 Порошенко наградил летчиков, выполнявших задачи в зоне АТО. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, орденом Даниила Галицкого награжден заместитель начальника управления боевой подготовки командования Воздушных сил полковник Сергей Боциян. С 19 декабря 2014 по 5 марта 2015 года он выполнял задачи в зоне Антитеррористической операции в Краматорске в должности офицера авиации отдела Воздушных сил штаба АТО. Боциян неоднократно выполнял полеты в составе экипажа вертолета Ми-8 в качестве бортового стрелка. Трижды назначался старшим группы по поиску обломков вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Во время обстрела аэродрома Краматорска 10 февраля 2015 года проявил мужество и выдержку.
Медалью "За воинскую службу Украине" награжден начальник штурманской службы - главный штурман воздушного командования "Центр" Воздушных сил полковник Игорь Климчук. Он военный летчик 1-го класса, подготовленный для ведения боевых действий днем и ночью, инструктор на самолете Л-39. Освоил самолеты Л-39, МиГ-21, МиГ-29. Общий налет составляет 919 часов.
Во время Антитеррористической операции Климчук входил в группу применения авиации в качестве главного штурмана. Организовывал несение боевого дежурства по противовоздушной обороне и боевое дежурство по выполнению задач истребительной авиацией на основных и оперативных аэродромах. В течение 2014 года непосредственно руководил планированием применения авиации при выполнении специальных и боевых задач в зоне АТО. Обеспечил постоянную боевую работу пригодных сил и средств истребительной авиации с оперативного аэродрома "Днепр" и дополнительно развернутых пунктов управления, управлял дежурными силами и действиями авиации.
Медалью "За воинскую службу Украине" также награжден командир отдельной радиолокационной роты майор Роман Кость. С 7 ноября 2015 по 16 февраля 2016 года он принимал участие в АТО. За период его работы было выявлено 127 беспилотных летательных аппаратов российско-террористических войск. Благодаря его умелым действиям по своевременному выявлению, сопровождению и точному определению координат объектов зенитно-ракетными подразделениями было уничтожено 4 БПЛА. За время пребывания в зоне АТО майор Кость не допустил потерь личного состава.
День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник учрежден указом президента №579/2007 от 27 июня 2007 г.
(Фото пресс-службы Президента)
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маманя знает толк в пиаре
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А ШО СЕГОДНЯ ДЕНЬ БРЕХУНА?
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