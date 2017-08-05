 Через трубопровод на молдавской границе хотели перекачать 16 тыс. литров спирта. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, два грузовика Ford правоохранители задержали на окраине Новоднестровска. В них перевозились пластиковые емкости почти на 16 тыс. литров. Тара предназначалась для транспортировки спирта, который дельцы планировали перекачать через украинско-молдавскую границу. Подтверждением стало обнаружение 300 метров пластикового трубопровода непосредственно на государственной границе.
Задержан один из водителей.
(Фото Госпогранслужбы)
3031 40
Десять мигрантов, нелегально прилетевших из Украины на небольшом самолете, задержали в Словакии(39)
В Раде зарегистрирован законопроект об уголовной ответственности россиян за незаконное пересечение украинской границы(52)
За месяц пограничники выявили более 80 нарушителей порядка въезда в Крым, - Херсонская ОГА(2)
В ходе обысков на 41 спиртзаводе налоговики изъяли около 980 тонн спирта на 180 млн гривен(39)
Поселок Варница или курьезы приднестровского сепаратизма(0)
Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс "засветил" на границе колонну бронетехники оккупантов. ФОТОрепортаж(49)
С 2014 года поток транспорта в оккупированный Крым уменьшился на 63%, - Госпогранслужба. ИНФОГРАФИКА(28)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Ти б ще сказав,контакти треба протерти.
-Ось и скажешь ментам,що труби чистив,а не перегоняв
Ответить
Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский по прозвищу "Львиное сердце" (19-1, 16 КО) нанес первое поражение в карьере ранее небитому американцу Тодду Антэнку Мэю (10-1-1, 4 КО). Поединок состоялся на арене "Fantasy Springs Casino" в Калифорнии (США) и завершился досрочной победой нашего соотечественника.
30-летний уроженец Макова (Житомирская область) полностью доминировал на ринге и в седьмом раунде секунданты Мэя приняли решение досрочно снять своего бойца, чтобы предотвратить его избиение.https://www.obozrevatel.com/sport/box/ukrainskij-bokser-sensatsionno-rasterzal-nepobedimogo-amerikantsa-video-boya.htm
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сколько на градуснике?
Ответить
Ответить
сегодня - тучи , уже легче...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Цікаво якого діаметру трубопровід був? Замість того, щоб трубопровід узаконити і брати за транспортування акциз, ми його ліквідуємо... а так, протянули б його аж в буфет Верховної Ради, може тоді чаще на роботу депутати стали б ходити...
Ответить
- срочно снять счетчик, чтобы жена не узнала сколько выпил.
Ответить
Ответить
Детям маленьким с детства по 50 грамм наливают, что характерно алкоголиков в большом количестве -нет.
Ответить
З одного-двох років, з шести - семи зранку перед школою так по 50 грам, щоб краще засвоювали на уроках, чи коли стануть по старше, десь у п'ятому-шостому класі з років одинадцяти - дванадцяти, щоб краще росли, тобто підростали...
Ответить
Ответить
Ответить