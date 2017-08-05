 В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29. ФОТОрепортаж (обновлено)

По прибытию Президент поздравил личный состав военных летчиков с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вручил высокие государственные награды боевым летчикам и передал боевые знамена органам военного управления Воздушных Сил ВСУ.
По случаю Дня Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Президент вручил боевые знамена органам военного управления Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины: боевое знамя Командование Воздушных Сил ВСУ и четыре боевые знамена региональных воздушных командований.
День воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен Указом президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 г., который отменил действие Указа № 602/97 от 2 июля 1997 г. "О Дне войск противовоздушной обороны".
Ответить
Ответить
НУ И ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОРОШЕНКО ОТ ПУТИНА?
Ответить
Ответить
ПОРОШЕНКО, ПО ВОРОВСТВУ И ПИАРУ, УЖЕ ПЕРЕПЛЮНУЛ НЕ ТОЛЬКО ЯНУКООВОЩА, НО И ПУТИНА.
А В БРЕХНЕ ТАК ЕМУ ВААЩЕ - НЕТ РАВНЫХ!!!
У ПОРОШЕНКО ВСЕ УСПЕХИ, КАК И У КОМУНЯК - ТОЛЬКО В БУДУЩЕМ.
НО ВРЕМЯ - ИДЕТ, А ОБЕЩАННОГО - НЕТ!!!
НАПРИМЕР: ПЕНСИИ УЖЕ 3 ГОДА ОБЕЩАЮТ ПОДНЯТЬ, СНАЧАЛА: ЯЦЕНЮК, ПОТОМ ГРОЙСМАН.......................................
В ТОЖЕ ВРЕМЯ, ЧИНОВНИКАМ ИЗ АП ПОРОШЕНКО - НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ, А МОЛЧА ПОДНЯЛИ В МОМЕНТ, И ПРИЧЕМ НЕ НА КОПЕЙКИ.
НАПРАСНО ВОРОВСКАЯ ШОБЛА ДУМАЕТ, ШО У НАС ТАК МНОГО ЛОХОВ, И ВЫБОРЫ ЭТО ДОКАЖУТ!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Надо еще прийти на полигон пострелять с пестиков и кинжалы побросать. Или как .... Ой все больше не могу на эту галиматью смотреть. ДУРДОМ ! ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тепер, уявімо, що Порошенко дав команду іти на прорив. Його б з гавном змішали, чому, мовляв, не скористався "миролюбною" пропозицією? І такі як ви перші б волали про це, хіба не так?
А звинувачувати СВОГО президента у злочинах Х"Йла може або повний ідіот, або агент ФСБ.
Ответить
По перше, оскільки ми поки об'єктивно слабкіші за рашу, президент робить те, що будь яка розумна жінка при нападі гвалтівника: створює у нападника враження, що той досягне мети не застосувавши сили, а тим часом потихеньку виходить у більш освітлене та людне місце! Патрідіоти занадто тупі і прямолінійні (а може вдають себе такими за гроші), щоб зрозуміти цю гру, але що поробиш...
По друге:
Які б не були у нас генерали дискредитувати військове керівництво під час війни - злочин і гра на руку ворогу!
Так, військові помиляються, але ні де ці помилки не використовують для дискредитації командування! Що, не помилявся Черчіль? Та скільки завгодно, починаючи від Галіполі! Не помилявся Монтгомері? А чого варта лише одна операція "Продаж саду"?! Паттон не помилявся? А радянські "військові генії" типу Жукова? Отож!
Але! У англійських та американських журналістів вистачало розуму не акцентуватися на помилках, бо не може воювати військо без довіри до каомандування!
Господи, як задрали ці журнашлюшки та блоХери! Аби лайки та гроші, тьфу! Але найгидкіші клакери-зрадогони від Йулі та Садонемочі, це справжні моральні виродки.
Ответить
А может воно только по взлетке с десяток метров.... для кино,прокатило.
Ответить
Ответить
Ответить
пролетаполета
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ас
асс
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить