 Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции. ФОТОрепортаж

Процесс празднования в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
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Достаточно государственного флага Украины.
Они служат президенту или Украине,украинскому народу?
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Слава Україні!
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