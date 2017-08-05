 В День ВВС Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29. ФОТО

Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29, передает Цензор.НЕТ. Соответствующее фото опубликовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
"В этом году на восстановление боеспособности и ремонт вооружения и военной техники Воздушным Силам выделено более миллиарда гривен", - пообещал Президент, поздравляя летчиков.
День воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен Указом президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 г., который отменил действие Указа № 602/97 от 2 июля 1997 г. "О Дне войск противовоздушной обороны".
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СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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И пожалуйста - быстрее улетай от Нас зрадоебов нах...
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-Кавуна
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как когда-то дурил граждан России своими бессмысленными полетами Путин, оказавшийся неспособным выполнять конституционные обязанности
президента - гаранта Кнституции.
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В люк влезет?😞
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А коли у нас день Асенізатора?
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в зеленых коридорах
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в Украине 350тыс авто с иностранной регистрацией,
почему полки, словаки, венгры, прибалты могут покупать недорогие подержанные машины, а нищие украинцы должны переплачивать за 10летние авто???
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но если этот процесс затянется то могут стать терпилами
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Могу подсказать. Можно пожить с недельку на передовой с солдатами, поесть с ними из одного котелка. И можно даже лично принять участие в бою с ДРГ.
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А Петру Алексеевичу я советую не воровать идеи у Путина а придумать что-нибудь новенькое и оригинальное. Например поехать на свиноферму и показать работникам как правильно убирать навоз.
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