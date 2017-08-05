 Взрыв в многоэтажке Днепра: полиция нашла остатки гранаты. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует полиция Днепропетровской области.
По словам правоохранителей, предварительная причина трагедии на ул. Тепличной - взрыв гранаты Ф-1. Погибший - хозяин квартиры 1956 г. р.
В момент взрыва в доме находилась его жена. Она не пострадала.
Напомним, ранее в многоэтажном доме в Днепре прогремел взрыв. В результате погиб 1 человек. Инцидент произошел в 10-этажном доме на улице Тепличной, 35. По предварительным данным, мужчина на втором этаже закрылся в квартире и никого не впускал. Соседи слышали взрыв. После этого из окна начал валить дым.
(Фото полиции Днепропетровской области)
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...и против стволов у немцев -- Версальский договор не помог... -- добудут полюбэ... *)
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К дяде с вопросом, он подошел.
Дерни колечко, дядя сказал.
Долго над полем сандалик летал.
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Не служил в армии - не бери в руки то что не знаешь ! Будешь целее и дольше жить .
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Поруч люди, яких ви, дебіли, наражаєте на небезпеку...
Пля ну нах це все везти з війни в мирні міста в руки от таким ІДІОТАМ. (Прости Господи)
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Сумно, коли такі недолугі забирають з собою на той світ інших.
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