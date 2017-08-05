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 Общество
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Все про:Черновицкая область (311) граница (3106) Молдова (851) спирт (233)

 Через трубопровод на молдавской границе хотели перекачать 16 тыс. литров спирта. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области задержана тара для контрабандного спирта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, два грузовика Ford правоохранители задержали на окраине Новоднестровска. В них перевозились пластиковые емкости почти на 16 тыс. литров. Тара предназначалась для транспортировки спирта, который дельцы планировали перекачать через украинско-молдавскую границу. Подтверждением стало обнаружение 300 метров пластикового трубопровода непосредственно на государственной границе.

Задержан один из водителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал более 864 тыс. литров спирта, изъятого на заводах "Укрспирта"

Через трубопровод на молдавской границе хотели перекачать 16 тыс. литров спирта 01Через трубопровод на молдавской границе хотели перекачать 16 тыс. литров спирта 02Через трубопровод на молдавской границе хотели перекачать 16 тыс. литров спирта 03

(Фото Госпогранслужбы)
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А на тому боці кум жене горілку, я до нього в хату трубку прокладу...
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Розповідав хлопчик, який з батьком їздив до Швеції. Готель, поруч пивоварня. В готельних номерах були крани "Гаряча вода, холодна вода, пиво". На пиво стояв лічильник. Виселяєшся - доплати за пиво. Все для людини, все задля блага людини.
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Ну и дождались бы пока спирт перегонят. Подготовили бы стопарики, огурчики подрезали, а потом уже нахватили. А щас чего. Остались при пластмассках, а взбодрится нечем. Дизлайк.
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Ждём новостей про задержанную контрабанду мяса, овощей, салфеток и одноразовой посуды. )
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Недоработка. Трубопровод непосредственно на государственной границе. Вот если бы под!
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Куме,я казав,що труби горять,фигурально,а ти зрозумiв буквально.
-Ти б ще сказав,контакти треба протерти.
-Ось и скажешь ментам,що труби чистив,а не перегоняв
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Украинский боксер Вячеслав Шабранский сенсационно побил непобедимого американца Тодду Мэя: видео боя

Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский по прозвищу "Львиное сердце" (19-1, 16 КО) нанес первое поражение в карьере ранее небитому американцу Тодду Антэнку Мэю (10-1-1, 4 КО). Поединок состоялся на арене "Fantasy Springs Casino" в Калифорнии (США) и завершился досрочной победой нашего соотечественника.

30-летний уроженец Макова (Житомирская область) полностью доминировал на ринге и в седьмом раунде секунданты Мэя приняли решение досрочно снять своего бойца, чтобы предотвратить его избиение.https://www.obozrevatel.com/sport/box/ukrainskij-bokser-sensatsionno-rasterzal-nepobedimogo-amerikantsa-video-boya.htm
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Через трубопровод на молдавской границе хотели перекачать 16 тыс. литров спирта, но увлеклись и перекачали 60 тысяч.
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16 тыс. литров спирта - белка для небольшого городка.
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Градусник на солнце, а на мобилке +31, для меня єто прохлада.
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вчера у нас было не вздохнуть - 35 в тени...
сегодня - тучи , уже легче...
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Я как-то бегал и работал при 39 градусах. Так, что 35 это отдых. Но все зависит от генетики человека. Лично меня это не берет.
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все мы в 28 козликами скакали - сейчас уже в тень хочу когда 30+ ....
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Давний (что бьі не посчитали мой возраст).
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Это вам новые бренды водки: Воздух, Первак, Немирофф, Перепелка. Козацька Рада и т.п.
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Трубопровод понятно, что не метрового диаметра. Граница-на-замке говорите...
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там рыгоаналы воють,про Монако вспомнили))))))))))))))
Через трубопровод на молдавской границе хотели перекачать 16 тыс. литров спирта - Цензор.НЕТ 4502
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Після вчорашніх заяв про підвищення вартості офіціальної горінки, трубопроводи будуть скоро через кожний кілометр кордону прокладені...
Цікаво якого діаметру трубопровід був? Замість того, щоб трубопровід узаконити і брати за транспортування акциз, ми його ліквідуємо... а так, протянули б його аж в буфет Верховної Ради, може тоді чаще на роботу депутати стали б ходити...
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-что делать если из крана вместо воды потек спирт?
- срочно снять счетчик, чтобы жена не узнала сколько выпил.
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Смотрел съеку про Вилково, староверов и их вино...Там кранов и стопов нет.
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там вино вместо воды, как и в болгарских селах.
Детям маленьким с детства по 50 грамм наливают, что характерно алкоголиков в большом количестве -нет.
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Шановна Лілія, а не уточните з якого віку дітям можна давати по 50 грам вина?
З одного-двох років, з шести - семи зранку перед школою так по 50 грам, щоб краще засвоювали на уроках, чи коли стануть по старше, десь у п'ятому-шостому класі з років одинадцяти - дванадцяти, щоб краще росли, тобто підростали...
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Якщо у вас нема молока, то одразу при народженні.
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морякам тоже дают вино, они его бадяжут с водой и ежедневно пьют в жаркое время года
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Цензор.НЕТФотоОбществоЧерез трубопровод на молдавской границе хотели перекачать 16 тыс. литров спирта. ФОТОрепортаж
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