 Пограничнику на Закарпатье разбили автомобиль - контрабандисты пытаются запугать правоохранителей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ , пограничники регулярно получают угрозы и наблюдают попытки запугивания со стороны криминальных элементов

Так, вчера, 5 августа, подобная попытка была совершена в отношении военнослужащего Чопского пограничного отряда. Вернувшись утром после службы, он обнаружил, что преступники повредили его автомобиль. На автомобиле было разбито лобовое стекло, порезаны шины и отбито зеркало заднего вида.

Сейчас есть основания считать, что такие действия, скорее всего, связаны с осуществлением пограничником профессиональной деятельности по охране границы, ведь военнослужащий во время несения службы неоднократно выявлял контрабандный товар, в частности табачные изделия, которые нарушители пытались переправить незаконным способом.



