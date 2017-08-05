 Вследствие взрыва в многоэтажке Днепра погиб человек. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", инцидент произошел в 10-этажном доме на улице Тепличной, 35.
По предварительным данным, мужчина на втором этаже закрылся в квартире и никого не впускал. Соседи слышали взрыв. После этого из окна начал валить дым.
По словам соседей, в квартире проживал мужчина, страдающий шизофренией.
По словам спикера Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой, в квартире обнаружили труп человека. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
(Фото с сайта "Информатор")
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