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 Трехлетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть в Киеве, - полиция. ФОТО

В Деснянском районе Киева ребенок выпал из окна 16-го этажа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Киева, от полученных травм девочка скончалась. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

На линию 102 позвонили соседи. Они увидели ребенка возле дома, рядом лежала москитная сетка.

Прибывшие по вызову, смогли лишь констатировать смерть 3-летней девочки. Предварительно установлено, что ребенок проснулся утром, когда все спали, подошел к открытому окну и оперся руками на москитную сетку, которая не выдержала веса - и девочка выпала с 16-го этажа.

Следователи Деснянского управления полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, после чего будет дана правовая оценка события.

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Трехлетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть в Киеве, - полиция 01

Трехлетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть в Киеве, - полиция 02



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Зачем ? Составим список дебилов и попросим админа их навсегда закрыть .
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Тот же вопрос -зачем? Если в коменте пишут дельные предложения, чтобы обезопасить детей и родителей от подобных трагедий это одно, а посты отдельных неадекватов совсем другое. Сколько уже писалось о проблемах с установленными в окнах москитными сетками, а трагедии все равно происходят. Выход один, древний но надежный - не оставляйте детей без присмотра
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Всі небезпечні антимоскітні сітки повинні бути замінені за рахунок держави, яка не проконтролювала масовий випуск смертельної пастки для дітей.
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і якого бена я повинна оплачувати москітні сітки тим, хто не дбає про безпеку власних дітей встановлюючи ненадійні? Це не перший випадок.
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Ти заплатиш, аякже...
Люди не можуть розбиратися, які ліки, продукти, речовини, прилади, іграшки, меблі є безпечними, а які становлять загрозу! Це повинна робити держава.
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Держава для мене не є абстрактним поняттям. для мене кожна людина - частинка держави, яка виконує в суспільстві певні функції. а ще кожна людина від природи наділена мозком і сама для себе вирішує, що їй потрібно, кому довіряти, чиєї думки дослухатись.

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Если родители дебилы и оставляют открытые окна при наличии маленьких детей, то это только их личные проблемы, а не государства. У окна есть режим проветривания.
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законодательно надо запретить москитные сетки без надежных креплений
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При чем тут законодательство. Ну давайте запретим продавать спички без огнетушителя.И на пляж без спасательного жилета пускать не будем. Или всем спасательные круги за счет государства купим? В первую очередь родители должны смотреть за своими малышами с них и спрос
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Беда . Это были Родители . Фото подтверждает . Искренне ...
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НИКОГДА не оставляйте ребенка одного в комнате с открытым окном или балконом (с сеткой или без).
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У каждой трагедии есть причины, мы сами виновны с собственной безответственности или невежестве, за которые всё равно так или иначе придётся ответить.
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Ответить? Они умереть хотят , а ты их тюрьмой пугаешь .
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кого и чем я пугаю? я пишу от ответственности КАЖДОГО (а не о людском возмездии), они уже сами себя наказали!
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Их и понять можно и сажать вроде как жалко. Но кто-то же должен быть наказан за трагедию Только не говорите об изготовителе москитных сеток
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вони вже покарані(((( головне, щоб інші батьки не нехтували безпекою та життям власних дітей
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Конструкцию окна нужно изменить таким образом, чтобы рамка сетки не висела снаружи на хлипком жестяном креплении, а по периметру упиралась в раму окна изнутри. Это не первый случай. Дай Бог пережить родным самое страшное горе.
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на подоконник 3-х летний ребенок физически не сможет забараться, для этого были созданы условия, стоял либо диван, либо кресло в притык к окну, по которому ребенок мог спокойно залезть на спинку и выглянуть в окно, оставлять открытым окно в таком легкодоступном для ребенка месте, могли только умственно отсталые родители. Может другим будет уроком.
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Падали дети постарше. Сетка создаёт иллюзию безопасности. Если бы сетки не было - оставался бы малый шанс. Понятно, что без присмотра маленького ребёнка оставлять нельзя, либо нужно побеспокоиться о его безопасности когда он один. Не будет уроком. И как насчёт того, что ребёнок мог сам подвинуть стульчик?
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Если родители дебилы и не беспокоятся об безопасности ребенка ,то это только их проблемы, а не москитных сеток. В придачу это не первый случай когда ребенок выпадает оперевшись на москитную сетку.
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Поскольку это не первый случай и не первый случай, когда родители дебилы - я предложил решение. Это проблема безопасности нашего жилья, социальная, можно сказать, проблема. Я художник. Я так вижу.
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Для родителей и родни - большое горе, искренне сочувствую.
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сколько детей убилось изза этих москитных сеток...но всем насрать, как открывали окна так и будут открывать...и так у нас во всех сферах жизни.
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москитная сетка против насекомых, она и не должна выдерживать нагрузки....
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сколько было таких случаев, но родители продолжают тупить.
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от и вся разница, между господами и холопами.
умерла обычная девочка 3х лет - комменты открыты для грязи.
умерла экс-нардеп - комменты закрыты изначально.
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Про Бережную ни чего хорошего ведь не напишут, по этому и закрыли.
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Я боюсь, что такая сетка кота не выдержит и не ставлю их, а родители с ребёнком... Нет слов.
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бедненький ангелочек,пусть ее невинная душа попадет в рай.
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да моп вашу ять... за детьми кто то смотрит, родилы?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрехлетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть в Киеве, - полиция. ФОТО
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