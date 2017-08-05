 В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29. ФОТОрепортаж (обновлено)

Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29, передает Цензор.НЕТ. Соответствующее фото опубликовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По прибытию Президент поздравил личный состав военных летчиков с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вручил высокие государственные награды боевым летчикам и передал боевые знамена органам военного управления Воздушных Сил ВСУ.По случаю Дня Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Президент вручил боевые знамена органам военного управления Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины: боевое знамя Командование Воздушных Сил ВСУ и четыре боевые знамена региональных воздушных командований.День воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен Указом президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 г., который отменил действие Указа № 602/97 от 2 июля 1997 г. "О Дне войск противовоздушной обороны".