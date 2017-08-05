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 "Мерседес" влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено). ФОТОрепортаж

Автомобиль "Мерседес" на большой скорости врезался в остановку в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал журналист Слава Мавричев.

"Автобусная остановка возле неотложки. На асфальте даже тормозного пути нет - "Мерседес" как шел по прямой, так и пробил павильон насквозь. Известно про одного погибшего - мужчина, 63 года. Стоял на остановке, ждал маршрутку. Водитель, пассажир авто и еще один мужчина с остановки - в больнице", - написал он, опубликовав фотографии с места происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено) 01

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено) 02

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено) 03

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено) 04

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено) 05

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено) 06

Патрульная полиция Харькова сообщила, что "по предварительной информации, водитель Mercedes-Benz ехал по улице Балакирева и по неизвестным причинам совершил столкновение с остановкой общественного транспорта".

"В результате ДТП пострадали трое человек и один человек погиб. Водителя и пассажира автомобиля, а также мужчину, который находился на остановке госпитализировали в 4 больницу скорой и неотложной помощи. Еще один мужчина 1954 года рождения, который находился на остановке, погиб", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

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жаре пофигу и на марку машины и на кошелек владельца.... я стараюсь уже несколько дней ездить или рано утром или поздно вечером.
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На лисапеде оно ездит.
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Причём там жара? Так то в Мерсе шикарный климат контроль, чёт я сильно сомневаюсь что чувачкам ехавшим в этом Мерсе было жарко.
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водила неаверное уже все документы подогнал
и эпилептик
и сердечник
и дурачек
и слеповатый
и глуховатый
и инопланетне пистоля лазерного к голове его приставили и заставили влететь в остановку...
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Галицкий, в школе по физике сколько было? формулу помншь?
- кинетическая энергия, если что!
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..а то шо бухой был и человека убил не считается...жарко было...
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Шо ж он не "бляхах" ездил, вот была бы тема для комментов.
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давно надо запретить сараи на украинских номерах, на них одни отморозки ездят)))
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Остановка перебегала дорогу в неположенном месте на запрещающий сигнал светофора
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Пока народ не линчует тысячи 2-3 таких водил на месте ДТП, порядка на дорогах в Украине не будет.
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Ой,я тебя умоляю,кого может линчевать эти терпилы))) на Майдане танцювалы,когда нужно было действовать
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та нормально,кацапню косят в ордило,и не хило.а тебе чо,танцы не нравятся?белоленточник шоле?
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полтавець на Сумській у Харкові проїхався по жінках і говорять, що уже не сидить (а людей не вернеш).
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А у людей родственники есть?Пусть поучатся у чеченцев,как за родственников мстят ,а не берут деньги
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та нет надо и денег взять а потом за эти деньги нанять килеров!!
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Бывают настолько травоядные, шо и без денег обходятся.
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Родичі швидше за все такі ж "однотурові" по складу розуму,як і більшість українців!!!

Можу посперечатись,що вони думають,що вбивцю Бог покарає!!!
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На жаль,у нас люди навіть не вважають за потрібне зробити зауваження водію,який виїзджає не "зєбру",коли вони переходять там дорогу((
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Уже был один такой ездун суд оправдал сказали что эпилептик токо суд почему то не сказал кто дал эпилептику права!!
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Як що почнуть зясовувати,то виявиться,що такий же неподсудный эпилептик
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100% так сказать схема уже отработана и запатентована
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Как были "блатные" номера так и после "шоколадной реформы" остались.
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добра була машина ,а водій не дуже при наймні на той момент
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а мне не жалко мне вообще ЛОХОВ не жалко уже дошло что даваят на остановках и в переходах а ЛОХИ МОЛЧАТ!! если молчат то почему бы не давить закон жизни ничего личного!!
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Бідні люди Лексус купив, права купив, номер АХ0200СХ купив, мозгів не купив.
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Чисто мусорской номер. При этом- ментяра- высокого полета. День полиции отмечал вчера, а сегодня- продолжил, предполагаю.
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Привет,как там работа?у вас второй штурман есть там?
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Привет! Есть второй. Филиппинец. Работает за всех. Потому- нормально у меня!
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Ты с Филином не боишься спать,когда он на вахте ночью?)
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А мы тут- тока на рейд выезжаем и обратно. И это- чисто моя обязанность. Мастер тока швартовками ведает.
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Не подскажешь крюинг или оунера,хочу заслатть свою апликашку?
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Ок,спасибо попробую,надоели Костера в Европе 22 часа переход
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Мерседес на украинских номерах, давно надо их запретить ко-ко-ко.
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ну мерседес то не сам влител в остановку его туда так сказать направил водлиа
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есть категория соевых неандертальцев, которые считают, что дело именно в бляхах, а не в людях.
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Защитить все остановки от трагедии руки у чиновника не доходят или голова ?


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У нас такого нет. Просто водители не въезжают в остановки. Но времена меняются. Все мы на одном шарике, никуда не деться от идиотов
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...я про защитные столбы. Идея правильная.Хотя, можно по-другому: поднять остановку до уровня пола автобуса или трамвая. И пассажирам удобно- не надо подниматься по ступенькам, и авто на такой бордюр не влетит-высоко. Но для этого и трамвайный парк придется переделывать, чтобы трамваи были без ступенек. А это очень долго и дорого. У нас еще остались трамваи некоторых линий совмещенного типа: пол на уровне перрона, а если выехал за город и там еще не переделали, то выпускается лестница на остановке. Т.е. трамвай подъезжает к перрону, зазор небольшой, даже старушки тачки продуктовые без проблем вкатывают. Это удобно, ускоряет высадку и посадку. Да и проблем с обслуживанием меньше.
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Да там место глухое ,это как раз конечная возле 4той неотложки, там интенсивного движения нет, так что смысла ставить что либо дополнительное не было. Ну а там разбираться нужно почему водитель протаранил на полном ходу остановку.
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Родичам загиблого громадянина не потрібно надіятись на справедливість суди поліцію в нас все це не працює...а потрібно поїхати в лікарню та перерізати водієві горло .
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В 4 неотложке не только люди внутри,но и снаружи гибнут!!!Самая ужасная больница Харькова!!!
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Нe ну воділа нє віноват... єму плохо стало послє вчєрашнєго
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Помолітєсь за воділу у попа УПЦ МП істінной цeрві православной
Ну той цeрві попи которой дают на рот друг другу
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Пилин...Я уже подумал, что водитель погиб ненароком от благодарных терпил!
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Фіга собі! S500 AMG - це дофіга дорого, водій явно не "з простих". Вангую що суд визнає винною зупинку.
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Не повезло деду. Земля ему пухом. Судя по номерам и новому мерину несчастный случай, так что...( Бывает...
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Повкзло долбодьятлу,что не было рядом адепватного внука!
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Каво? Бэтмена или человека паука? Это к луцику, он их каааак.... мнда. Даже и не смешно(
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Ничего оригинального - чисто ментовский номер! Это их понты. 02-20 - например. По городу может пара машин с такими номерами кататься - и ничего...
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Бля, давно бы обычного водилу лишили прав.
А тут крутая крыша видимо.
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хорошая тачка, без тормозного пути... под кайфом водила, или плохо стало. зловещие вывески на остановке. Конечная остановка...
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Вот поэтому и боятся народу оружие приобретать законно! Тогда любая овца дала бы отпор любому волку!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Мерседес" влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено). ФОТОрепортаж
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