 Пациент львовской психбольницы устроил резню в учреждении - пострадало 10 человек, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Патрульной полиции Львова.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 4 августа, около 19.00 в Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника львовской психиатрической больницы, расположенной по улице Кульпарковской, о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу.
На место происшествия первыми прибыли сотрудники Управления патрульной полиции города Львова. Командир 2 батальона Роман Блихарский принял решение о штурме заблокированного помещения. Патрульные локализовали злоумышленника и освободили заложников. Во время штурма пятеро полицейских получили телесные повреждения.
"Мы услышали крики о помощи, потому приняли решение оперативно брать штурмом и освобождать заложников", - рассказал Роман Блихарський.
"Личность злоумышленника установлена - это 30-летний львовянин, который по решению суда от 2013 до 2017 года находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения. Чуть больше месяца назад мужчина был отпущен домой, однако по ходатайству родственников сегодня в 11.00 снова был помещен в медицинское учреждение. Около 19.00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом из разбитого окна мужчина травмировал десять пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции и работники других служб. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации согласно нормам Уголовного кодекса Украины".
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Як???!!!
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А параноікі, рісуют нолікі,
А у псііха жизнь, так би жил любой,
Хочєш спать ложись, а хочеш пєсні пой!
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это ваще нормальная практика, или чья то халатность?
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