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Все про:авто (4488) Госпогранслужба (2935) контрабанда (1979)

 Пограничнику на Закарпатье разбили автомобиль - контрабандисты пытаются запугать правоохранителей. ФОТО

О случившемся проинформировали Нацполицию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, пограничники регулярно получают угрозы и наблюдают попытки запугивания со стороны криминальных элементов

Так, вчера, 5 августа, подобная попытка была совершена в отношении военнослужащего Чопского пограничного отряда. Вернувшись утром после службы, он обнаружил, что преступники повредили его автомобиль. На автомобиле было разбито лобовое стекло, порезаны шины и отбито зеркало заднего вида.

Пограничнику на Закарпатье разбили автомобиль - контрабандисты пытаются запугать правоохранителей 01

Сейчас есть основания считать, что такие действия, скорее всего, связаны с осуществлением пограничником профессиональной деятельности по охране границы, ведь военнослужащий во время несения службы неоднократно выявлял контрабандный товар, в частности табачные изделия, которые нарушители пытались переправить незаконным способом.

О данном случае пограничники проинформировали Национальный полицию и другие правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются лица, причастные к повреждению имущества военнослужащего Госпогранслужбы.
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если есть статья "доведение со самоубийства", то должна быть " принуждение к взятке".
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Пограничники на таких тазиках не ездят,может и для того зеркало помяли,что бы не позорился
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те что могут что то решать 1000000%, это либо показуха, либо бытовуха.
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Надо сделать такие цены на табак,чтобы было невыгодно возить,да и курить меньше будут.
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Так сюда тоже возят немерянно с Белоруссии и Молдовы,часть из которых дальше уходит на Запад
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а поляки возят в Германию,Норвегию,Финляндию.....и т.д......акцизы это регулирование рынка государством ,а контрабанда это саморегулирование рынка....это всегда будет происходить...
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То тоді сюди будуть возити- торгівлю ніщо і ніколи не могло спинити. Тим більше незаконну торгівлю.
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пограничник на жигуле?... вы еще напишите что живет в коммуналке, и выплачивает кредит за холодильник.....
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Нех. ездить на кацапских машинах. Ето как бы во время второй мировой войны местные разбили полицаю его мессершмит.
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когда уровень доходов населения является двигателем контрабанды то, хоть стреляй их, а возить будут. Поскольку, это наимение аморальный вид преступности, люди к нему тянутся больше.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничнику на Закарпатье разбили автомобиль - контрабандисты пытаются запугать правоохранителей. ФОТО
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