на этих недоумков идут мои налоги!
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Бутусов совсем обеднел
Адекватніе разбежались все от него
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6.08.17 12:22
Украинец пытался вывезти в Россию антикварный мушкет 1657 года, - ГПСУ. ФОТО Не понятно только как он пытался вывезти на въезде в Украину. Когда пишете так хотя бы читайте то что написали. А то как брежнев малую землю.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинец пытался вывезти в Россию антикварный мушкет 1657 года, - ГПСУ. ФОТО
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