 Мужчина подорвал себя гранатой на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Киева, по предварительной информации, погибший взорвал себя.
Вчера в 16 часов правоохранители получили сообщение от прохожих о выявлении в лесу неподалеку от озера Нивка (село Катериновка) мертвого мужчины. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая тщательно осмотрела место происшествия. Предварительно установлено, что у мужчины многочисленные травмы лица, рук и груди, которые характерны для минно-взрывного удара. Личность погибшего установлена, это - уроженец Кировоградской области, зарегистрированный на Полтавщине, 1973 года рождения.
"При отработке прилегающей территории изъяты деформированные фрагменты, вероятно, гранаты, документы и личные вещи погибшего. Возле тела обнаружена воронка. Эксперты предполагают, что мужчина накрыл собой гранату, а после взрыва его отбросило ", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагического события.
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