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Все про:армия (8024) ВВС (167) награда (1210) Порошенко (13533)

 Порошенко наградил летчиков, выполнявших задачи в зоне АТО. ФОТО

Президент Петр Порошенко вручил государственные награды боевым летчикам по случаю Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, орденом Даниила Галицкого награжден заместитель начальника управления боевой подготовки командования Воздушных сил полковник Сергей Боциян. С 19 декабря 2014 по 5 марта 2015 года он выполнял задачи в зоне Антитеррористической операции в Краматорске в должности офицера авиации отдела Воздушных сил штаба АТО. Боциян неоднократно выполнял полеты в составе экипажа вертолета Ми-8 в качестве бортового стрелка. Трижды назначался старшим группы по поиску обломков вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Во время обстрела аэродрома Краматорска 10 февраля 2015 года проявил мужество и выдержку.

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Медалью "За воинскую службу Украине" награжден начальник штурманской службы - главный штурман воздушного командования "Центр" Воздушных сил полковник Игорь Климчук. Он военный летчик 1-го класса, подготовленный для ведения боевых действий днем ​​и ночью, инструктор на самолете Л-39. Освоил самолеты Л-39, МиГ-21, МиГ-29. Общий налет составляет 919 часов.

Во время Антитеррористической операции Климчук входил в группу применения авиации в качестве главного штурмана. Организовывал несение боевого дежурства по противовоздушной обороне и боевое дежурство по выполнению задач истребительной авиацией на основных и оперативных аэродромах. В течение 2014 года непосредственно руководил планированием применения авиации при выполнении специальных и боевых задач в зоне АТО. Обеспечил постоянную боевую работу пригодных сил и средств истребительной авиации с оперативного аэродрома "Днепр" и дополнительно развернутых пунктов управления, управлял дежурными силами и действиями авиации.

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Медалью "За воинскую службу Украине" также награжден командир отдельной радиолокационной роты майор Роман Кость. С 7 ноября 2015 по 16 февраля 2016 года он принимал участие в АТО. За период его работы было выявлено 127 беспилотных летательных аппаратов российско-террористических войск. Благодаря его умелым действиям по своевременному выявлению, сопровождению и точному определению координат объектов зенитно-ракетными подразделениями было уничтожено 4 БПЛА. За время пребывания в зоне АТО майор Кость не допустил потерь личного состава.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник учрежден указом президента №579/2007 от 27 июня 2007 г.

Порошенко наградил летчиков, выполнявших задачи в зоне АТО 01Порошенко наградил летчиков, выполнявших задачи в зоне АТО 02

(Фото пресс-службы Президента)
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Порошенко наградил летчиков, выполнявших задачи в зоне АТО - Цензор.НЕТ 9747
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це той випадок коЛи зірка найшла свого героя , зірка не від Порошенки зрозуміло , але бог їм суддя і мертвим і ще живим зрадникам і ворюгам завдяки яким ми такі ,Україна така ,після майже тридцяти років незалежності
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Главная награда летчику - возможность летать побольше и на новой технике!!!
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Главная награда летчику - нормальное военное руководство и президент не имеющий бизнеса у врагов.
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К сожалению,в Украине даже простые иститны оказывается нужно узаканивать....
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Ну что ты хочешь - 25 лет страну тупо валили! "Ломать - не строить"...Выдержим!
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За убийства своих же граждан мядальки цепляют друг дружке, такой долбоебизм может быть, только в подыхающей Руине.. Молодец Петя хряк, больше награждай убийц. что бы потом судам долго их искать не надо было, всех этих лётчиков налётчиков, селюков..
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ты заблудился ватозавр? а ну пшел вон псина вонючая
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свиноёб в АТО на утилизацию ВПЕРЁД и Ше невмерла запевай..
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СКРФ знает что пользуешься прокси? хочешь- посадят?)))
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тебе жить до появления админа. ты потом будешь хвастаться шалавам своим как ты лихо на цензоре "укропов опускал"?
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да я хуй ложил на вас пидарасов селюков, ебашат вас и только этому рад, что вы дохните нищеёбы.. С шировар гавно вытряхни и дырки зашей..
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ты такой смелый после чеченского хера? ты петух ощипаный и твое место в параше в говне.
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и Чечены вам головы отрезать будут, потерпи..это тебе не клаву полировать тут сутками..Вечером жди новостей сколько ваших ебланов зашкварили..
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тебе положена статья за пользование ВПН-сервисом)))
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Дятел ватнорогий, по судам как раз будут таскать рашистских убийц из твоей Говени, или ты думаешь, что санкции вводят просто так и оин только "на пользу"?
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да не майданутый, за то что с самолётов обстреливали Луганскую администрацию, тюремные нары ждут, вот этих горе лётчиков, всему своё время потерпите, в этот раз по норам не отсидитесь..
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да нет говномет. после того как вы падлы ответите за разбомбленную чечню и за вторжение в Украину. вот тогда посчитаемся
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Полковник-бортстрелок! Кто хоть осмысливает смысл сказанного? Майора не нашлось, пока прапора бухают? Или для героического образа и окоп покопаешь на телекамеру.... три минуты...
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Точно схавает.....Майора Волошина ,выполнившего 33 боевых вылета ....почему-то не наградили.....
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да ладно, у нас на 1 Гетман Сагайдачний 8 адмиралов.
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А орудий всего 3! Больше чем по два адмирала-стрелка на орудие...
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Как же ненавидят таких дотошных Серег,все эти туповатые казнокрады и прислуживающая им челядь ! ))) С какой радостью они бы отправили тебя бы в ГУЛАГ как врага народа. Ой,тьфу ,это уже не в бренде. - Как ЗРАДОФИЛА ! ))
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АДМИНЫ ЦЕНЗОРА!!!

А ШО СЕГОДНЯ ДЕНЬ БРЕХУНА?
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Дзюрить? Когда за амфорами нырять?Порошенко наградил летчиков, выполнявших задачи в зоне АТО - Цензор.НЕТ 5511
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На последнем самолетё, что остался у Руины, хряка Петю катают...
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Оно конечно не в тему но новость не плохая Экс-нардеп от Партии регионов Бережная погибла в автокатастрофе Там таких еще много и по чаще бы радовали нас такими новостями.
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тебе наверно такие красивые девки как Бережная не давали ни когда, так ты на них в обиде до сих пор..
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То, что наградил пилотов - правильно. Они заслужили. А вот эти полеталки и переодевалки в комбез - цирк на дроти. Вот если бы он был отставным лётчиком. Или любителем. У него есть все возможности пройти обучение и пилотировать нелинейный самолёт - тогда да. Приехал бы в костюме, в галстуке, как нормальный президент.
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а були ще нагороди від Порошенка наприклад Охіндовському, Герегі, Андрющенко ,Голубану і іншим .які заслужили якщо не звання "почесний злодій" ,або ще й зрадник України, так що краще коли нагороди дає народ країни
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1. "Полет в стратосферу и высший пилотаж на МИГ-29: сверхзвуковой полет в стратосферу на истребителе МиГ-29 с набором высоты до 18 км с максимальной перегрузкой не более 2G и высший пилотаж для туриста после снижения самолета на малые высоты, продолжительность программы 40 минут.

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Стоимость программы - 600 000 руб.
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Петя,тока в танк не лезь - застрянешь. И на рыбалку с голым торсом не езди.....
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Цензор.НЕТФотоОбществоПорошенко наградил летчиков, выполнявших задачи в зоне АТО. ФОТО
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