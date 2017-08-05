 В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29. ФОТО

"В этом году на восстановление боеспособности и ремонт вооружения и военной техники Воздушным Силам выделено более миллиарда гривен", - пообещал Президент, поздравляя летчиков.

День воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен Указом президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 г., который отменил действие Указа № 602/97 от 2 июля 1997 г. "О Дне войск противовоздушной обороны".