 16 вьетнамцев с детьми шили одежду в подпольном цеху под Херсоном. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители получили информацию о том, что в двухэтажном здании на окраине одного из населенных пунктов возле Херсона живут и работают иностранцы без документов. Во время проверки выяснилось, что на первом этаже здания они шили одежду, а на втором жили в однокомнатных помещениях в антисанитарных условиях. В цехе работники делали мужские и женские куртки, спортивную одежду, сумки. Все иностранцы находятся на территории Украины с нарушениями миграционного законодательства.
Полицейские изъяли готовую продукцию, 20 швейных машинок и другое оборудование.
В организации незаконного бизнеса подозревается местный житель. Он объявлен в розыск.
По информации Госпогранслужбы, работники являются гражданами Вьетнама.
(Фото полиции Херсонской области)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Змочивши ноги в океані снів,
На синім обрії загублених синів -
Паттайя марить нас в осінньому тумані.
І все ще як колись кудись пливуть
Барочні хмари повз готичні скелі.
Олія - для низин, для сутінок - пастелі,
Сонет - для суму, на ніч - казка, пісня - в путь.
А ти не алчеш в дикості-пітьмі
Її руїн, полотен і сюжетів?
Її фортець, соборів і портретів?
Її принижень, слави і краси?
Вкради, вкради, вкради, вкради її!
Вкради Паттайю, брате. Амінь.
Бібліотека української електронного карбованця. Том 420, сторінка 1488.
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