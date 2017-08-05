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 Вследствие взрыва в многоэтажке Днепра погиб человек. ФОТО

В многоэтажном доме в Днепре прогремел взрыв. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", инцидент произошел в 10-этажном доме на улице Тепличной, 35.

По предварительным данным, мужчина на втором этаже закрылся в квартире и никого не впускал. Соседи слышали взрыв. После этого из окна начал валить дым.

По словам соседей, в квартире проживал мужчина, страдающий шизофренией.

По словам спикера Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой, в квартире обнаружили труп человека. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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Вследствие взрыва в многоэтажке Днепра погиб человек 01

(Фото с сайта "Информатор")
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Получает человек платёжку и вуа-ля - шизофрения !!!
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Гуртове-чортове! Я всегда говорю, как бы ты хорошо не жил, то если тебя с верху не затопят, то с низу спалят.
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