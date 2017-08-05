 ГПУ одобрила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Халупского, - Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook "Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Соединенных Штатов Америки о выдаче Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 млн долл", - написал он.

Халупский был задержан в Одессе в середине февраля 2017 года, а с 4 апреля по решению Малиновского суда Одессы, он отправлен под ночной домашний арест.