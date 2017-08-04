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Все про:Нацполиция (8263) Порошенко (13521) символика (217) флаг (776)

 Порошенко вручил Нацполиции президентский штандарт. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко вручил президентский штандарт главе Национальной полиции Сергею Князеву, отметив, что штандарт является "символом достижений Национальной полиции Украины".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент поблагодарил представителей правоохранительных органов, начиная от руководства и заканчивая рядовыми следователями и сельскими участковыми, за первые результаты в реформировании полиции и борьбу с преступностью.

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"Позитивные сигналы - это лишь первые шаги на пути, на котором мы не имеем права останавливаться. Все украинское общество ждет от Национальной полиции защиты от преступников, рассчитывает на помощь, хочет ощущения безопасности ", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент также вручил Председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву штандарт главы Нацполиции, и отметил, что это является символом достижений Национальной полиции Украины в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности и спокойствия украинских граждан".

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Порошенко вручил Нацполиции президентский штандарт 01

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Как то они сбоку сильно похожи... одного возраста примерно.. оба в костюмах.. подбородки заплывшие салом... морды кирпичем..
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Всё правильно делаете, Петр Алексеевич! Несмотря на то, что любите рыгов и никому (судам и правосудию) в обиду их не даете, все же вектор движения - вперёд!
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любит президент корчить из себя благодетеля
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шо вы молитесь на эти штандарты и на всякий дешевый пиар. преступники сдавили горло Украине не хуже хуйла. вы слепцы. сюда никто не едет не из за войны, а из за штандартов которые фиговый листок. думать вам надо всем, а я все уже передумал и знаю все ответы на все вопросы. мне новое интересно. где новое? я пишу отвратительные вещи которые режут ваш слух. вам бы хотелось фанфар и аплодисментов. но мне важна правда и там где есть реальные шаги вперед я его приветствую, хоть то порошенко, хоть кривошенко. КОРРУПЦИЯ УНИЧТОЖАЕТ Украину.
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Учитывая насколько зашкварена должность президента, то о какой чести может быть речь?
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а почему 300 тисяч ментов и 100 тисяч сбушников не на передовой?
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Ну тепер під штандартом Петра, поліція остаточно переможе злочинність в Україні.
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И где оно в законах прописано, Синее знамя победителя капиталистического соревнования?
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22 года назад,началась операция "Буря".
Хорватские войска,атаковали ватных сепаров из Сербской Краины,и дали им просраться !
Удар был молниеносный,жестокий и разгромный!
Я к чему веду,а у нас такое возможно?
Или штандарты мусорам передавать только возможно.
Вобще на этом цирковом представлении,хоть кто то кроме мусоров и высокопоставленных чинуш присутствует?
Кроме отвращения эта попытка реанемировать,хотя бы пиар по просраной реформе,больше чувств не вызывает!
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Порошенко вручил Нацполиции президентский штандарт.

В смысле, благословил коррупцию?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко вручил Нацполиции президентский штандарт. ФОТО
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