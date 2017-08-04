 Судебный распорядитель задержан на Волыни при сбыте наркотиков, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Правоохранители задержали наркодельцов, один из которых работает судебным распорядителем, во время сбыта очередной партии наркосодержащих таблеток", - говорится в сообщении.
Решается вопрос сообщение задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
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