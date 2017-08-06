 Харьковчанин планировал вывезти из Донецкой области гранатомет, 250 патронов и 3 магазина. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на автовокзале полицейские остановили подозрительного мужчину. 43-летний житель Харькова держал в руках большую сумку. В ней обнаружен противотанковый гранатомет РПГ-22, более 250 патронов различных калибров и 3 магазина от автомата Калашникова. Все это мужчина планировал отвезти домой.
Задержанный пояснил, что работает в селе Тарамчук (Марьинский район). Летом 2015 года он якобы нашел боеприпасы в разрушенном доме у села и оставил себе.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение боеприпасов). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.
(Фото полиции Донецкой области)
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По поводу куда деть наворованное, та к девают же куда то, и не только в Зимбвабве. Видишь, ли , Вы рассуждаете о последствиях, "куда" , "как", "тишина" - вместо того вопроса. почему они не в единственном месте которое они заслуживают - ТЮРМЕ. Закон должен быть один - украл курицу - тюрьма. Украл состав - тюрьма. И чтоб в одной камере сидели, что за курицу, что за состав.
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Поскольку гранатомёт предмет весьма специфический, то вряд ли кто либо его имеющий, будет так просто расхаживать с ним по улице. Или в багажнике машины, или в большой сумке. А багажник машины и сумки в которых может поместится гранатомёт, я встречаю ежедневно, думается как и Вы. А посему вероятность утверждения что я или Вы не встречали гранатомёта на улице весьма низкая, и не смотря на это Вы и я пишем тут, тоесть без всяких последствий. Сообщения о применение гранатомётов на улице в СМИ не встречал.
А вот применение гранатомёта по домам всяких "вельможей" с касты "стырил пару составов" таки есть. Поэтому вероятность встретится с владельцем гранатомёта и его применения против себя резко повышается если Вы крупный вор, и сидите в своей "крепости" за большим забором.
И тут вот, вообще получается извращенный вывод. Что заинтересованный в отыскании и посадке чела с гранатомётом получается крупный вор. Ибо это ему грозит, а не бедолаге который охотится за курицой.
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"На Закарпатье неизвестные обстреляли дом экс-прокурора"
"На дачном массиве Осокорки в Дарницком районе столицы по строящемуся дому выстрелили из ручного гранатомета"
"Дом экс-руководителя милиции Закарпатья Василия Варцабы обстреляли из ручного гранатомета"
"В ночь на воскресенье неизвестные из гранатомета обстреляли дом народного депутата Игоря Котвицкого"
"В Запорожье из гранатомета стреляли по дому криминального авторитета "Григоры""
"В Ужгороде злоумышленники из гранатомета выстрелили в частный дом " - угадайте с одного раза кому дом пренадлежал.
можно и продолжить. Что важно, пострадавших нет.
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Ведь по закону причинить "больно" имеет право только государство через суды, а не я или Вы. И за воровство курицы, и за воровство состава и за воровство денег с бюджета различными способами. Где посадки этого ворья ? А то что за "курицу" садят, так это 200%. "План" то нужно делать, видимость деятельности создавать.
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