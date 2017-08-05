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 Политика Украины
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Все про:армия (8022) Порошенко (13530) указ (263)

 Порошенко утвердил новый образец боевого знамени воинской части (соединения) ВСУ. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новый образец боевого знамени военных частей (соединений) Вооруженных Сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в Указе президента № 209/2017.

Глава государства внес изменения в указ от 20 июня 2006 года № 550 "Об описании и рисунке базового образца Боевого Знамени воинской части (соединения) Вооруженных Сил Украины ". Новый документ подписан 5 августа и вступает в силу со дня его опубликования.

В описании знамени говорится, что боевое Знамя воинской части Вооруженных Сил Украины - это квадратное полотнище малинового цвета размером 130 х 130 см с запасом для крепления к древку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денежное обеспечение военнослужащих будет увеличено, - Порошенко

На лицевой стороне боевого Знамени в центре изображена эмблема Вооруженных Сил Украины, помещенная на фоне золотых лучей, которые по три расходятся от центра между сторонами эмблемы. На лучах размещено изображение венков из листьев и гроздьев калины, в центре которых изображена эмблема вида Вооруженных сил Украины, к которому принадлежит воинская часть (соединение).

Полотнище по периметру имеет наличник, обшитый золотым кантом. Верхняя часть наличника содержит надпись "ЗА УКРАИНУ", а нижняя - надпись "ЗА ЕЕ ВОЛЮ". Правая и левая части наличника украшены орнаментом в виде изображения листьев и гроздьев калины. В углах боевого Знамени в обшитых по периметру золотым кантом квадратам помещено изображение прямого равностороннего креста с расходящимися сторонами.

На обратной стороне боевого Знамени в центре содержится надпись названия воинской части (соединения), которой вручается боевое Знамя.


Порошенко утвердил новый образец боевого знамени воинской части (соединения) ВСУ 01
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Ну как зачем - алкоголизм не спрашивает ... захотелось и готово ...
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Рошен на Хуйло работает, разве не ясно?
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А затєм,щоб козломорді гниди перед тим як здохнути точно знали воїн якої частини їх зажмурив!
Це я ототожнюю,звичайно ж кацапи малограмотні і крім мокшанської та матюеів мов більше не знають. А там написи всі українською..Та нічого...Здохне в невіданні.
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а раньше чем не устраивало знамя? Зачем эта мышиная возня, или это еще одна реформа к тем 144-м?
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Наверное чем-то не устраивало.Как по мне то ничто в украинской армии не должно больше напоминать совковость даже в мелочах!
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просто сколько денег уйдет на все это переоформление, которые можно было потратить на другие нужды армии
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Почему нет комментариев к новости о Бережной , люди хотят выразить соболезнования ...
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там коментарии излишни ...дочь сама осталась....ну а о ней либо гичего либо правду
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Если бы каждый день с десяток таких новостей ,народу в Украине стало бы жить повеселей ...
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Желаю смерти всей рыговской банде, их детям с их хозяевом пуйлом.
Именно они причастны к расстрелам сотни людей в Киеве и гибели наших солдат на Донбассе сейчас.
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И ты таки прав. Это из-за этих ублюдков погибло столько украинцев. И каждый понимает, что жизни эти люди не заслуживают. Ибо из-за них погибли сотни детей и тысячи взрослых
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и продолжают гибнуть.
в этом так же есть и заслуга торговых партнеров зарабатывающих на крови.
кому война а кому и мать родная и ширма для ПРикрытия .
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Когда погибают люди на востоке то комментарии можна ставить,а когда разбилась рыговская шалава,то нельзя-друзья Пети будут обижаться.
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Ага ,а эта шалашовка бегала по ватным каналам и рассказывала о прелестях русского мира а сама предпочитала Европейскую житуху ,от и дожилась ...
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САБАЛЕЗНУЮ РАДНЫМ ЭТАЙ СЕПАРСКАЙ КРЕМЛЕВСКОЙ ПАДСТИЛКИ! НО НЕ ЕЙ!
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От Бога не убережешься. Это я про бережную. Хотела красиво жить. А оно отаке.
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И сдохла, падаль, ведь не в крыму, или сочи, а в гейропе.
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пускай эта сучка сама о себе расскажет в своем ФБ... - листайте кто хочет...

Порошенко утвердил новый образец боевого знамени воинской части (соединения) ВСУ - Цензор.НЕТ 3577 Ирина Бережная з Еленою Бережною та Ириною Бережною.
19 липня о 12:23 ·

Друзья, завтра состоится очередное заседание суда по иску нашей "Антифашистской правозащитной лиги" к КМДА против переименования проспекта героя - освободителя Киева, легендарного генерала Ватутина именем нацистского прихвостня шухевича.
Отличная новость - за половину срока, отведённого для голосования по петициям, мы с вами собрали почти десять тысяч голосов!!! Осталось всего лишь 200 голосов! Кто ещё не внёс свою лепту в восстановление законности и справедливости, спешите присоединиться к большинству адекватных и неравнодушных граждан нашей страны!

Подписать петицию вправе каждый гражданин Украины!
Пожалуйста голосуйте за петицию, чтобы завтра в суде мы доказали, что нас- большинство!
Это НАША страна, НАШ город и НАШЕ право решать, чьим именем называть города, улицы и проспекты!
Вместе Победим!Порошенко утвердил новый образец боевого знамени воинской части (соединения) ВСУ - Цензор.НЕТ 8843✌🏻️
Ссылка на петицию в комментариях
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Да, на перший погляд косметичних змін зазнав тільки реверс (по кутках раніше був інакший символ), аверс - без змін.
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Вот я предлагаю еще и утвердить красно-черное знамя как боевое, используемое во время боя на позициях, кораблях и боевой технике
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прямое...в отличие от тебя
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Героям слава!
Саша, розкажеш, що змінилось, якщо порівнювати з попереднім штандартом?
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Серед 41 країни перше місце посідає Україна - 88% респондентів відповіли ствердно. Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в бізнесі.Дослідження показує, що 77% членів ради директорів або старших менеджерів стверджують, що вони могли б виправдати неетичну поведінку, щоб допомогти бізнесу вижити, причому кожен третій з них готовий запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту.77% глобальних респондентів згодні з тим, що судове переслідування окремих осіб допоможе запобігти шахрайству, хабарництву та корупції серед керівників.Хабарництво/корупція широко поширені в країні. Таблиця показує відсоток респондентів, які відповіли стверджувальноРейтинг 2017Країна% 2017% 2015Рейтинг L4L *Рейтинг 20151Україна8880172Кіпр82N/AN/AN/A3Греція81692124Словаччина8178385Хорватія799241
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На самом деле,ты. Просто ты не разбираешься в искусстве. А люди жалеют тебя об этом сказать.
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Причем искусство к боевым знаменам и геральдике? Скройся в норе, тунгус недоношенный...
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Теж колір не подобається.
В червоно-чорному було красиво. Та й якось більше суті б добавили - шоб було ясно, шо це бойовий прапор. По рожевому з квіточками цього не скажеш(
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Чи чорний, в стилі Холодного Яру, з "Воля України або смерть" теж шикарний.

В нас повно своїх, наших варіантів.А зробили знов рожевий))
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Не сегодня завтра Пэця сбежит в Липецк и бросит все боевые знамена, и нас с вами, наверное прав был Симон Петлюра в своем известном высказывании, что: "Не так страшны московские вши, как украинские гниды"?
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бережная попутала берега... дьявол принял. лайки под новостью говорят - туда ей и дорога. дочка главное цела.
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Про жмура Бережную интересней, есть на земле справедливость, да Петя?
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Та да, и её вина во всем есть. Выгребла по-полной.
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А сколько еще их потомки выгребать будут, Бог все видит.
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если бы так земля бы очистилась от нечисти уже давно.... а наша мразота, просто не верит в наказание...
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кацапня дрыщет...знамя им не нравится.кровавое дадаваивальское больше по нраву.
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Ага, шизоидам невдомек что малиновый цвет использовался для боевых знамен со времен Киевской Руси...
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хватит мозги компостировать хнёй всякой ...,
а вот это интересно:
Как ради входа в энергетический бизнес Порошенко продал украинцев в вечное «RABство» российским олигархам

http://dubinsky.pro/kak-radi-vhoda-v-energeticheskiy-biznes-poroshenko-prodal-ukraincev-v-vechnoe-rabstvo-rossiyskim
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05.08.17 15:00 Экс-нардеп от Партии регионов Бережная погибла в автокатастрофе

Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия.

Є Вищий Суд - Суд Божий. А все інше суєта суєт...
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кацапня -
вот под етим знаменем вас и зажмурят в ноль.
дело не в знамени - дело в Украине.
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сука тянет тварей к красному .мы уже были краснопузыми . хватит цвет гавно
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Бойовий прапор - це не обгортка цукерки Дизайнер з Пеці - лайно. .Як і президент, до речі...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко утвердил новый образец боевого знамени воинской части (соединения) ВСУ. ФОТО
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