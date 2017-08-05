 6 тонн спирта изъяты на Буковине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в Кицманском районе были остановлены два микроавтобуса Mercedes-Benz без номерных знаков. Они были загружены 6 тоннами спирта.
(Фото Госпогранслужбы)
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...шо это за микроавтобусы такие?
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Хт-100%
Х=15т водки / 0,5 = 30000 бутылок х 80грн =2400000грн. А по чём спирт? Кто знает?
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