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Все про:Аваков (2608) дети (3265) Нацполиция (8263) Порошенко (13521) онкология (30)

 Порошенко и Аваков исполнили мечту онкобольного мальчика Глеба Хуртепы, который хочет стать полицейским. ФОТОрепортаж

Во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины Национальной полиции 4-летний Глеб Хуртепа получил именной жетон полицейского и проехался на полицейском мотоцикле. Мальчик проходит сложное лечение от онкологической болезни. Он мечтает выздороветь и стать полицейским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

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"Мы с Арсеном Борисовичем хотим раскрыть тайну, ибо мечтой Глеба было не просто стать полицейским, но и принять участие в полицейском патрулировании улиц города Киева на настоящем полицейском мотоцикле. Глеб, если верить, то мечты точно сбудутся. Хочу тебе пожелать - будь мужественным и сильным, побеждай, шагай к своей цели. И все будет хорошо", - отметил Порошенко.



Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня маленькому Глебу вручают именной полицейский жетон, а ранее Глава Национальной полиции Сергей Князев на день рождения подарил мальчику полицейскую форму, специально сшитую для него. "Глеб знает точно, что если надеть полицейскую форму, если иметь желание и уверенность, то он преодолеет и воров вместе с нами, и болезнь", - сказал Аваков.

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Порошенко и Аваков исполнили мечту онкобольного мальчика Глеба Хуртепы, который хочет стать полицейским 01

Порошенко и Аваков исполнили мечту онкобольного мальчика Глеба Хуртепы, который хочет стать полицейским 02

Порошенко и Аваков исполнили мечту онкобольного мальчика Глеба Хуртепы, который хочет стать полицейским 03




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А якщо якийсь хлопчик захоче повісити зрадників України за шию, ці два клоуна зможуть виконати його прохання?
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Считай, что тебя уже повесили!
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1+1 cказал, что мальчика завтра на площади ждет сюрприз...
и вот оно СЮРПРИЗ=ПОРОШЕНКо...,
а я уже думал оплатят малому лечение!
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Крохоборствуй, но не давай всю информацию!
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Пиар не пиар, но ребенка сделали счастливым. Дай Бог чтобы он выздоровел!
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Я за конкретно этот случай, если больной ребенок осуществил свою мечту - пусть радуется и пусть греют его счастливые воспоминания во время выздоровления
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А я за всіх нещасних дітей України!!!............ Яких ці ублюдки позбавили диьтинства і майбутнього!!!!!!!!!............
Прощення цим ублюкам не буде!......... Як би вони там не піарились!
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Не стучи копытами. Заходи на сайт ТСН и пошли денежку кому глянется.
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Я ліпше дам безпосередньо в руки тим хто це потребує, аніж через сайти твоїх любих офшорних барижників................
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Да ни хрена и никому ты не передашь. Абы ото ляпнуть
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Неприлично на больных детях поднимать рейтинг. Всё это уж так похоже на соседних скотов.
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а ты хоть кому-то дал? своим близким дал? хоть гривну? "Врач! Исцелися сам!"
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я дал и я его поддерживаю..хлопцу дай Бог здоровья, а от этих недождешься
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они дают столько, что ты за всю жизнь и сотой доли не дашь. Не знаешь - не бери грех на душу.
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:D

я помогал у нас в Днепре, волонтерской группе "Амазонки Украины", и еще одной группе, забыл название, прошу у них заранее прощения, которая помогала нашей 25-тке - я не ездил, ездили другие, я вместе с другими ездил покупал, собирал, деньги давал...

Так что твой пост вообще не в тему))
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тогда зачем плюешь на тех, кто подарил радость ребенку?
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потому что они бы могли помочь ему деньгами на лечение- это была бы бОльшая помощь)
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звичайно ... слава богу що я в київі не живу.
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ну тут вам тільки свічку ставить і бісову нечисть яку бабушкі вибрали проганять...співчуваю.
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а ти не хіло влаштувався.... і не приділах начебто і при кожній владі вижевеш....
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Мені теж більше в селі жити подобається- та бізнес саме в Києві.
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Это лучшее поздравление!!! Кстати, не плохие фильмы, особенно первые
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Харрис подозрительно смотрит на Кличко. Явно не доверяет
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хлопчику здоров"я тобі і щастя ! не будь схожим на цих двох ..... граждан....
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Респект и уважуха нашим боссам, если это, конечно, не самопиар. Хотя , они навярняка знают, что таких детей в Украине не один десяток или даже не одна сотня. Как с ними бвть, Петр Лексеич?
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Яким боком Порох до проекту "Здійснити мрію" на 1+1? Перші сюжети Коломойский світився.
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Я не за 1+1, я вообще в целом, что ты так за него пороха мазу тянешь, весь народ в шоке от этой власти, а ты его поддерживаешь.
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Його? З якого дива? Мене лише його дії цікавлять- і більшість з них я підтримую. Та, звичайно, не всі- бо він не святий і не ідеал Президента.
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Нет, ну если бы это сделала Юля, лично встречавшая под камерами ТВ в аэропорту самолёты с таблетками против гриппа, то можно было бы поверить. А тут исключительно пиар!!!
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Ребята, это ПОКАЗУХА!!! Комцу нужна, Порошенко, Авакову? Только не мальчику.
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Согласен. Но на его жизни наживаются политики. А это противно, пошло, ненавижу! Саша. мне очень нравятся твои комменты. Но здесь, извини, не согласен. Это обман мальчика. Страшный обман.
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Він видужає і сам вирішить, як йому до цього відноситися.
Особисто я навіть вкрав би, аби мрію такої дитини виконати.
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1+1 вчера пытался как-то помочь малому...
Еще вчера никто о Петре-дарующем и разговора не вел...Аваков и все.
Но на то и надо разведка...теперь Петр возглавил акцию!
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Якби ще й грошенят на лікування підкинули,тоді було б зовсім добре.
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Думаю, що фонд Порошенка і грошей дав, та гарантій одужання гроші не дають. А подарувати смертельно хворій дитині радість, таку радість, яка наповнить її життя, що незабаром може обірватися хіба це погано? Можна казати що то піар, але якби це було зроблене інакше, в інший день, чи потішило б це дититу так як нині?
А зрадоботи - злі ідіоти!
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Лучше бы они его вылечили, чем в полицейского переодевать, больше пользы было бы.
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Честно говоря когда я прочитал заголовок тоже решил, что дали денег на лечение, ну и документ типа ждем тебя в полицейской академии! Но вышел, просто пиар! Хотя выше изложеное ,тоже пиар, но еще с надеждой в будущее этого человечка!
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Які ж ви усе-таки кацапи підла їпанута нація!!! Більше і більше вас треба вбивати,сміття ви людське.
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это позитив! Но пацанёнку хорошо-бы помочь преодолеть болезнь. Так будет менее пиарно но более душевно.
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Петр Алексеевич, это дешевое шоу. В животик пацана еще поцелуйте! Ничем не брезгуете ради пиара. Госпиталь лучше проведайте с покалеченными и брошенными на произвол и вдов, погибших пацанов, которые гибнут ежедневно, а вы с Ахметовым неприлично богатеете, когда народ нищает. Позор!
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заместь жетона могли бы дать хоть один игровой зал на год, чтоб вылечить десяток таких как Глеб.
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Смотрю на фото, и вспоминаю фото сороколетней давности где генеральные секретари цк с детками на ручьках на фоне пшеничного поля, прошли года и вот уже внуки старых комсомольцев удачно брешут , (,,пиарятся,,) но уже не с здоровым детками.
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а ведь такой стресс с положительной составляющей действительно может изменить течение болезни в сторону ремиссии...выздоровления тебе малыш
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Сейчас подготовка к выборам завуалирована , чтобы максимально использовать админресурс "незаметно" для Западных демократий... А ближе к выборам порошенко и аваков планируют переводить старушек через дорогу, помогать нацгвардейцам нести наряд по кухне и наклеивать марки на конверты тем, у кого плохо с языком... И всё это обязательно вдвоём ! А кто же ещё ?!
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а если я своего сына так прокачу на мотоцикле без шлема - скока мне впаяют штрафа?
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Думаю, що фонд Порошенка і грошей дав, та гарантій одужання гроші не дають. А подарувати смертельно хворій дитині радість, таку радість, яка наповнить її життя, що незабаром може обірватися хіба це погано? Можна казати що то піар, але якби це було зроблене інакше, в інший день, чи потішило б це дититу так як нині?
А зрадоботи - злі ідіоти!
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Бідна дитина. Хай одужає. Важке випробування для родини.
Є різні передачі про таких дітей, про їхні мрії.
Бачила сюжет про Тіну Кароль, яка приїжджала до хворої на рак дівчинки в Житомир: маленька була змучена процедурами, плакала, мріяла побачити Тіну і заспівати з нею. Я теж плакала, коли дивилася те відео.
Пеця і Арсен порадували хлопчика - добре. Це - найменше, що можна зробити.
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Да, конечно пиар, но какова пропасть между Порошенко, Аваковым и летунами за аистами, полетами на истребителях, ныряниями за амфорами и прочей хренатени.
А, кацапские троллеботы...? А ведь и наши и ваши избранники выполняют наши с вами чаяния и социальные заказы, но какие разные у нас получаются потребности... А вы все бубните одиннарот...
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Мальчику выздоровления, меньше пиара, а больше помощи.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПорошенко и Аваков исполнили мечту онкобольного мальчика Глеба Хуртепы, который хочет стать полицейским. ФОТОрепортаж
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