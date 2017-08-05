 Полицейский начальник устроил драку в Кривом Роге, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правонарушитель вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей. Гражданина доставили в Саксаганский отдел полиции Кривого Рога.
Установлено, что правонарушитель является временно исполняющим обязанности начальника Долгинцевского отдела полиции.
По данному факту начата служебная проверка. Дебошир отстранен от исполнения обязанностей.
Ситуация находится на контроле главы Нацполиции. Как заявил Сергей Князев, такое поведение дискредитирует органы внутренних дел. "По результатам служебной проверки правонарушитель будет уволен из рядов полиции - за поведение, которое недостойно работника полиции", - заверил он.
(Фото Нацполиции)
107 1
"Люди, какие вы дикие!", - россияне устроили давку из-за бесплатной каши на удмуртском празднике урожая в Ижевске. ВИДЕО(313)
"А что вам в этом не нравится?!", - мужчина, избивший российского пропагандиста, об инциденте в День ВДВ. ВИДЕО(90)
"Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи", - кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ. ВИДЕО(107)
Правоохранители хотят ужесточить контроль за пьяными водителями и расширить основания для остановки автомобилей(69)
Такого еще не было: под Кривым Рогом фермера грабят его же комбайнами(0)
Военнослужащего в Херсоне посадили на 10 лет за убийство под алкоголем(9)
Полицейские в Киеве остановили автомобиль с дипломатом РФ за рулем с признаками опьянения: рапорт об инциденте направлен в МИД, - Тракало(27)
Ответить