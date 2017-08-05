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Все про:ВВС (163) Порошенко (13527) праздник (1580) самолет (2225) Цеголко (150)

 В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29. ФОТО

Украина сегодня отмечает День воздушных сил Украины.

Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29, передает Цензор.НЕТ. Соответствующее фото опубликовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"В этом году на восстановление боеспособности и ремонт вооружения и военной техники Воздушным Силам выделено более миллиарда гривен", - пообещал Президент, поздравляя летчиков.

В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29 01

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День воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен Указом президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 г., который отменил действие Указа № 602/97 от 2 июля 1997 г. "О Дне войск противовоздушной обороны".
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Граждане Украины --- Петр Порошенко --- за три года войны с Россией -- не дал сильнейшей армии мира войти в Киев и Львов и захватить Украину , не ввел Военное положение в Украине -- когда всех переводят на военные рельсы -- вместо зарплат и пенсий продкарточки , вместо концертов -- и собраний -- пуля в лоб для несогласных и т д . и т п . Мы граждане Украины Пете , Яценюку и Турчинову --памятники должны ставить за то что живем при мирной жизни .А кто этого не понимает -- или враг Украины или истинный дебил . Другого не дано . С Праздником с Днем ВВС Украины -- это гордость Украины и носители нашего оружия -- поэтому в Москве и хотят уничтожить ВВС Украины в первую очередь . Слава Украине ! Героям слава ! .
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Тут так выходит! Если ты не за Пэтю,значит за Пуйла! А если не за Пуйла, значит за Пэтю! Третьего не дано!

СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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Это заслуга добровольцев и нашим ребятам защищавшим Украину !!!!!!!!!!!!!
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какой чудовищный когнитивный диссонанс..
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не защитивший свою свободу (даже ценой собственной жизни) станет рабом , а для рабов и холопов не важно перед кем выслуживаться, перед киевским паном или перед московским боярином, главное остаться в живых и получать подачки и объедки с господского стола !
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я не возражаю против этого, но сама форма изложение наталкивает на вопрос, который я задал
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это к первичному комментарию относится, не к вашему
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Сцуко, где амфоры ? Где стерхи ? Где щука, я спрашиваю ?
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Так а он в МИГ то хоть влезит? Или для него отдельно расширили салон, оббили крокодилой кожей и поставили кондиционер?
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А где документальное видео смелого Петра Алексеевича, мужественно рулящего непослушными 11 тоннами металла?
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А за топливо с рошена заплатил? Или в мой карман залез в очередной раз, лелека, мля?
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Правильно Пэтя - Будь как путин!
И пожалуйста - быстрее улетай от Нас зрадоебов нах...
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Ото летить він в МІГу, дивиться вниз на землю і постійно повторює: - Ета фсьо майо, ета фсьо майо.)))
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Тільки зараз додивився що в кабіні двоє. Мабуть літав як пасажир.
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Сразу вспомнил,
как когда-то дурил граждан России своими бессмысленными полетами Путин, оказавшийся неспособным выполнять конституционные обязанности
президента - гаранта Кнституции.
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В отличии от Пети Путя самолеты строит)Продает)И еще в армию поставляет)Чоб ему не понтануться?А Петя трется задом об старый совковый хлам!У
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кста, гавно у Петра пиарщики. Надо было выпросить Ф-18 и на нем прокатить (покатать, в смысле). Или чё там у НАТЫ есть с двуместное?
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Второе воскресенье сентября день танкиста.......
В люк влезет?😞
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Расширят! Не волнуйся! Кабину МИГа ведь расширили!
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А в это ж время путин ловит щук, обнажив свой престарелый торс.
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на стерхе надо было лететь - "мальчик хочет в ростов.."?
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Очень жаль, что не н@ебнулся, а то день ВВС стал бы национальным праздником Украины!
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ну, а лётчикам - вечная память и благодарность от народа!
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Третій нік побережи, Олег Хардін-Паша Шевченко.
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Ты похоже тоже летаешь что именно вызвало такой у тебя полёт фантазии, героин,кокаин,марихуана аль что другое ? Может рыбки несвежей скуштував али грибочков поганых отведал?
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Кто ты ? Попередник ? Ничёсе ты саморазоблочился ...
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Навіяло попереднім коментарієм:
А коли у нас день Асенізатора?
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Защищают не спорю -- Слава Героям --- кто в окопе защищает -- а кто и в Конгрессе США и парламентах ЕС . Герои и там и там -!!! В данной ситуации -- Порошенко Герой Украины и только полный дебил этого не понимает .
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твой герой Украины разбогател некисло за 3 года войны в отличии от всей страны которая опустилась в нещиту!!
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ну да,неблагодарный народишко..уже слышал от одного "героя"..ющенко зовётся..
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подонок он, который по договору с хуйлом уничтожал Добровольцев
в зеленых коридорах
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петя, летчик, мля, про народ подумай!
в Украине 350тыс авто с иностранной регистрацией,
почему полки, словаки, венгры, прибалты могут покупать недорогие подержанные машины, а нищие украинцы должны переплачивать за 10летние авто???
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Петрлексеич не смешите людей 😕 реформами займитесь, а то вас катапультируют скоро
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полеты кацапского стерха лексеичу покоя не дают - а чем я хуже
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Прокатиться по взлётке у Пеци совершить полёт называется,от же клоун,видать скоро в Сибирь на рыбалку поедет
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Нююю, теперя дело за амфорами...Када нырять будем?🙌🙌
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Продажные зрадофилы и откровенно ненавидящая Украину мразь аж захлебываются от выделяемого ими яда при одном упоминании Украина, завывают как нечисть от понимания силы Украинской армии. Пытаются идиотскими закидонами унизить народ Украины и вызвать у народа презрение к своей Украинской власти к своему Украинскому Президенту. Эта падаль понимает, что извечно удавалось захватывать и делить Украину только тогда когда она была разделена. В то то же время эта сволота не рвется ехать в самую лучшую для них страну - РФ где для них самый лучший президент, самая лучшая не злочинна влада.
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вообщето твой ПЕЦЯ гавно а для меня самая лучшая власть в Германии или в Голандии но там к сожалению Украинцам не предоставляют гражданство на шару!! а так бы уже давным давно вся Украина туда бы уехала ну кроме тебя и ПЕЦИ твоего любимого!!
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Это конечно поразительно,но все эти порошенки не понимают,что УКРАИНА это не росея и их понты дешёвые людям до лампочки ....
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Блин , теперь солдатики будут всю взлетную полосу чистить.
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Чистить - полбеды, а вот сколько травы им вдоль ВПП покрасить пришлось - даже представить страшно.
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Судячи з коментаріїв! ДУЖЕ ЛЮБИТЬ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ДЯДУ ПЄТЮ!
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это только начало... скоро эта новость будет в топе по количеству комментов.
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не любит но терпит
но если этот процесс затянется то могут стать терпилами
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Наш бедняга президент со своей Ко думают - думают: ну чем бы поднять рейтинг порошенко? А все уже придумано путиным и Ко. Повторяться неприлично.
Могу подсказать. Можно пожить с недельку на передовой с солдатами, поесть с ними из одного котелка. И можно даже лично принять участие в бою с ДРГ.
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Навіщо барига мавпує поведінку кремльблядського гноміка? Наступного польоту тепер потрібно очікувати з вирієм диких гусей.
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потому, что типичный барыга. У них менталитет схожий. Для него Хуйло брат, а Брехнев бох
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Лётчик трус , если бы был патриотом то скинул его бы с большой высоты.
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Великий Вождь как пионер, дожен все делать и везде успевать. Вон Туркменбаши Гурган-Бурган недавно учил солдат стрелять. Путин летал на истребителе, водил стерхов на нерест и доставал амфоры с дна моря. Ким Чен Ын лично выиграл чемпионат мира по футболу и командовал космическим кораблем, впервые в истории севшим на Солнце.
А Петру Алексеевичу я советую не воровать идеи у Путина а придумать что-нибудь новенькое и оригинальное. Например поехать на свиноферму и показать работникам как правильно убирать навоз.
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Нет, вот это уже из области фантастики. Экспедиция на Солнце - всегда пожалуйста. А не воровать? Да вы там совсем обкурились, такое предлагать.
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Мля, не люблю комментировать, но тут не сдержался - жаль, что самолет не на*бнулся
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Запитання до служби охорони перших осіб: згідно якого пункту інструкцій президенту дозволили політ на техзасобі підвищеної небезпеки без крайньої потреби? І ще - хто пілотував літак? Член БПП з 1991 року?
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Блять как заебало это ваши высеры.Здрадофилы и т.д .Одно скажу.У Порошенко внешняя политика класс.Но бля внутренняя политка, никакая. ВЫ УВИДЕЛИ РЕФОРМУ СУДОВ?Я нет.ВЫ УВИДЕЛИ РЕФОРМУ ПОЛИЦИИ?Я нет.Как били палками,так бьют.Вот и вся реформа.
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Особенно хороша внешняя политика в Панаме.
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то, что полякам трагедия украинцам могло бы стать счастьем.
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Фейк какой то пендоский. К шасси не привязана бабка с русскоговорящей челюстью, на крыльях не жарится сало, и вообще он не покрашен кровью донецкого русскоязычного мальчика. Даже его трусиков не видно на закрылках. Про свастику с Бандерой вообще молчу. Укропские СМИ как всегда обманывают православных россиян своей пропагандой, но фошысм не пройдёт. Накатим за дидоф короче.
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Не удивлюсь если ещё и бабла получил с АО «РСК "МиГ" за рекламу.
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Осталось Пецо еще щуку на 15кг поймать и амфоры из Черного моря достать.... Ага, еще на коне с голым торсом схвотографироваться...

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29. ФОТО
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