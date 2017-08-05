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Все про:граната (651) Киев (17792) самоубийство (558)

 Мужчина подорвал себя гранатой на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства самоубийства мужчины в Святошинском районе Киева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Киева, по предварительной информации, погибший взорвал себя.

Вчера в 16 часов правоохранители получили сообщение от прохожих о выявлении в лесу неподалеку от озера Нивка (село Катериновка) мертвого мужчины. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая тщательно осмотрела место происшествия. Предварительно установлено, что у мужчины многочисленные травмы лица, рук и груди, которые характерны для минно-взрывного удара. Личность погибшего установлена, это - уроженец Кировоградской области, зарегистрированный на Полтавщине, 1973 года рождения.

Мужчина подорвал себя гранатой на Киевщине, - Нацполиция 01

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"При отработке прилегающей территории изъяты деформированные фрагменты, вероятно, гранаты, документы и личные вещи погибшего. Возле тела обнаружена воронка. Эксперты предполагают, что мужчина накрыл собой гранату, а после взрыва его отбросило ", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагического события.
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Клемануло чувака! Хорошо хоть не в переполненной маршрутке...
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иди и забери, нечего других подбивать,любитель справедливости чужими руками.
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ты реально больной на голову. думаю что если цензор напечатает статью о том что лошадь насрала на улице ты и тут зраду приплетешь...
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Убийство или по погиб неосторожности, самоубийство по средством гранаты - это уже слишком (даже для психов)!
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Лучше бы зашёл в ВР и сделал это самоубийство
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К вам домой может ещё лучше ! Ну как может нормальный человек , желать смерти другим людям !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина подорвал себя гранатой на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО
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