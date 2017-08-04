 За систематическое взяточничество на Ривненщине задержали 24-летнего депутата горсовета. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.
Было установлено, что 24-летний депутат, который одновременно является председателем общественного формирования, по предварительному сговору со своим 24-летним заместителем систематически получают взятки за непрепятствование предпринимателям в осуществлении ими деятельности.
Как отмечается, полиция задержала заместителя депутата на АЗС в районном центра при получении очередного "транша" в 9 тысяч гривен. Позже был задержан и сам депутат.
Правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства и получения взяток на общую сумму 18 тысяч гривен.
Следователи обыскали помещение офиса, автомобили и квартиры взяточников. Злоумышленники задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Следователи устанавливают другие факты их противоправной деятельности.
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на Конче строило халабуду один депутан, шОфер кахлі привіз,посеред двору озеро,там вілупок на скутере бовтався,років із 10 ..на шофера своїй охороні"- Єто ,бідло?!"
оце звідти вони і беруться..виродки
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А если не систематическое взяточничество, то и задерживать не надо?
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