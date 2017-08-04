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Все про:Львов (3632) Нацполиция (8270) психбольница (104)

 Пациент львовской психбольницы устроил резню в учреждении - пострадало 10 человек, - Нацполиция. ФОТО

Патрульные Львова освободили заложников, которых захватил пациент во львовской психбольницы.Патрульные локализовали злоумышленника и освободили людей - дясятеро получили телесные повреждения, шестеро из них госпитализированы, трое из которых в тяжелом состоянии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Патрульной полиции Львова.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 4 августа, около 19.00 в Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника львовской психиатрической больницы, расположенной по улице Кульпарковской, о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу.

На место происшествия первыми прибыли сотрудники Управления патрульной полиции города Львова. Командир 2 батальона Роман Блихарский принял решение о штурме заблокированного помещения. Патрульные локализовали злоумышленника и освободили заложников. Во время штурма пятеро полицейских получили телесные повреждения.

"Мы услышали крики о помощи, потому приняли решение оперативно брать штурмом и освобождать заложников", - рассказал Роман Блихарський.

"Личность злоумышленника установлена ​​- это 30-летний львовянин, который по решению суда от 2013 до 2017 года находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения. Чуть больше месяца назад мужчина был отпущен домой, однако по ходатайству родственников сегодня в 11.00 снова был помещен в медицинское учреждение. Около 19.00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом из разбитого окна мужчина травмировал десять пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции и работники других служб. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации согласно нормам Уголовного кодекса Украины".

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Пациент львовской психбольницы устроил резню в учреждении - пострадало 10 человек, - Нацполиция 01

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Пациент львовской психбольницы устроил резню в учреждении - пострадало 10 человек, - Нацполиция 02

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странно всё это, возможно просто мой клон совсем тронулся ).
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Во время штурма пятеро полицейских получили телесные повреждения. Источник: https://censor.net.ua/p450506
Як???!!!
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матрица, значит новая полиция будет уничтожена.
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Це не була нова поліція, це перероблені мусара...
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А шизофрєнікі, вяжут вєнікі,
А параноікі, рісуют нолікі,
А у псііха жизнь, так би жил любой,
Хочєш спать ложись, а хочеш пєсні пой!
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Краще у МОЗ заскочив та порізав супрун з її довбанутими заступниками.
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мне интересно, как чувак, убил отца 72 ножевых ранения, через 3+ года выпускается из психушки?
это ваще нормальная практика, или чья то халатность?
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А нормальная практика, что таких держат в одном помещении с обычными пациентами?.
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Історій хвороб я не читав, а у відділенні знаходяться ті, кого суд визнав неосудними. Кожному з них окрему палата якось ще не виходить...
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Короче якби це не звучало страшно. - але чогось від цього всього смішно.Вже
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Смішно буде, коли психіатрів замінять з подачі якоїсь Супрун "сімейними лікарями"...
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так це взагалі нема що обсуждати.Але це ще до супрун придумали
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Психдиспансер не може дати раду з психами.Жах! Треба їм ще поліцію підключати щоб їх всіх покоцати.А в поліцію гроши вкладені. І вони не малих грошей коштують. Нафіг таких лікарів!
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А хірурги тобі не будуть нафіг, коли апендицит, не дай Бог, прихопить..?
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Ні ну справа в тому що я так вважаю що психами повинні займатися психіатри. Лікувати.Ширяти.Заспокоювати. Але не - поліція
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Я вже плачу від жалю до лікарів. Моїй родичці на цій неділі зробили нескладну операцію у міській лікарні. Вгадайте скільки тисяч гривень довелося викласти "бюджетному" лікарю, в бюджетній лікарні, за операцію з використанням "бюджетного" одладнання?
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Дивно, що у відділенні для буйних нема бригади "фіксаторів"... Чи згідно з "ріхформамі" супрун їх теж скоротили, як молодший медичний персонал? Мені нещодавно розповіли, що зараз діє таке законодавство щодо психічно хворих, що їх можна закрити лише згідно рішення суду(якщо щось скоїли, або ... за їх власним бажанням...Оце так "ріхформа"!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПациент львовской психбольницы устроил резню в учреждении - пострадало 10 человек, - Нацполиция. ФОТО
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