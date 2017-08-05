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Все про:ВВС (164) Порошенко (13530) праздник (1580) самолет (2225) Цеголко (150)

 В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29. ФОТОрепортаж (обновлено)

Украина сегодня отмечает День воздушных сил Украины.

Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29, передает Цензор.НЕТ. Соответствующее фото опубликовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29 01

В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29 02В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29 03


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По прибытию Президент поздравил личный состав военных летчиков с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вручил высокие государственные награды боевым летчикам и передал боевые знамена органам военного управления Воздушных Сил ВСУ.

По случаю Дня Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Президент вручил боевые знамена органам военного управления Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины: боевое знамя Командование Воздушных Сил ВСУ и четыре боевые знамена региональных воздушных командований.

День воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен Указом президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 г., который отменил действие Указа № 602/97 от 2 июля 1997 г. "О Дне войск противовоздушной обороны".
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И щуки целы и воины сыты. Респект Петру Алексеевичу!
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Аналогично ты говорил про своего пуйла, когда он подобно летал... Лизни теперь ещё раз своего пуйла, лишнехромосомный раб.
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И ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ ПИАРА.

НУ И ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОРОШЕНКО ОТ ПУТИНА?

В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29 - Цензор.НЕТ 4027


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помахал ручкой дебилоидам порохоботам и сочувствующим ))
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НУЖНО ЭТИХ 2 КЛОУНОВ ОТПРАВИТЬ В КОСМОС, НО ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ.

ПОРОШЕНКО, ПО ВОРОВСТВУ И ПИАРУ, УЖЕ ПЕРЕПЛЮНУЛ НЕ ТОЛЬКО ЯНУКООВОЩА, НО И ПУТИНА.

А В БРЕХНЕ ТАК ЕМУ ВААЩЕ - НЕТ РАВНЫХ!!!

У ПОРОШЕНКО ВСЕ УСПЕХИ, КАК И У КОМУНЯК - ТОЛЬКО В БУДУЩЕМ.

НО ВРЕМЯ - ИДЕТ, А ОБЕЩАННОГО - НЕТ!!!

НАПРИМЕР: ПЕНСИИ УЖЕ 3 ГОДА ОБЕЩАЮТ ПОДНЯТЬ, СНАЧАЛА: ЯЦЕНЮК, ПОТОМ ГРОЙСМАН.......................................

В ТОЖЕ ВРЕМЯ, ЧИНОВНИКАМ ИЗ АП ПОРОШЕНКО - НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ, А МОЛЧА ПОДНЯЛИ В МОМЕНТ, И ПРИЧЕМ НЕ НА КОПЕЙКИ.

НАПРАСНО ВОРОВСКАЯ ШОБЛА ДУМАЕТ, ШО У НАС ТАК МНОГО ЛОХОВ, И ВЫБОРЫ ЭТО ДОКАЖУТ!!!
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Полная хрень! Региональное прошлое и болезнь совковизма неизлечимы.
Надо еще прийти на полигон пострелять с пестиков и кинжалы побросать. Или как .... Ой все больше не могу на эту галиматью смотреть. ДУРДОМ ! ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА
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Погнал Петя...Зачем? Интересно, сколько это стоило? ...Одно радует-пипл это не хавает...
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Граждане Украины --- Петр Порошенко --- за три года войны с Россией -- не дал сильнейшей армии мира войти в Киев и Львов и захватить Украину , не ввел Военное положение в Украине -- когда всех переводят на военные рельсы -- вместо зарплат и пенсий продкарточки , вместо концертов -- и собраний -- пуля в лоб для несогласных и т д . и т п . Мы граждане Украины Пете , Яценюку и Турчинову --памятники должны ставить за то что живем при мирной жизни .А кто этого не понимает -- или враг Украины или истинный дебил . Другого не дано . С Праздником с Днем ВВС Украины -- это гордость Украины и носители нашего оружия -- поэтому в Москве и хотят уничтожить ВВС Украины в первую очередь . Слава Украине ! Героям слава ! .
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За зраду та здачу Криму поставити памятники типу осинового кілка ...
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Кацап! іди на ру! Коли кацапня Крим захопила? ану згадуй, курячоголовий ти наш!
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Вав,йой, скільки живу в бандерівських краях а аш тілько но взнав шо я кацап-ну файно ж се яко би-та йди ти в сраку сам того кацапа дідьку тапапіцянийста най тя шляки трафлять за такі слова криві.
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Іловайськ та Дебальцево навіки впишуть в скрижалі історії як величайші перемоги Бариги...
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Іловайськ то окрема тема. Винен там не Порошенко чи якийсь генерал, а Х"Йло! Наказ про розстріл колони він віддав особисто. І президент і генерали зробили все, щоб уникнути втрат. Негедати вам послідовність подій? Спочатку Х"Йло запропонував організувати вихід, а потім. дав команду розстріляти, згадали?
Тепер, уявімо, що Порошенко дав команду іти на прорив. Його б з гавном змішали, чому, мовляв, не скористався "миролюбною" пропозицією? І такі як ви перші б волали про це, хіба не так?
А звинувачувати СВОГО президента у злочинах Х"Йла може або повний ідіот, або агент ФСБ.
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У нас нормальний президент, який діє вірно.
По перше, оскільки ми поки об'єктивно слабкіші за рашу, президент робить те, що будь яка розумна жінка при нападі гвалтівника: створює у нападника враження, що той досягне мети не застосувавши сили, а тим часом потихеньку виходить у більш освітлене та людне місце! Патрідіоти занадто тупі і прямолінійні (а може вдають себе такими за гроші), щоб зрозуміти цю гру, але що поробиш...
По друге:
Які б не були у нас генерали дискредитувати військове керівництво під час війни - злочин і гра на руку ворогу!
Так, військові помиляються, але ні де ці помилки не використовують для дискредитації командування! Що, не помилявся Черчіль? Та скільки завгодно, починаючи від Галіполі! Не помилявся Монтгомері? А чого варта лише одна операція "Продаж саду"?! Паттон не помилявся? А радянські "військові генії" типу Жукова? Отож!
Але! У англійських та американських журналістів вистачало розуму не акцентуватися на помилках, бо не може воювати військо без довіри до каомандування!
Господи, як задрали ці журнашлюшки та блоХери! Аби лайки та гроші, тьфу!﻿ Але найгидкіші клакери-зрадогони від Йулі та Садонемочі, це справжні моральні виродки.
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"Спалив солярку, забрав можливість в якогось другого пілота здійснити навчальний політ."
А может воно только по взлетке с десяток метров.... для кино,прокатило.
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Після 50 років не те що Баризі а і льотчикам заборонено приймати участь в вильотах на винищувачах а тим більш хворих на алкоголізм та цукровий діабет..фейк та постановочні селфі.
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Не, ну могли приподнять тушу плавно ненадолго заради пиара. И сразу назад. Хотя, видео самого пролета нету нигде.
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А у кого дежавю - тот агент Кремля! Слава нашему великому Главнокомандующему - Петру Алексеевичу!
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У такого поступка могло бы быть только одно оправдание - собственное производство, включая собственную конструкцию, пусть и при "импортной" авионике и "импортной" прочей элементной базе. К тому же у нас могут быть свои двигатели от "МоторСіч". А так, - в настоящем состоянии, - исключительного внимания и уважения достойны лишь те, кто сохранил всё это, вернул в рабочее состояние и обеспечивает. И всё это - чудом.
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и все таки это ж сколько нужно было накатить шоб в такую жару залезть в самолет и пофоткатся
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Так с курса детоксикации только вернулся, как злые языки путинских холуев говорят. Долно было попустить немного ненадолго.
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Порошенка-пилот первого класса,летчик-снайпер,кавалер орденов "Голубой Макс" и "Железный Крест с дубовыми листьями", асс -перехватчик.
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Правильное начало - с истребителя. Затем можно следующее: 1) в подводной лодке, 2) полет в простыне со стерхами, 3) подъем старых амфор в конфетами со дна моря, 3) топлесс на кобыле...
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Не, ну топлесс на кобыле (кобыла М.?) - это уже порно! Астанавитесь!
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если бы пилот катапультировался - СРАЗУ СТАЛ ГЕРОЕМ УКРАИНЫ
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29. ФОТОрепортаж (обновлено)
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