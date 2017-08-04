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Все про:Закарпатье (1460) налоговая милиция (1527) дизтопливо (31) ГФС (3108)

 Налоговики на Закарпатье задержали два грузовика с почти 50 тоннами незаконно изготовленного дизельного топлива. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области сотрудники налоговой милиции задержали два грузовика, в которых перевозилось почти 50 тонн незаконно изготовленного дизельного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории области незаконно хранится и перевозится с целью дальнейшей реализации партия незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов.

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В результате осмотров двух грузовиков DAF с цистернами были обнаружены и изъяты 48,8 тонны дизельного топлива. Также изъяты оба грузовика. Общая стоимость изъятого составляет два миллиона гривен.

Налоговики на Закарпатье задержали два грузовика с почти 50 тоннами незаконно изготовленного дизельного топлива 01Налоговики на Закарпатье задержали два грузовика с почти 50 тоннами незаконно изготовленного дизельного топлива 02Налоговики на Закарпатье задержали два грузовика с почти 50 тоннами незаконно изготовленного дизельного топлива 03Налоговики на Закарпатье задержали два грузовика с почти 50 тоннами незаконно изготовленного дизельного топлива 04Налоговики на Закарпатье задержали два грузовика с почти 50 тоннами незаконно изготовленного дизельного топлива 05

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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