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 Общество
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Все про:боеприпасы (1232) оружие (4050) Нацполиция (8287) Донецкая область (4547)

 Харьковчанин планировал вывезти из Донецкой области гранатомет, 250 патронов и 3 магазина. ФОТОрепортаж

В Курахово (Донецкая область) правоохранители изъяли у мужчины оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на автовокзале полицейские остановили подозрительного мужчину. 43-летний житель Харькова держал в руках большую сумку. В ней обнаружен противотанковый гранатомет РПГ-22, более 250 патронов различных калибров и 3 магазина от автомата Калашникова. Все это мужчина планировал отвезти домой.

Задержанный пояснил, что работает в селе Тарамчук (Марьинский район). Летом 2015 года он якобы нашел боеприпасы в разрушенном доме у села и оставил себе.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение боеприпасов). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Просто забыл о них": У жителя Донецкой области изъяты 3 гранаты и 2 заряженных магазина к АК. ФОТОрепортаж

Харьковчанин планировал вывезти из Донецкой области гранатомет, 250 патронов и 3 магазина 01Харьковчанин планировал вывезти из Донецкой области гранатомет, 250 патронов и 3 магазина 02Харьковчанин планировал вывезти из Донецкой области гранатомет, 250 патронов и 3 магазина 03

(Фото полиции Донецкой области)
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Вопрос не самом в оружии, а против кого он собирался его применить!
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Гранатомёты у них валяотся.... Богато люди в прифронтовых областях живут...
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выкопал... в копанке... делов то - у нас этого, как гуталина...))
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Вот этого посадят. А вот воров ворующих миллионы, нет. Ибо украл состав - уважаемый человек, украл курицу с голодухи - тюрьма.
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Верно. А раз не курица, тогда что? простить и отпустить? А прикинь ворующий миллионы сколько может купить гранатомётов ? а ворующий курицу? так кто с них более опасный?
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А к то с них дурень? Ворующий составы? Укравший курицу с голодухи? или нашедший гранатомёт и пытающийся его продать (возможно по причине банального отсутствия средств на существования) ?. Я так думаю что ворующий составы, не с голодухи их ворует.
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Отвечу по пунктам - 1. Ворующий составы - в любом случае это как-то оформляет. Во всяком случае - пытается.. То, что унас несовершенное законодательство, и позволяет такие лазейкки - вопрос другой....2.Человек украл ОРУДИЕ УБИЙСТВА ( ни для чего другого оно применено быть не может). Даже - если с целью перепродать - оно где-то выстрелит. Неконтролируемо....3. Он знал что это орудие убийства, и его назначение - убивать..
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Вот. А я к чему. Вопрос то не в том что будет с тем кто гранатомёт "нашел", "украл", "отжал", "затрофеил". С ним и так понятно, его изловят и посадят. А с тем кто составы тырит, вот вопрос, с отсутствием наказания им, а порой даже наоборот, поошрением в виде "депутатской неприксновености". Следуя Вашей логики, он наворовав миллионы, может преспокойно организовать за крохи митинг, который перерастёт в массовое побоище. Или нанять и ВООРУЖИТЬ, "мини армию" и натворить делов. Или же своим воровством, он может снизить к примеру количество закупаемых жизненно необходимых лекарств и тем самым "по тихому" убить десятки или сотни людей. Так что на моё мнение, ворующие составами, более социально опасны, и с ними встретится в жизни на пару порядков вероятность выше, вреда от от них больше, и вероятность пострадать от них мне и Вам вероятность выше. Да и в конце концов, гранатомёт купит в первую очередь такой вор, ибо у него есть за что купить.
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Да я не спорю - что ворующие миллионы для государства потенциально опаснее хулигана в подворотне с ножом... Другое дело - поставь себя на его место - ведь ты был бы заинтересован, - чтобы на улицах было спокойно??? Тото и оно.... Гангсерские разборки закончились давно... " Миниармия" - зачем, если воровать в тишине проще?? И куда ты потом денеш наворованное - если тебя не пустят ни в одну приличную страну???? Будеш сидеть как Кащей???
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А в ОРДИЛО тогда получается хулиганы в подворотне с ножом всё организовали? так, от нехрен делать? или же тихони, прикупив всякого рода пукалки и вложив их в руки хулиганов вместо ножа, и вывалив приличный кеш "за шумиху" ? Понятно что мои рассуждения грубы, и что всё куда запутаней. Но я уверен в одном, что если бы то шобло воров грабящие "по тихому" государство, то жаднючее шобло "власть имущее" за свои "дела" мотали срок в местах не столь отдалённых, те рожы которые должны бы заниматься отловом воров. гопников и прочего, не занимались доением мелкого бизнеса, крышеванием всяких сомнительных "заведений" аля, "массажный салун","интернет игры"-аля казино и прочее прочее, то жили бы спокойно, сеяли пшеничку, шили штанишки, плавили сталь, добывали уголёк.

По поводу куда деть наворованное, та к девают же куда то, и не только в Зимбвабве. Видишь, ли , Вы рассуждаете о последствиях, "куда" , "как", "тишина" - вместо того вопроса. почему они не в единственном месте которое они заслуживают - ТЮРМЕ. Закон должен быть один - украл курицу - тюрьма. Украл состав - тюрьма. И чтоб в одной камере сидели, что за курицу, что за состав.
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Послушай - я работал ночным таксистом в начале " лихих 90-х"... Угадай, - кто всяких гопников повыловил? Менты тоже, но и БАНДЮКИ!!! Бардак на улицах никому ненужен... А вот с Донбассом - дело другое - есть возможность списать кучу денег на снаряды.... Так что ни о каких " незаконных формированиях" и речи нет - это воровство на уровне правительства... Только одного не могу понять - зачем это было надо Путину???? Иначе - как долбанулся - не назовёш....
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Обратно - не мели фигню. Кто ворует миллионы - наиболее заинтересован в тишине и покое, как в болоте - так воровать проще... А вот отморозка с гранатомётом я бы на улице встретить не хотел.... А ты???
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Хм, с гранатомётом на улице, вопрос интересный. Помелю дальше фигню.
Поскольку гранатомёт предмет весьма специфический, то вряд ли кто либо его имеющий, будет так просто расхаживать с ним по улице. Или в багажнике машины, или в большой сумке. А багажник машины и сумки в которых может поместится гранатомёт, я встречаю ежедневно, думается как и Вы. А посему вероятность утверждения что я или Вы не встречали гранатомёта на улице весьма низкая, и не смотря на это Вы и я пишем тут, тоесть без всяких последствий. Сообщения о применение гранатомётов на улице в СМИ не встречал.
А вот применение гранатомёта по домам всяких "вельможей" с касты "стырил пару составов" таки есть. Поэтому вероятность встретится с владельцем гранатомёта и его применения против себя резко повышается если Вы крупный вор, и сидите в своей "крепости" за большим забором.

И тут вот, вообще получается извращенный вывод. Что заинтересованный в отыскании и посадке чела с гранатомётом получается крупный вор. Ибо это ему грозит, а не бедолаге который охотится за курицой.
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Применение гранатомёта для вельможей??? Не смеши,, во-первых ты туда с ним близко не подойдёш,, а во-вторых -- а что ты в итоге получиш? Использованный гранатомёт????
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Можно лишь гадать против кого теоретически мог чел применить гранатомёт. Ну там против соседа который вырастил больше картошки - теоретически может. Против собутыльника который хреново разливает самогон - теоретически может. Даже против просто прохожего, посреди города - а просто ему скучно - теоретически может. теоретически можно надумать хоть миллион всеких версий применения. но давайте глянем на статистику, которую можно почерпнуть с СМИ.

"На Закарпатье неизвестные обстреляли дом экс-прокурора"
"На дачном массиве Осокорки в Дарницком районе столицы по строящемуся дому выстрелили из ручного гранатомета"
"Дом экс-руководителя милиции Закарпатья Василия Варцабы обстреляли из ручного гранатомета"
"В ночь на воскресенье неизвестные из гранатомета обстреляли дом народного депутата Игоря Котвицкого"
"В Запорожье из гранатомета стреляли по дому криминального авторитета "Григоры""
"В Ужгороде злоумышленники из гранатомета выстрелили в частный дом " - угадайте с одного раза кому дом пренадлежал.
можно и продолжить. Что важно, пострадавших нет.
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Какие у нас чиновники непробиваемые.... Обстреливают их, обстреливают - а даже никого не ранили...
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Дык возможно не чиновники непробиваемые, а стрелки жалостливые ? Ведь право на такое суждение тоже есть. Ведь если попал в молоко, это может означать как и то что "мазило", так и то "преднамеренно не хотел попасть в цель", "преднамерено было задумано попать в молоко".
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Крупный вор - это кто? Тот кто на "Шкоде Октавия" ездит, когда все вокруг на "жигулях" 100 метров едут, 200 толкают?
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"Шкода Октавия" - щас стоит пару сворованных вагонов? Если да, то тогда Вы правы. А если она стоит пару колёсных пар от вагонов, то Вы ошибаетесь.
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Если бы да кабы, в вагонах выросли ящики с польской водкой. Я спрашивал кто-такой крупный вор? К чему тут тупые цитаты и трактовка Марка Твена, в смысле что совсем не к месту? Что сейчас перевозят в вагонах, руду и антрацит? Кому это принадлежит и кто это перевозит, и если это украсть то кому это продашь... Предстваляю кто-то с3,14дил состав антрацита у Рината, да за такое ... некоторые решат что новый Робин Гуд появился
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Ну кто такие крупные воры, почитай против кого применяли гранатомёты. Выше я сделал выборку в СМИ.
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У тебя спрашиваю, слабо сказать - считаю "крупный вор - это тот кто ворует вагонами", а украсть у соседа мешок картошки, или четыре колеса с машины скрутить это не грех. Сосед же не на последние деньги это купил, еще заработает. Правильно тебя понял?
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Нет, не правильно. Получать наказания должны все, и укравший курицу, и укравший 4 колеса и укравший состав, и укравший с бюджета. А не укравший курицу и 4 колеса на пару делят тарелку баланды в камере, а укравший состав и укравший с бюджета - на Карибах трескающие лангусты запивая дорогим вином.
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Наоборот, если украсть состав, то собственник груза сделает больно всем и "крадунам" и покупателям и даже их дальним родственникам, а если у кого украдут 4 колеса, то до 2014 г. милиция даже дела не возбуждала.
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Ок. Где тогда деяния по "сделает больно" за ворованные миллионы с бюджета. Ведь вроде государство собственник "бюджета". Где посадки этих лиц?
Ведь по закону причинить "больно" имеет право только государство через суды, а не я или Вы. И за воровство курицы, и за воровство состава и за воровство денег с бюджета различными способами. Где посадки этого ворья ? А то что за "курицу" садят, так это 200%. "План" то нужно делать, видимость деятельности создавать.
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Забагато цього "добра" вже розійшлося по Україні- вичищати і вичищати.
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Можливо хотів завершити процес утилізації гепи?
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Новость на ТУТ.БАЙ: "В Витебске при штурме притона с проститутками задержан священник из России".
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"...перед отъездом он сказал попадье об отъезде в благословенные места"(с)
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Видать ехал не с пустыми руками, а с чемоданчиком "скреп", добытых праведным трудом.
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вдруге донецький напрямок за сьогоднішній ранок
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Почитаешь о реформах нынешних властей и начинаешь понимать таких харьковчан....
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Прикольно, почему-то думал что в украинской армии АК-74 под боеприпас 5,45х39 не используется
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вспоминается как волонтёр привёз рпг-22 для школьного музея, а уборщица протирала пыль с него и в классе вынесло 2 стены, гранатомёт оказывается был в боевом положении.
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Цензор.НЕТФотоОбществоХарьковчанин планировал вывезти из Донецкой области гранатомет, 250 патронов и 3 магазина. ФОТОрепортаж
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