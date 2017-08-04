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 Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции. ФОТОрепортаж

На Софиевской площади в Киеве состоялась торжественная церемония по случаю празднования Дня Национальной полиции Украины.

Процесс празднования в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 01

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 02

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 03

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 04

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 05

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 06


Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 07

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 08

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 09

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 10

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 11

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 12

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 13




Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 14

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 15

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 16

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Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 17

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 18

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 19

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 20

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Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 21

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 22

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 23

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 24

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 25

Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции 26

Фото - Олег Богачук

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Нах.. этот президентский штандарт вручать?
Достаточно государственного флага Украины.
Они служат президенту или Украине,украинскому народу?
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Я цей день запам'ятаю завдяки Глібу. Діти- це майбутнє України! Вільної, щасливої та незалежної України!
Слава Україні!
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Діти- це майбутнє України, яких Порошенко позбавляє майбутнього, кидаючи дітей та батьків в злидні.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции. ФОТОрепортаж
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