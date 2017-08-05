 Трехлетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть в Киеве, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Киева, от полученных травм девочка скончалась. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
На линию 102 позвонили соседи. Они увидели ребенка возле дома, рядом лежала москитная сетка.
Прибывшие по вызову, смогли лишь констатировать смерть 3-летней девочки. Предварительно установлено, что ребенок проснулся утром, когда все спали, подошел к открытому окну и оперся руками на москитную сетку, которая не выдержала веса - и девочка выпала с 16-го этажа.
Следователи Деснянского управления полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, после чего будет дана правовая оценка события.
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Люди не можуть розбиратися, які ліки, продукти, речовини, прилади, іграшки, меблі є безпечними, а які становлять загрозу! Це повинна робити держава.
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умерла обычная девочка 3х лет - комменты открыты для грязи.
умерла экс-нардеп - комменты закрыты изначально.
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