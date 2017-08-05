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 Общество
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Все про:боеприпасы (1230) граната (653) Нацполиция (8279) Донецкая область (4543)

 "Просто забыл о них": У жителя Донецкой области изъяты 3 гранаты и 2 заряженных магазина к АК. ФОТОрепортаж

На блокпосту в Покровске (Донецкая область) полицейские остановили автомобиль, в котором выявлены боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, за рулем был 29-летний местный житель. В салоне обнаружены 2 гранаты РГД-5 и граната Ф-1 с запалами, 2 магазина к автомату Калашникова с патронами.

Владелец пояснил, что накануне нашел эти предметы на окраине города, положил их в машину и "просто забыл о них".

Открытое уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арсенал боеприпасов обнаружен в доме умершего пенсионера на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Просто забыл о них: У жителя Донецкой области изъяты 3 гранаты и 2 заряженных магазина к АК 01Просто забыл о них: У жителя Донецкой области изъяты 3 гранаты и 2 заряженных магазина к АК 02Просто забыл о них: У жителя Донецкой области изъяты 3 гранаты и 2 заряженных магазина к АК 03Просто забыл о них: У жителя Донецкой области изъяты 3 гранаты и 2 заряженных магазина к АК 04

(Фото полиции Донецкой области)
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Вавка в голове у него и довольно большая...
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Просто забыл о них-нормальная отмазка,а чего,может же человек забыть.
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В школе любят говорить - "лучше бы ты голову забыл" ))
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Просто забыл о них": У жителя Донецкой области изъяты 3 гранаты и 2 заряженных магазина к АК. ФОТОрепортаж
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