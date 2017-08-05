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 "Мерседес" влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы. ФОТОрепортаж

Автомобиль "Мерседес" на большой скорости врезался в остановку в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал журналист Слава Мавричев.

"Автобусная остановка возле неотложки. На асфальте даже тормозного пути нет - "Мерседес" как шел по прямой, так и пробил павильон насквозь. Известно про одного погибшего - мужчина, 63 года. Стоял на остановке, ждал маршрутку. Водитель, пассажир авто и еще один мужчина с остановки - в больнице", - написал он, опубликовав фотографии с места происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы 01

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы 02

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы 03

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы 04

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы 05

Мерседес влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы 06

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жаре пофигу и на марку машины и на кошелек владельца.... я стараюсь уже несколько дней ездить или рано утром или поздно вечером.
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Причём там жара? Так то в Мерсе шикарный климат контроль, чёт я сильно сомневаюсь что чувачкам ехавшим в этом Мерсе было жарко.
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Шо ж он не "бляхах" ездил, вот была бы тема для комментов.
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Остановка перебегала дорогу в неположенном месте на запрещающий сигнал светофора
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Пока народ не линчует тысячи 2-3 таких водил на месте ДТП, порядка на дорогах в Украине не будет.
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Ой,я тебя умоляю,кого может линчевать эти терпилы))) на Майдане танцювалы,когда нужно было действовать
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полтавець на Сумській у Харкові проїхався по жінках і говорять, що уже не сидить (а людей не вернеш).
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А у людей родственники есть?Пусть поучатся у чеченцев,как за родственников мстят ,а не берут деньги
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та нет надо и денег взять а потом за эти деньги нанять килеров!!
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Уже был один такой ездун суд оправдал сказали что эпилептик токо суд почему то не сказал кто дал эпилептику права!!
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Как были "блатные" номера так и после "шоколадной реформы" остались.
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добра була машина ,а водій не дуже при наймні на той момент
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а мне не жалко мне вообще ЛОХОВ не жалко уже дошло что даваят на остановках и в переходах а ЛОХИ МОЛЧАТ!! если молчат то почему бы не давить закон жизни ничего личного!!
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Бідні люди Лексус купив, права купив, номер АХ0200СХ купив, мозгів не купив.
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Чисто мусорской номер. При этом- ментяра- высокого полета. День полиции отмечал вчера, а сегодня- продолжил, предполагаю.
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Привет,как там работа?у вас второй штурман есть там?
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Привет! Есть второй. Филиппинец. Работает за всех. Потому- нормально у меня!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Мерседес" влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы. ФОТОрепортаж
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