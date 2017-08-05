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 Общество
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Все про:Житомир (503) Нацполиция (8281) патрульная полиция (1376)

 Велопатруль в Житомире приступил к работе. ФОТОрепортаж

В Житомире начали работу патрульные полицейские на велосипедах - велопатруль.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 6 правоохранителей будут патрулировать парки, скверы и места массового отдыха. Их велосипеды оборудованы всем необходимым.

"Благодаря такому виду транспорта инспекторы патрульной полиции смогут теснее общаться с гражданами, выявлять и фиксировать правонарушения в пешеходных зонах города и следить за порядком", - пояснили в полиции.

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Пральна ☺ Машины побили - теперь на великах катайтесь 😀
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так вот ты какой немецкий бандеровец...)))\почти (с)...\
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Ух, какая попоболь у Пушкова!
Терпи, терпила. Время придет - и "Першинги" под Харьковом появятся.

Велопатруль в Житомире приступил к работе - Цензор.НЕТ 1430
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Вони ж проходили парадом пабєди в Києві 09.05.14р., ну а тепер черга НАТО. Які проблеми?
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сколько велосипедов уже нуждаются в ремонте ?
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Боротьба ще не закінчена: "Американцы могут защитить Саакашвили и направить его на борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти Украины", - політолог Такий хід подій може стати для українського президента "страшним сном".
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Тут - трохи більше інформації та фото.
http://www.zhitomir.info/news_167832.html

Сухомлин, українською коли почнеш спілкуватися на роботі ?
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во-первых, где очки? Насекомые и гравий с пылью из под колёс транспорта, та мало ли что ещё.. А главное, где поилки? на такой жаре поилки это не роскошь для патрульного, а "маст хэв"
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очки увидел, а вот поилки обязательно. Та и вода может пригодится жертвам несчасных случаев или климата.
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а якщо хуліган палку в колесо запхне на ходу?
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Ой блин - и тут трындеж у некоторых ("А Баба Яга -против")!!! Очень хорошее начинание! Вспоминаю, как в детстве мы на "Орленках" и прочих советских великах! от ментов на машинах уходили - по переулочкам узким, выбоинам, по бездорожью, по пересеченной местности, так сказать - ни разу не попались! В добрый путь!
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Так орльонок то ще той вєлік був! Практично невбиваємий! Куди там ніжним сучасним полвцейським байкам до нього!
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В мене був з подвійною рамою старого зразка...Причому привезли його батьки аж з Бресту. І з завода вже колесо вісімкою було. :D

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У меня был "Минск" - у него ход был намного мягче, чем у Украины. И немного дешевле. И - почти неубиваемый!
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Хлопчики, не катайтесь вечерами на таких дорогих великах - хулиганы могут отнять!
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Вы бы хоть на презентацию ребятам белые поло выдали. Стыдоба, такая погода и такая форма одежды, да плюс еще и педали крути.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВелопатруль в Житомире приступил к работе. ФОТОрепортаж
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