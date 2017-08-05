EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  107  1
Все про:драка (2151) Кривой Рог (614) Нацполиция (8283) пьянство (798)

 Полицейский начальник устроил драку в Кривом Роге, - полиция. ФОТО

Заместитель руководителя отдела полиции в Кривом Роге (Днепропетровская область) спровоцировал конфликт у кафе, который перерос в драку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правонарушитель вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей. Гражданина доставили в Саксаганский отдел полиции Кривого Рога.

Установлено, что правонарушитель является временно исполняющим обязанности начальника Долгинцевского отдела полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стоять, мусора!": пьяный депутат Яремчанского горсовета крыл матом патрульных, бегал по дороге и пытался ударить прохожего. ФОТО

По данному факту начата служебная проверка. Дебошир отстранен от исполнения обязанностей.

Ситуация находится на контроле главы Нацполиции. Как заявил Сергей Князев, такое поведение дискредитирует органы внутренних дел. "По результатам служебной проверки правонарушитель будет уволен из рядов полиции - за поведение, которое недостойно работника полиции", - заверил он.


Полицейский начальник устроил драку в Кривом Роге, - полиция 01

(Фото Нацполиции)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейский начальник устроил драку в Кривом Роге, - полиция. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти