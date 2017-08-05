 "Мерседес" влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал журналист Слава Мавричев.
"Автобусная остановка возле неотложки. На асфальте даже тормозного пути нет - "Мерседес" как шел по прямой, так и пробил павильон насквозь. Известно про одного погибшего - мужчина, 63 года. Стоял на остановке, ждал маршрутку. Водитель, пассажир авто и еще один мужчина с остановки - в больнице", - написал он, опубликовав фотографии с места происшествия.
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А человека жалко.
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