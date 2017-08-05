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 Порошенко передал сертификат на дизельный генератор в винницкий центр реабилитации детей и молодежи. ФОТО

Во время рабочей поездки в Винницкую область Президент Петр Порошенко посетил коммунальное учреждение "Центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями "Гармония" в Виннице.

Глава государства вручил сертификат на дизельный генератор директору центра, Уполномоченному Правительства по правам людей с инвалидностью Раисе Панасюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Мы просили генератор, поскольку часто выезжаем в лагеря на природу. Это позволит чаще бывать на природе людям на колясках", - отметила директор центра и поблагодарила Президента за внимание к детям, которые проходят реабилитацию в учреждении.

Глава государства ознакомился с работой центра, посетил группы детей, которые проходят реабилитацию, осмотрел сенсорную комнату, кухню, адаптированную к потребностям людей с функциональными ограничениями, мастерскую инвалидных колясок, массажный кабинет, тренажерный-спортивный зал, а также осмотрел специальный транспорт для людей с ограниченными возможностями.

Директор центра передала Главе государства подарки от воспитанников учреждения.

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Деятельность коммунального учреждения "Городской центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями "Гармония" направлена ​​на восстановление и поддержание физического и психологического состояния пациентов, адаптацию и интеграцию их в общество. Кроме тренажерного зала и бассейна, массажной комнаты, в Центре действуют различные кружки и театральная студия.

Порошенко передал сертификат на дизельный генератор в винницкий центр реабилитации детей и молодежи 01

С марта 2016 года Центр полноценно функционирует в отремонтированном и реконструированном помещении, которое было передано Департаментом жилищного хозяйства Винницкого городского совета. В 2016 году Центр предоставлял услуги 78 лицам с инвалидностью, из них 21 - дети. С начала 2017 года услуги Центра получают 86 человек, из них 30 детей.
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