 "Мерседес" влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено). ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в Facebook написал журналист Слава Мавричев."Автобусная остановка возле неотложки. На асфальте даже тормозного пути нет - "Мерседес" как шел по прямой, так и пробил павильон насквозь. Известно про одного погибшего - мужчина, 63 года. Стоял на остановке, ждал маршрутку. Водитель, пассажир авто и еще один мужчина с остановки - в больнице", - написал он, опубликовав фотографии с места происшествия.

Патрульная полиция Харькова сообщила, что "по предварительной информации, водитель Mercedes-Benz ехал по улице Балакирева и по неизвестным причинам совершил столкновение с остановкой общественного транспорта".

"В результате ДТП пострадали трое человек и один человек погиб. Водителя и пассажира автомобиля, а также мужчину, который находился на остановке госпитализировали в 4 больницу скорой и неотложной помощи. Еще один мужчина 1954 года рождения, который находился на остановке, погиб", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

