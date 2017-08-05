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Все про:взрыв (4245) граната (655) Днепр_город (2810) Нацполиция (8285)

 Взрыв в многоэтажке Днепра: полиция нашла остатки гранаты. ФОТО

Взрыв в многоэтажном доме Днепра, предположительно, мог быть вызван гранатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует полиция Днепропетровской области.

По словам правоохранителей, предварительная причина трагедии на ул. Тепличной - взрыв гранаты Ф-1. Погибший - хозяин квартиры 1956 г. р.

В момент взрыва в доме находилась его жена. Она не пострадала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за взрыва во львовской квартире травмирована хозяйка. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее в многоэтажном доме в Днепре прогремел взрыв. В результате погиб 1 человек. Инцидент произошел в 10-этажном доме на улице Тепличной, 35. По предварительным данным, мужчина на втором этаже закрылся в квартире и никого не впускал. Соседи слышали взрыв. После этого из окна начал валить дым.


Взрыв в многоэтажке Днепра: полиция нашла остатки гранаты 01Взрыв в многоэтажке Днепра: полиция нашла остатки гранаты 02

(Фото полиции Днепропетровской области)
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Люди,что ж вы делаете ,ну можно ж те гранаты бросать,туда куда надо ,глушить ворьё и получать благодарнос ть народа Украины !!!
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...я за личное оружие для украинцев! -- тогда и гранат в хатах будет поменьше...
...и против стволов у немцев -- Версальский договор не помог... -- добудут полюбэ... *)
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жодного зв"язку між цими подіями. Дебіли нікуди не подінуться, коли в адекватних з"явиться зброя.. Навіть якщо ядерна.
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Причём тут дебилы? ...народ, если захочет, будет воевать! -- управлять войной -- вот в чём проблема...
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де "воевать"?? В багатоповерхівці у мірному місті??
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...шо значит мирном? -- любая армия существует за счёт народа! ...поэтому и Ляйпциг, и Хиросима с Нагасаки... ...и Содом с Гоморрой...
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я про Дніпро зараз. Я вважаю, хочеш воювати, цікавишся зброєю - йди, воюй. На жаль, нагода в нашій країні зараз для цього є.
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а якщо хтось хоче "воевать" по мирних містах, де діти та старі люди - то повинні бути покарані. А краще карати тих, хто везе за лінію розмежування зброю.
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Мальчик на поле гранату нашел.
К дяде с вопросом, он подошел.
Дерни колечко, дядя сказал.
Долго над полем сандалик летал.
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Видно у этого мальчика 1956 года рождения была сильная задержка в развитии.....
Не служил в армии - не бери в руки то что не знаешь ! Будешь целее и дольше жить .
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Тяжёлое советское детство сказалось, не было у "мальчика" игрушек и мозгов.
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Скажу по секрету в детстве все каникулы проводил у деда на Дону.В году 78-79 купались с лодки и подняли итальянский пулемет .Почистили,смазали и развлекались стрельбой из него .Правда одиночными,не было к нему магазина, заряжали через окно сбоку.Последний раз я там был в 92, агрегат смазан,завернут,хорошо лежит в надежном месте .С патронами та и сейчас проблем нет ,в окопах их копают целыми упаковками.....
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А в моем детстве, у бабушки в селе, на житомирщине ППШ был, новенький, тоже без магазина и патронов. Мы, с пацанами, ногой затвор взводили и щелкали. Потом старшие у нас его отобрали. А в бабушкиной печке остов пулемета замурован был, вместо арматуры. Про штыки промолчу, много их было и плоские и четырегранные.
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сцуко.... дебіли!!!! Ну скільки можна казати - гармати вибухають!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поруч люди, яких ви, дебіли, наражаєте на небезпеку...
Пля ну нах це все везти з війни в мирні міста в руки от таким ІДІОТАМ. (Прости Господи)
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Добре, що крім нього ніхто не постраждав.
Сумно, коли такі недолугі забирають з собою на той світ інших.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВзрыв в многоэтажке Днепра: полиция нашла остатки гранаты. ФОТО
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