 Между участниками двух акций протеста под Одесской областной прокуратурой возникли стычки - шесть человек задержаны, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"Около 250 одесситов требовали возле здания прокуратуры Одесской области возврат в коммунальную собственность городской больницы скорой помощи. Во время акции протеста возникла перепалка между ними и представителями одной из общественных организаций (Гражданского корпуса "Азов"), заявивших о несогласии с их требованиями. Сотрудники полиции не допустили развития конфликта и прекратили противоправные действия правонарушителей", - отметили в полиции.
Шесть человек за совершенные хулиганские действия, а также нападение на сотрудников полиции и причинение им телесных повреждений доставлены в отделы полиции Одессы.
Сейчас в отношении правонарушителей открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Фото - Укринформ
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Там не городская больница, а новостройка, против которой в принципе протестовали азовцы. Во всяком случае так пишут в новостях, из которых хоть что-то ясно.
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написана в лучших традициях колхозной газеты - нихрена не понятно, что случилось.
а гадать уже надоело.
кому такая подача новостей ваще нужна?
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