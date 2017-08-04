 Порошенко и Аваков исполнили мечту онкобольного мальчика Глеба Хуртепы, который хочет стать полицейским. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
"Мы с Арсеном Борисовичем хотим раскрыть тайну, ибо мечтой Глеба было не просто стать полицейским, но и принять участие в полицейском патрулировании улиц города Киева на настоящем полицейском мотоцикле. Глеб, если верить, то мечты точно сбудутся. Хочу тебе пожелать - будь мужественным и сильным, побеждай, шагай к своей цели. И все будет хорошо", - отметил Порошенко.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня маленькому Глебу вручают именной полицейский жетон, а ранее Глава Национальной полиции Сергей Князев на день рождения подарил мальчику полицейскую форму, специально сшитую для него. "Глеб знает точно, что если надеть полицейскую форму, если иметь желание и уверенность, то он преодолеет и воров вместе с нами, и болезнь", - сказал Аваков.
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и вот оно СЮРПРИЗ=ПОРОШЕНКо...,
а я уже думал оплатят малому лечение!
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Прощення цим ублюкам не буде!......... Як би вони там не піарились!
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я помогал у нас в Днепре, волонтерской группе "Амазонки Украины", и еще одной группе, забыл название, прошу у них заранее прощения, которая помогала нашей 25-тке - я не ездил, ездили другие, я вместе с другими ездил покупал, собирал, деньги давал...
Так что твой пост вообще не в тему))
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Особисто я навіть вкрав би, аби мрію такої дитини виконати.
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Еще вчера никто о Петре-дарующем и разговора не вел...Аваков и все.
Но на то и надо разведка...теперь Петр возглавил акцию!
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А зрадоботи - злі ідіоти!
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А зрадоботи - злі ідіоти!
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Є різні передачі про таких дітей, про їхні мрії.
Бачила сюжет про Тіну Кароль, яка приїжджала до хворої на рак дівчинки в Житомир: маленька була змучена процедурами, плакала, мріяла побачити Тіну і заспівати з нею. Я теж плакала, коли дивилася те відео.
Пеця і Арсен порадували хлопчика - добре. Це - найменше, що можна зробити.
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А, кацапские троллеботы...? А ведь и наши и ваши избранники выполняют наши с вами чаяния и социальные заказы, но какие разные у нас получаются потребности... А вы все бубните одиннарот...
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