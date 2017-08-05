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Все про:авто (4486) Черновицкая область (313) спирт (235)

 6 тонн спирта изъяты на Буковине. ФОТО

В Черновицкой области правоохранители изъяли партию спирта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в Кицманском районе были остановлены два микроавтобуса Mercedes-Benz без номерных знаков. Они были загружены 6 тоннами спирта.

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6 тонн спирта изъяты на Буковине 01

(Фото Госпогранслужбы)
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два микроавтобуса Mercedes-Benz без номерных знаков. Они были загружены 6 тоннами спирта.
...шо это за микроавтобусы такие?
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спирт волшебный напиток. Всего пол литра делают грузоподъемность микроавтобуса в 2 раза выше.
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Хоть как волка не "корми",он все-равно в лес...???...........???.....
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Да не всё правильно делают.Ну на хер люди будут травится не понятно от чего.Мало отравлений было?Вот то то же.А если хотят заниматься бизнесом,то пусть сертификат и заводик строят.А людей сурагатом не хер травить.
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6т-40%
Хт-100%
Х=15т водки / 0,5 = 30000 бутылок х 80грн =2400000грн. А по чём спирт? Кто знает?
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Цензор.НЕТФотоОбщество6 тонн спирта изъяты на Буковине. ФОТО
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