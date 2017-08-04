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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Монтаж 134-метровой телевышки на Луганщине завершен, - Костинский. ФОТО

В Бахмутовке Новоайдарского района Луганской области завершено строительство 134-метровой телевышки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.

Это третья башня, которая была построена в течение двух последних лет (после Краматорской в Донецкой области и Чонгарской в Херсонской области).

Монтаж 134-метровой телевышки на Луганщине завершен, - Костинский 01

"С башни в Бахмутивки уже в этом месяце начнется цифровое и аналоговое телевизионное вещание, а также FM-радиовещание. Планируется запуск программ Общественного вещания (НСТУ), ряда общенациональных телеканалов, Армии ФМ и других вещателей", - написал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строящаяся телевышка в Бахмутовке позволит вещать на Луганск и Алчевск, - Мининформполитики

Согласно расчетов Министерстве информационной политики, после установки телевышки количество телезрителей увеличится с 15,6 тыс. до 87 тыс.человек, число радиослушателей вырастит с 42 тыс. до 85 тыс. человек.

Монтаж 134-метровой телевышки на Луганщине завершен, - Костинский 02
Монтаж 134-метровой телевышки на Луганщине завершен, - Костинский 03
Читайте: Джапарова об украинском вещании на Донбассе: "Говорят, что сигнал доходит до Ростова"

Монтаж 134-метровой телевышки на Луганщине завершен, - Костинский 04
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да перемога! ми довго будували! але добудквали! і може один два зомбака проснется!? може(
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І шо з того? Там 26 років було українське ТВ, а все одно верещали хуйлопамагі.
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тепер вони "хуйлопамагі" на своїй шкурі відчули.
деяким розвиднилось.
За них і боремось.
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не той контингент! вони розуміння за слабість приймають!сталіннци) ворошиловци, їх долго виводили!
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Совершенно согласен! А сейчас- так вовсе, говорить не о чем. Но, наверное это кому-то нужно. Но, моё личное мнение- это деньги в никуда.
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нет, надо это делать 25 лет лили на другую мельницу. надо начинать на нашу лить.
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Я вам просто отвечу: сегодня, в пригороде Мариуполя, в Сопино, какие-то кретинки, к которым кстати, их Дыры прилеты были... Так вот, они сами(!!!) забросали землей блиндаж, вырытый нашими военными. Как вам это??? Они абсолютные кретинки! Причина: теперь Дыра их может с землей сровнять! Легко. А вой будет стоять, что это наши!!! Ну. типо- отомстить. Я не ведаю ход мыслей кретинок. Ну, так они даже в Дыре не жили!!! Понимаете, о чем я?!
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если бы пожили не закидывали бы. куда наши вояки смотрели?
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А там- ход мастерский! ОБСЕ подключено, типо- блиндаж близко к жилым постройкам местных жителей. О, как! Мля, я когда это прочитал, сегодня... просто охренел. Так что... вот так. Мне и сказать то особо нечего.
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Напоминает рапорт яценюка о строительстве приграничной стены.
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Лучше бы минометы подтащили и пару дней.... чтобы у ОРДЛО аж уголь на поверхность повылазил...
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Сегодня кстати исполнилось 56 лет главному русофобу солнечной системы, нашей галактики и в целом вселенной. Мои поздравления Бараку Обаме и благодарность за 4 летнюю подрывную деятельность в подъездах и лифтах РСФСР.
Монтаж 134-метровой телевышки на Луганщине завершен, - Костинский - Цензор.НЕТ 1291
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Трансформер 4th Август 2017 anti-coloradosМонтаж 134-метровой телевышки на Луганщине завершен, - Костинский - Цензор.НЕТ 4881Одесса. Пока это не наш корабльВсегда интересно следить за сильными фантастическими фильмами, вернее - за мыслью автора сценария. Часто, фантазия автора создает целый мир, и он выглядит вполне живым и логичным. Помню, как еще на видеокассетах впервые увидел фильм «Чужой» и после этого стало понятно, что в совке снимали жалкое подобие фантастики, без такого вот размаха мысли и глубины проработки вымышленного мира. Чаще всего, сиквелы уже сильно проигрывают первому фильму, а потому - впечатляет следующая история о планете Набу или чем-то подобном. Как это не странно, но такие же мысли возникли и при просмотре первой части, по сути - детского фильма Трансформеры. Там тоже полет фантазии был запредельный. Но все это к тому, что там есть некая аналогия, которая очень хорошо подходит к текущей ситуации в Украине.Наверное, многие помнят, что по сюжету фильма, различные автомобили, на ходу перестраивались в некую человекоподобную боевую машину. Впервые было очень интересно следить за этими трансформациями и именно они вызывают какое-то подобие с тем, что сейчас делает Украины. Еще вчера она была старым, разбитым запорожцем, которого иногда называли «горбатый», а вот прямо сейчас, на наших глазах, происходит та самая трансформация, которая через небольшое время покажет очертания боевой машины, которая может не только держать удар, но и наносить его там, где потребуется.Наша промышленность, хоть и не такими темпами, как того бы хотелось, но начинает выпускать современное оружие. Понятно, что для его создания, мы уже используем узлы, агрегаты и технологии наших партнеров, что безусловно экономит время и средства. Но кроме того, мы сейчас находимся в полушаге от подключения к программе снабжения недостающими видами вооружений из США. Весь день американская пресса обсуждает утечку из списка вооружений, приготовленных для отправки в Украину. Речь идет о противотанковых Джавелинах. Это - хорошая новость, но кроме этого идут обсуждения того, что надо бы поставит Украине во второй, третьей и последующих волнах поставки. Наверное, мы уж слишком забегаем вперед, ведь еще нет окончательного одобрения самой программы поставок. Но что-то подсказывает, что формализация этой программы - вопрос ближайшего времени, в принципе уже решенный. Скорее всего, сейчас шлифуют именно перечень и условия самой первой поставки, ибо она безусловно станет посланием в Москву, и оно должно быть максимально информативным.Мы уже писали о том, что усиленно ведутся проработки возможности поставки «приданого» за боевыми самолетами. Как известно, Канада еще в прошлом году была готова поставить партию многоцелевых F-18 на безоплатной основе. Но по слухам, эта идея была принята в штыки мсье Олландом и фрау Меркель и к тому же - не нашла поддержки у мистера Обамы. Стало понятно, что наши канадские братья обогнали всех и показали самый решительный настрой, в этом вопросе.Но тема не прокисла, просто ее реализация должна была дойти до определенной черты, когда это можно будет делать не на эмоциональном подъеме, а последовательно и правильно. Просто маленькая деталь. Упомянутый выше самолет поставлен в Канаду из США и скорее всего, контракт поставки оговаривает вопросы технического обслуживания, в части замены узлов и агрегатов. То есть, принять самолеты можно, но без согласования Штатов, можно было остаться без запчастей или вооружений, в самый неподходящий момент. Теперь же речь идет о том, что сами Штаты могут начать поставки F-16, снятых с консервации. При наличии запчастей, наши авиаремонтные предприятия очень быстро освоят технологии обслуживания и доведут птичек до нужной кондиции.
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Далее .... ещё интересней

Но вот еще один интересный момент, который прямо сейчас проговаривается в высших кругах военного сообщества США. Так по мнению бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера, Штаты должны принять самое активное участие в восстановлении ВМФ Украины, фактически уничтоженных при аннексии Крыма. Он считает, что США должны расширить свой мандат помощи ВСУ и включить в него передачу
соответствующих боевых единиц из состава выведенных на консервацию кораблей ВМФ США. Между прочим, совковая консервация и консервация американская, имеют мало общего. Применительно к этой ситуации, следует заметить, что в режиме консервации стоит весь спектр боевых кораблей, вплоть до авианосцев. Месяц-два работы (в зависимости от размеров корабля) и боец уже в строю. В общем, Карпентер высказывает не только свое мнение, но и мнение тех военных кругов, которые рассматривают российскую угрозу вполне серьезно и практично.На самом деле, в Европе нет другой такой силы, которая способна противостоять дурости Москвы и нет другой такой армии, которая так успешно перемалывает российскую армию, имея очень ограниченные технические возможности для этого благородного и полезного, всему вменяемому миру, дела.Мы не имеем всей картины происходящего и видим только отдельные фрагменты, которые нечаянно приоткрываются, но даже если не погружаться в аспекты поставки вооружений, можно внимательно следить за тем, какую головокружительную трансформацию демонстрирует наша внешняя политика. Риторика нашего МИДа настолько изменилась и ужесточилась, что очертания того самого «Запорожца» уже и не просматриваются.Так, на протяжение трех с половиной лет, на территорию Крыма уже несколько раз ступали ноги первых лиц РФ, Путина и Медведева, но на сегодняшний визит Медведева в Крым была выдана беспрецедентная реакция нашего МИД. Этот документ содержит жесткое предупреждение негодяю, а кроме того - называет вещи своими именами, уже совсем без использования эзопова языка.Кроме ряда жестких оценок, незаконным действия РФ в целом и Медведева, в частности, МИД предупредил о том, что ответственность за незаконные действия РФ и их последствия, возлагаются на страну-оккупант, как это и предусмотрено всеми соответствующими международными нормами права.То есть, трансформация подходит к своему завершению и теперь убийца называется - убийцей, а оккупант - оккупантом и теперь всем становится понятно, что главной задачей Украины стоит изгнание оккупанта со своей территории, всеми возможными силами и средствами. Такие резкие заявления делаются только исходя из уверенности в достаточности этих сил и средств. Теперь начинается другая игра, по другим правилам, и с другими игроками.
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Добрая статья под занавес суток Глоток воздуха в болоте фсёпропальо.
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статья из серии "запад нам поможет", но не трогайте мой Версаль.
фантастика прекрасно росла и в совке, но без визуализации, что в свою очередь заставляло биомассу воображать, а не просто наблюдать решение и далее отражалось на технологических моментах. какие в задницу трансформации, если вавилон-5 снят Стражинским, когда ему никто не верил, это не заслуга "Запада" - это Личная заслуга, девиз озвучен в финале "Вера модет всё" в пику как раз всем тупым продюсерам и системе. Так что не нужно идеализировать , и , тем более на примере синематографа. То, что какой-нибудь Тарковский для исполнения Стругацких при совке не смог привлечь на тот момент норм финансирование - совсем из другой оперы. (прогнулся под строй, выживал, но старался?!)
наивно полагать, что топовые технологии кто-то просто подарит. гипотетически, допустим, например, у США есть сейчас технология телепортации. короче, так вот, никто никому ниче не даст. перечитал вводную - писал школьник-романтик, стыдно отвечть даже.
все, на что можно надеяться - на парк устаревших птуров (да забудьте о джевелинах уже наконец), но они идеально подходят. вобщем, неинтересно.
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дуже по прибалтійськи, війна 3 рік йде,зато по нашому! най хоть один глухий проснется
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Все равно такие вьішки нужньі, ведь часть населения верит телевизору. Говорить таким Украина тоже научилась, но отвратительная социальная политика многое губит. Спасает лишь еще более плохая социальная политика россии.
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Хреново, что Луганск незацепляет, там самое больше людей живет.
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Дания!! получаешь пенсию не голосуешь! бабка за сталина будет голосовать, это утрясется но теперь режет без ножа
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а так як Цой співав! не смотри телевизор) козлом станеш
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Раші дамбас нє надо апріорі, а україні теж проблєматічєн((((
Куди вас діти чуваки?)
В рєспубліку нєпрізнаних народов?
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гадость какая ..ваши комментарии.Всегда интересно проверть на вшивость
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМонтаж 134-метровой телевышки на Луганщине завершен, - Костинский. ФОТО
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