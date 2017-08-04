EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  1130  14
Все про:Одесса (5798) пикет (736) столкновения (476) Азов (205)

 Между участниками двух акций протеста под Одесской областной прокуратурой возникли стычки - шесть человек задержаны, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Шестерых участников потасовки возле здания Одесской облпрокуратуры, переросшей в столкновения между участниками двух акций протеста, задержали сегодня сотрудники полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"Около 250 одесситов требовали возле здания прокуратуры Одесской области возврат в коммунальную собственность городской больницы скорой помощи. Во время акции протеста возникла перепалка между ними и представителями одной из общественных организаций (Гражданского корпуса "Азов"), заявивших о несогласии с их требованиями. Сотрудники полиции не допустили развития конфликта и прекратили противоправные действия правонарушителей", - отметили в полиции.
Шесть человек за совершенные хулиганские действия, а также нападение на сотрудников полиции и причинение им телесных повреждений доставлены в отделы полиции Одессы.
Сейчас в отношении правонарушителей открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Между участниками двух акций протеста под Одесской областной прокуратурой возникли стычки - шесть человек задержаны, - Нацполиция 01

Между участниками двух акций протеста под Одесской областной прокуратурой возникли стычки - шесть человек задержаны, - Нацполиция 02

Между участниками двух акций протеста под Одесской областной прокуратурой возникли стычки - шесть человек задержаны, - Нацполиция 03

Между участниками двух акций протеста под Одесской областной прокуратурой возникли стычки - шесть человек задержаны, - Нацполиция 04

Между участниками двух акций протеста под Одесской областной прокуратурой возникли стычки - шесть человек задержаны, - Нацполиция 05

Фото - Укринформ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и зачем гоям больницы..да ещё и скорой помощи..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аваковський Цивільний корпус-Азов вже почав за гроші захищати крадіїв комунальної власності? Районна лікарня №10 була віддана під реконструкцію забудовнику сирійцю Аднану Ківану за те що його компанії Кадор дозволять забудувати кілька майданчиків по Одесі! Кадор отримав майданчики під будівництво, відремонтував лікарню, але назад віддавати лікарню не захотів, а вирішив у відремонтованому приміщення зробити собі свою приватну лікарню! Навіщо віддавати одеситам те що відремонтовано? Краще заробляти на цьому гроші самостійно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А потім АТОвці будуть криком кричати, що їх б'ють, як будо в Дніпрі 9 травня цього року.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Азов завжди був на стороны грошей. Це їх головний принцип.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мабуть з'ясовували - хто більш "патріотичний".....................
 показать весь комментарий
Ответить
 
Походу одесский Азов топит за сепара Труханова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взагалі громада Одеси ( на чолі з мером Трухановим) вимагає передачі обєкту в комунальну власніть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор! Ну хто так пише новости, что потом надо гуглить, чтобы понять, что произошло?
Там не городская больница, а новостройка, против которой в принципе протестовали азовцы. Во всяком случае так пишут в новостях, из которых хоть что-то ясно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я даже обсуждать новость не стану.
написана в лучших традициях колхозной газеты - нихрена не понятно, что случилось.
а гадать уже надоело.
кому такая подача новостей ваще нужна?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМежду участниками двух акций протеста под Одесской областной прокуратурой возникли стычки - шесть человек задержаны, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти