 ГПУ одобрила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Халупского, - Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Соединенных Штатов Америки о выдаче Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 млн долл", - написал он.
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