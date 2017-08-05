 Порошенко утвердил новый образец боевого знамени воинской части (соединения) ВСУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в Указе президента № 209/2017.
Глава государства внес изменения в указ от 20 июня 2006 года № 550 "Об описании и рисунке базового образца Боевого Знамени воинской части (соединения) Вооруженных Сил Украины ". Новый документ подписан 5 августа и вступает в силу со дня его опубликования.
В описании знамени говорится, что боевое Знамя воинской части Вооруженных Сил Украины - это квадратное полотнище малинового цвета размером 130 х 130 см с запасом для крепления к древку.
На лицевой стороне боевого Знамени в центре изображена эмблема Вооруженных Сил Украины, помещенная на фоне золотых лучей, которые по три расходятся от центра между сторонами эмблемы. На лучах размещено изображение венков из листьев и гроздьев калины, в центре которых изображена эмблема вида Вооруженных сил Украины, к которому принадлежит воинская часть (соединение).
Полотнище по периметру имеет наличник, обшитый золотым кантом. Верхняя часть наличника содержит надпись "ЗА УКРАИНУ", а нижняя - надпись "ЗА ЕЕ ВОЛЮ". Правая и левая части наличника украшены орнаментом в виде изображения листьев и гроздьев калины. В углах боевого Знамени в обшитых по периметру золотым кантом квадратам помещено изображение прямого равностороннего креста с расходящимися сторонами.
На обратной стороне боевого Знамени в центре содержится надпись названия воинской части (соединения), которой вручается боевое Знамя.
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Це я ототожнюю,звичайно ж кацапи малограмотні і крім мокшанської та матюеів мов більше не знають. А там написи всі українською..Та нічого...Здохне в невіданні.
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Именно они причастны к расстрелам сотни людей в Киеве и гибели наших солдат на Донбассе сейчас.
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в этом так же есть и заслуга торговых партнеров зарабатывающих на крови.
кому война а кому и мать родная и ширма для ПРикрытия .
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Ирина Бережная з Еленою Бережною та Ириною Бережною.
19 липня о 12:23 ·
Друзья, завтра состоится очередное заседание суда по иску нашей "Антифашистской правозащитной лиги" к КМДА против переименования проспекта героя - освободителя Киева, легендарного генерала Ватутина именем нацистского прихвостня шухевича.
Отличная новость - за половину срока, отведённого для голосования по петициям, мы с вами собрали почти десять тысяч голосов!!! Осталось всего лишь 200 голосов! Кто ещё не внёс свою лепту в восстановление законности и справедливости, спешите присоединиться к большинству адекватных и неравнодушных граждан нашей страны!
Подписать петицию вправе каждый гражданин Украины!
Пожалуйста голосуйте за петицию, чтобы завтра в суде мы доказали, что нас- большинство!
Это НАША страна, НАШ город и НАШЕ право решать, чьим именем называть города, улицы и проспекты!
Вместе Победим!✌🏻️
Ссылка на петицию в комментариях
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Слава Україні!
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Саша, розкажеш, що змінилось, якщо порівнювати з попереднім штандартом?
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но по сути да.
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В червоно-чорному було красиво. Та й якось більше суті б добавили - шоб було ясно, шо це бойовий прапор. По рожевому з квіточками цього не скажеш(
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В нас повно своїх, наших варіантів.А зробили знов рожевий))
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зоофилызрадофилы завыли....
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а вот это интересно:
Как ради входа в энергетический бизнес Порошенко продал украинцев в вечное «RABство» российским олигархам
http://dubinsky.pro/kak-radi-vhoda-v-energeticheskiy-biznes-poroshenko-prodal-ukraincev-v-vechnoe-rabstvo-rossiyskim
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Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия.
Є Вищий Суд - Суд Божий. А все інше суєта суєт...
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вот под етим знаменем вас и зажмурят в ноль.
дело не в знамени - дело в Украине.
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