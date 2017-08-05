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Все про:мигранты (503) нелегалы (226) Херсонщина (735) цех (30)

 16 вьетнамцев с детьми шили одежду в подпольном цеху под Херсоном. ФОТОрепортаж

В Херсонской области полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по пошиву одежды. На производстве работали и жили 16 взрослых иностранцев с тремя детьми.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители получили информацию о том, что в двухэтажном здании на окраине одного из населенных пунктов возле Херсона живут и работают иностранцы без документов. Во время проверки выяснилось, что на первом этаже здания они шили одежду, а на втором жили в однокомнатных помещениях в антисанитарных условиях. В цехе работники делали мужские и женские куртки, спортивную одежду, сумки. Все иностранцы находятся на территории Украины с нарушениями миграционного законодательства.

Полицейские изъяли готовую продукцию, 20 швейных машинок и другое оборудование.

В организации незаконного бизнеса подозревается местный житель. Он объявлен в розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода пограничники задержали более тысячи нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба

По информации Госпогранслужбы, работники являются гражданами Вьетнама.

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(Фото полиции Херсонской области)
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Хм... знаю я одного "бизнесмена" недалеко от Херсона... на "Дж" начинается.... может вот они его барашки?
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А в Харькове ищут-ищут.. Но, почему-то не находят.
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Вьетнамцы очень трудолюбивы.В Харькове знаю немало цеховиков,страдающих от недостатка трудовых ресурсов.Если Украина хочет развиваться -приглашать на работу иностранцев -единственный выход.Швейка-инвалидизация наших женщин.Проблемы с позвоночником обеспечены.Сейчас в Украине-демографическая яма.Вьетнамцы-самый лучший вариант трудовой миграции!Власть ведёт себя крайне близоруко.
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Может надо просто начать зарплату платить такую , что бы людям интересно было и перестать доить людей которые рабочие места создают и тогда без узкоглазых без проблем обойдемся. В Украине в любом райцентре можно такой цех открывать , вложения то минимальные , а рабочей силы там валом , вопрос только в том , что зарплата должна быть соответствующая , тогда и в крупные города за работой не кто не поедет.
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Пресекать то зачем. Перепрофилировали под обмудирование для АТО, за средства владельца. Зачислить его волонтёрам и пусть помогает фронту.
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Стрелок - :"...недалеко от Херсона... на "Дж" начинается.... " - Джуба (Судан), Джакарта (Индонезия), Джибути (Африка), ДЖОРДЖТАУН Республика Гайана, Джанкой (о.Крыс)
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а крупная рыба ушла как всегда а поймают то выпустят у него бабки есть это понятно
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і хтось мені говорив на форумі про чесний середній бізнес, який може балатуватись на виборах.....
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До чого тут бізнес, коли в країні не діє законодавство , яерез відсутність правосуддя , як такого !!!)))
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Вышиванки треба було шити.Тодi б в новинах,казали о братському народу Вьетнаму.Та спiльному предприятии
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В Одессу не хотите съездить. Там целый квартал вьетконгонцев на Слободке тусовался
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Китайці говорять, що в'єтнамців не існує. Нічого не нагадує?
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так навіть воювали..не довго, але китайці не дуже тоді змогли чисельність протиставити досвіду..
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Воювали і досить тривалий час, з ІІ до Х ст. н. е. !!))
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Я знаю , тоді в"єти швиденько обломали китайоз, здається за тиждень !!))
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Та ціх нащадків Хо-ШІ-Міна в Україні 10-ки тисяч !!!)))
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Люди не воровали, не мошенничали, не продавали наркоту, работали сами со своими детьми, их можно только пожалеть. Насколько я знаю - вьетнамцы очень гордые, и стараются всяких бандитов и "крыш" не кормить своими деньгами. Это трудяжки, воинственные, гордые, с тягой к понятной справедливости и ответственности.
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Юрий, они не самые плохие люди, но если их тут будет очень много, то зарежут Вас как собаку не моргнув глазом..расизм и национализм ещё никто не отменил..ну разве что прибацанные псевдо либералы..
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Даунбасцьі зарежут бьістрее...А вьетнамцьі очень вежливьі и культурньі.
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пускают в ход холодное оружие по поводу и без..
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Будь-які мафіі , чемні і культурні, лише культури різні !!!)))
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Fobos.... Что ви пропаганду делаете сдесь дорогой в каждой стране ,есть идиотов не только вьетнамци тюльку травите.
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Юра, можешь поцікавитись чия мафія контролює мінял на 7-мому в Одесі !!!)))
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Херсон хороший город, был я там. Но вот со сном там проблемы...
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А я к друзьям на лодке с ветерком по плавням...И так проездом из Железного Порта через ресторан украинской кухни...
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Сучуствую вьетнамцам в каком РАБСТВЕ, они били не завидую никому . Предпринематели платят нисчасние копейки бо украинци непойдут работать за долар за неделю .И представте в каких собачих условиях ,они работали без жилья ни води ни туалетов ни душа помится. За собак дают тюрму ,а предринимателю за собачие условия ничего.. От вам развитий мир и т.д а раби есть веками. Народ ходит в церков молится и наживается на нищете нет слов......
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В них є таке покарання , вислати на роботу в Україну!!)))
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Это в нашем понимании копейки , а на их Родине это очень не хилое бабло .
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когда-то завезли на ХБК...где-то в 77-78 гг...вот и вырасли детишки-внучата...
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когда уже банду ускоглазых менял прикроем на 7 км? а ? самые честные прокугоры и бе бе бе прикроем?
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Як мати видивляється в печалі,
Змочивши ноги в океані снів,
На синім обрії загублених синів -
Паттайя марить нас в осінньому тумані.

І все ще як колись кудись пливуть
Барочні хмари повз готичні скелі.
Олія - для низин, для сутінок - пастелі,
Сонет - для суму, на ніч - казка, пісня - в путь.

А ти не алчеш в дикості-пітьмі
Її руїн, полотен і сюжетів?
Її фортець, соборів і портретів?
Її принижень, слави і краси?

Вкради, вкради, вкради, вкради її!

Вкради Паттайю, брате. Амінь.

Бібліотека української електронного карбованця. Том 420, сторінка 1488.
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Цензор.НЕТФотоОбщество16 вьетнамцев с детьми шили одежду в подпольном цеху под Херсоном. ФОТОрепортаж
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