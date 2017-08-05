 "Просто забыл о них": У жителя Донецкой области изъяты 3 гранаты и 2 заряженных магазина к АК. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, за рулем был 29-летний местный житель. В салоне обнаружены 2 гранаты РГД-5 и граната Ф-1 с запалами, 2 магазина к автомату Калашникова с патронами.
Владелец пояснил, что накануне нашел эти предметы на окраине города, положил их в машину и "просто забыл о них".
Открытое уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
(Фото полиции Донецкой области)
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Береженого Бог береже. А Бєрєжную - ні, її тепер Мотрола стереже.
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