 Велопатруль в Житомире приступил к работе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 6 правоохранителей будут патрулировать парки, скверы и места массового отдыха. Их велосипеды оборудованы всем необходимым.
"Благодаря такому виду транспорта инспекторы патрульной полиции смогут теснее общаться с гражданами, выявлять и фиксировать правонарушения в пешеходных зонах города и следить за порядком", - пояснили в полиции.
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Терпи, терпила. Время придет - и "Першинги" под Харьковом появятся.
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http://www.zhitomir.info/news_167832.html
Сухомлин, українською коли почнеш спілкуватися на роботі ?
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По дождю?
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