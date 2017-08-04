 Налоговики на Закарпатье задержали два грузовика с почти 50 тоннами незаконно изготовленного дизельного топлива. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории области незаконно хранится и перевозится с целью дальнейшей реализации партия незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов.
В результате осмотров двух грузовиков DAF с цистернами были обнаружены и изъяты 48,8 тонны дизельного топлива. Также изъяты оба грузовика. Общая стоимость изъятого составляет два миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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