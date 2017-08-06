 "Здесь все символично": Оккупанты вопреки завещанию Фиделя Кастро открыли в Крыму памятник бывшему кубинскому лидеру. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Памятник представляет собой высеченную глыбу с небольшой скамейкой. На памятнике - граффити с портретом Кастро и его цитатой: "Победа - это упорство". "Неподалеку от этого места будет построена набережная имени великого политического деятеля и большого друга России - команданте Фиделя Кастро", - гласит надпись на примыкающей каменной табличке.
Монумент выполнен из местного материала - известнякового камня, завил "вице-премьер" оккупационного "правительства" Крыма Дмитрий Полонский.
"Здесь все символично. Задумка в том, что со скамейки можно любоваться прекрасным закатом", - пояснил он, заявив, что у Крыма и Кубы "много общего".
Кубинский революционер Фидель Кастро руководил страной в течение 47 лет. В июле 2006 года из-за болезней Кастро временно ушел в отставку, прежде чем официально передал власть своему брату в 2008 году. В последние годы Кастро редко появлялся на публике, хотя продолжал писать газетные статьи.
Он умер 25 ноября 2016 года в Гаване в возрасте 90 лет. С 26 ноября в стране был объявлен девятидневный траур.
Сообщалось, что после смерти Кастро парламент Кубы принял закон, запрещающий устанавливать памяти памятные статуи в честь него и называть его именем общественные места. Такова была воля покойного кубинского лидера, заявил его брат Рауль Кастро.
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