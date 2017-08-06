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 "Здесь все символично": Оккупанты вопреки завещанию Фиделя Кастро открыли в Крыму памятник бывшему кубинскому лидеру. ФОТО

В поселке Оленевка Черноморского района установили памятник бывшему кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Монумент ему поставлен на берегу Черного моря в рамках фестиваля "Extreme Крым".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Памятник представляет собой высеченную глыбу с небольшой скамейкой. На памятнике - граффити с портретом Кастро и его цитатой: "Победа - это упорство". "Неподалеку от этого места будет построена набережная имени великого политического деятеля и большого друга России - команданте Фиделя Кастро", - гласит надпись на примыкающей каменной табличке.

Здесь все символично: Оккупанты вопреки завещанию Фиделя Кастро открыли в Крыму памятник бывшему кубинскому лидеру 01

Монумент выполнен из местного материала - известнякового камня, завил "вице-премьер" оккупационного "правительства" Крыма Дмитрий Полонский.

"Здесь все символично. Задумка в том, что со скамейки можно любоваться прекрасным закатом", - пояснил он, заявив, что у Крыма и Кубы "много общего".

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Кубинский революционер Фидель Кастро руководил страной в течение 47 лет. В июле 2006 года из-за болезней Кастро временно ушел в отставку, прежде чем официально передал власть своему брату в 2008 году. В последние годы Кастро редко появлялся на публике, хотя продолжал писать газетные статьи.

Он умер 25 ноября 2016 года в Гаване в возрасте 90 лет. С 26 ноября в стране был объявлен девятидневный траур.

Сообщалось, что после смерти Кастро парламент Кубы принял закон, запрещающий устанавливать памяти памятные статуи в честь него и называть его именем общественные места. Такова была воля покойного кубинского лидера, заявил его брат Рауль Кастро.
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"Здесь все символично": Оккупанты вопреки завещанию Фиделя Кастро открыли в Крыму памятник бывшему кубинскому лидеру - Цензор.НЕТ 7032app-facebookAlexandr Tverskoyу п'ятницю- Может нам пора попрощаться и закончить общение?Это сегодня мне сказала моя бабушка.Маленькая предыстория: она 10 лет назад потеряла зрение и с тех пор не может читать. А телевизор смотреть может. И смотрит его постоянно. И прямо на моих глазах разворачивалась в принципе самая ужасная метаморфоза, которая может произойти с отдельно взятой личностью: из образованной женщины, филолога, знавшего чуть ли не наизусть Солженицына и Шаламова, перепечатывавшего самиздат, она превратилась в агрессивного, ограниченного человека полного тупой злобы, который ненавидит до трясучки весь Запад, считает, что в Украине сидят фашисты и Америка нас атакует климатическим оружием. Но, главное, что сделала с ней пропаганда - это слепая готовность прекратить все связи со своим внуком, которого она любила больше всего в жизни. А если и понадобится, то я не сомневаюсь - сдать куда надо. "Ибо я предатель родины".Почему она так сказала? Потому что она давно догадывается, чем я занимаюсь и что я пишу. Но не знает точно, что конкретно. Я и не говорю, потому что если скажу, то точка будет поставлена в ту же секунду. С возрастом она стала еще более нетерпимой и жесткой.После весны 2014 года я отдалился от неё, хотя раньше мы были очень близки, но это отдаление не мешало мне не касаться острых тем и поддерживать хорошие отношения. Поначалу она много раз меня спрашивала: "Ты заметил, что мы перестали вообще разговаривать о чем-либо, кроме общих тем и погоды". А мне не о чем больше с ней разговаривать - что я могу поделать.Поразительно, как быстро и безвозвратно рвутся родственные связи, когда понимаешь, что за человек перед тобой, что у него в душе и в кого он превратился. Первое время я испытывал очень большое сожаление и даже страдал из-за этого, а потом как-то успокоился и понял, что передо мной находится вроде и родной человек, но уже только формально, а на самом деле - чужой, совсем чужой. И страшный.И вот сегодня я для неё: "Идиот, мерзкий либерал, который не уважает свою родину и историю, предатель подвякивающий англосаксам и вообще конченный человек". А она для меня... просто чужая.Путин вынул из этого народа то, что в нем лишь только успело задремать - всю его гнилую сущность, всю черноту его души, всё бессознательное рабство и жестокую дурость, которые были заложены и ждали своего часа. Будто прорвало канализацию. Эта пропаганда накачивает людей до невменяемого состояния, превращая их в монстров. И это еще одна вещь, за которую я никогда не прощу эту страну. Мне сложно представить сколько таких семейных драм случилось, сколько людей, любивших друг друга, были разделены раз и навсегда. Будь проклята эта страна вместе с ее чудовищным населением.Александр Тверской
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