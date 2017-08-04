 Порошенко вручил Нацполиции президентский штандарт. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Президент поблагодарил представителей правоохранительных органов, начиная от руководства и заканчивая рядовыми следователями и сельскими участковыми, за первые результаты в реформировании полиции и борьбу с преступностью.
"Позитивные сигналы - это лишь первые шаги на пути, на котором мы не имеем права останавливаться. Все украинское общество ждет от Национальной полиции защиты от преступников, рассчитывает на помощь, хочет ощущения безопасности ", - подчеркнул Петр Порошенко.
Президент также вручил Председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву штандарт главы Нацполиции, и отметил, что это является символом достижений Национальной полиции Украины в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности и спокойствия украинских граждан".
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Хорватские войска,атаковали ватных сепаров из Сербской Краины,и дали им просраться !
Удар был молниеносный,жестокий и разгромный!
Я к чему веду,а у нас такое возможно?
Или штандарты мусорам передавать только возможно.
Вобще на этом цирковом представлении,хоть кто то кроме мусоров и высокопоставленных чинуш присутствует?
Кроме отвращения эта попытка реанемировать,хотя бы пиар по просраной реформе,больше чувств не вызывает!
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В смысле, благословил коррупцию?
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