 Пограничнику на Закарпатье разбили автомобиль - контрабандисты пытаются запугать правоохранителей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, пограничники регулярно получают угрозы и наблюдают попытки запугивания со стороны криминальных элементов
Так, вчера, 5 августа, подобная попытка была совершена в отношении военнослужащего Чопского пограничного отряда. Вернувшись утром после службы, он обнаружил, что преступники повредили его автомобиль. На автомобиле было разбито лобовое стекло, порезаны шины и отбито зеркало заднего вида.
Сейчас есть основания считать, что такие действия, скорее всего, связаны с осуществлением пограничником профессиональной деятельности по охране границы, ведь военнослужащий во время несения службы неоднократно выявлял контрабандный товар, в частности табачные изделия, которые нарушители пытались переправить незаконным способом.
О данном случае пограничники проинформировали Национальный полицию и другие правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются лица, причастные к повреждению имущества военнослужащего Госпогранслужбы.
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https://www.youtube.com/watch?v=AZXyjFogwic
https://www.youtube.com/watch?v=UrsvY7vMVXg
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