 "Мерседес" влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено). ФОТОрепортаж

"Автобусная остановка возле неотложки. На асфальте даже тормозного пути нет - "Мерседес" как шел по прямой, так и пробил павильон насквозь. Известно про одного погибшего - мужчина, 63 года. Стоял на остановке, ждал маршрутку. Водитель, пассажир авто и еще один мужчина с остановки - в больнице", - написал он, опубликовав фотографии с места происшествия.
Патрульная полиция Харькова сообщила, что "по предварительной информации, водитель Mercedes-Benz ехал по улице Балакирева и по неизвестным причинам совершил столкновение с остановкой общественного транспорта".
"В результате ДТП пострадали трое человек и один человек погиб. Водителя и пассажира автомобиля, а также мужчину, который находился на остановке госпитализировали в 4 больницу скорой и неотложной помощи. Еще один мужчина 1954 года рождения, который находился на остановке, погиб", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
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и эпилептик
и сердечник
и дурачек
и слеповатый
и глуховатый
и инопланетне пистоля лазерного к голове его приставили и заставили влететь в остановку...
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- кинетическая энергия, если что!
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Можу посперечатись,що вони думають,що вбивцю Бог покарає!!!
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А человека жалко.
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Ну той цeрві попи которой дают на рот друг другу
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А тут крутая крыша видимо.
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