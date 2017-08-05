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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (8819) Луценко (7072) мошенничество (707) США (13167) экстрадиция (305)

 ГПУ одобрила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Халупского, - Луценко. ФОТО

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Владислава Халупского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Соединенных Штатов Америки о выдаче Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 млн долл", - написал он.

ГПУ одобрила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Халупского, - Луценко 01

Халупский был задержан в Одессе в середине февраля 2017 года, а с 4 апреля по решению Малиновского суда Одессы, он отправлен под ночной домашний арест.
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Какой теперь Халупский, если речь идет о 30 млн? Пора фамилию менять на Дворцовый.
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Можна заодно і члена БПП Голубова віддати,якого штати просять видати за інтернет шахрайство,але своїх не здають
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГПУ одобрила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Халупского, - Луценко. ФОТО
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