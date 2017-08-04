 Монтаж 134-метровой телевышки на Луганщине завершен, - Костинский. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.
Это третья башня, которая была построена в течение двух последних лет (после Краматорской в Донецкой области и Чонгарской в Херсонской области).
"С башни в Бахмутивки уже в этом месяце начнется цифровое и аналоговое телевизионное вещание, а также FM-радиовещание. Планируется запуск программ Общественного вещания (НСТУ), ряда общенациональных телеканалов, Армии ФМ и других вещателей", - написал чиновник.
Согласно расчетов Министерстве информационной политики, после установки телевышки количество телезрителей увеличится с 15,6 тыс. до 87 тыс.человек, число радиослушателей вырастит с 42 тыс. до 85 тыс. человек.
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В ближайшее время украинское радио покроет весь оккупированный Донбасс, - член Нацсовета ТРВ Костинский(48)
Радио "Армия FM" вскоре сможет вещать за пределы АТО, - Костинский(10)
Россия не сможет полностью заглушить сигнал вещания с вышки в Чонгаре, - Костинский(127)
Радиоиндустрия в целом выполняет закон о квотах, - член Нацсовета Костинский(3)
Канал "Дождь" явно не по вкусу холуятнику с Банковой - журналист(0)
Телеканал UATV начал вещание на крымскотатарском языке, - Костинский(44)
"Решение, которое мы сегодня приняли - это простой вопрос к российскому телеканалу: "Чей Крым?", - Костинский о запрете канала "Дождь" в Украине(729)
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деяким розвиднилось.
За них і боремось.
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Но вот еще один интересный момент, который прямо сейчас проговаривается в высших кругах военного сообщества США. Так по мнению бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера, Штаты должны принять самое активное участие в восстановлении ВМФ Украины, фактически уничтоженных при аннексии Крыма. Он считает, что США должны расширить свой мандат помощи ВСУ и включить в него передачу
соответствующих боевых единиц из состава выведенных на консервацию кораблей ВМФ США. Между прочим, совковая консервация и консервация американская, имеют мало общего. Применительно к этой ситуации, следует заметить, что в режиме консервации стоит весь спектр боевых кораблей, вплоть до авианосцев. Месяц-два работы (в зависимости от размеров корабля) и боец уже в строю. В общем, Карпентер высказывает не только свое мнение, но и мнение тех военных кругов, которые рассматривают российскую угрозу вполне серьезно и практично.На самом деле, в Европе нет другой такой силы, которая способна противостоять дурости Москвы и нет другой такой армии, которая так успешно перемалывает российскую армию, имея очень ограниченные технические возможности для этого благородного и полезного, всему вменяемому миру, дела.Мы не имеем всей картины происходящего и видим только отдельные фрагменты, которые нечаянно приоткрываются, но даже если не погружаться в аспекты поставки вооружений, можно внимательно следить за тем, какую головокружительную трансформацию демонстрирует наша внешняя политика. Риторика нашего МИДа настолько изменилась и ужесточилась, что очертания того самого «Запорожца» уже и не просматриваются.Так, на протяжение трех с половиной лет, на территорию Крыма уже несколько раз ступали ноги первых лиц РФ, Путина и Медведева, но на сегодняшний визит Медведева в Крым была выдана беспрецедентная реакция нашего МИД. Этот документ содержит жесткое предупреждение негодяю, а кроме того - называет вещи своими именами, уже совсем без использования эзопова языка.Кроме ряда жестких оценок, незаконным действия РФ в целом и Медведева, в частности, МИД предупредил о том, что ответственность за незаконные действия РФ и их последствия, возлагаются на страну-оккупант, как это и предусмотрено всеми соответствующими международными нормами права.То есть, трансформация подходит к своему завершению и теперь убийца называется - убийцей, а оккупант - оккупантом и теперь всем становится понятно, что главной задачей Украины стоит изгнание оккупанта со своей территории, всеми возможными силами и средствами. Такие резкие заявления делаются только исходя из уверенности в достаточности этих сил и средств. Теперь начинается другая игра, по другим правилам, и с другими игроками.
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фантастика прекрасно росла и в совке, но без визуализации, что в свою очередь заставляло биомассу воображать, а не просто наблюдать решение и далее отражалось на технологических моментах. какие в задницу трансформации, если вавилон-5 снят Стражинским, когда ему никто не верил, это не заслуга "Запада" - это Личная заслуга, девиз озвучен в финале "Вера модет всё" в пику как раз всем тупым продюсерам и системе. Так что не нужно идеализировать , и , тем более на примере синематографа. То, что какой-нибудь Тарковский для исполнения Стругацких при совке не смог привлечь на тот момент норм финансирование - совсем из другой оперы. (прогнулся под строй, выживал, но старался?!)
наивно полагать, что топовые технологии кто-то просто подарит. гипотетически, допустим, например, у США есть сейчас технология телепортации. короче, так вот, никто никому ниче не даст. перечитал вводную - писал школьник-романтик, стыдно отвечть даже.
все, на что можно надеяться - на парк устаревших птуров (да забудьте о джевелинах уже наконец), но они идеально подходят. вобщем, неинтересно.
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))))))))))))))
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Куди вас діти чуваки?)
В рєспубліку нєпрізнаних народов?
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