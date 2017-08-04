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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 За систематическое взяточничество на Ривненщине задержали 24-летнего депутата горсовета. ФОТО

В четверг, 3 августа, сотрудники управления защиты экономики полиции Ривненской области задержали депутата местного городского совета и его заместителя за взяточничество.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.

Было установлено, что 24-летний депутат, который одновременно является председателем общественного формирования, по предварительному сговору со своим 24-летним заместителем систематически получают взятки за непрепятствование предпринимателям в осуществлении ими деятельности.

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Как отмечается, полиция задержала заместителя депутата на АЗС в районном центра при получении очередного "транша" в 9 тысяч гривен. Позже был задержан и сам депутат.

Правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства и получения взяток на общую сумму 18 тысяч гривен.

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Следователи обыскали помещение офиса, автомобили и квартиры взяточников. Злоумышленники задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Следователи устанавливают другие факты их противоправной деятельности.


За систематическое взяточничество на Ривненщине задержали 24-летнего депутата горсовета 01За систематическое взяточничество на Ривненщине задержали 24-летнего депутата горсовета 02
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таке мале..а вже систематически"...наверное, с молоком мамки..
на Конче строило халабуду один депутан, шОфер кахлі привіз,посеред двору озеро,там вілупок на скутере бовтався,років із 10 ..на шофера своїй охороні"- Єто ,бідло?!"
оце звідти вони і беруться..виродки
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За систематическое взяточничество на Ривненщине задержали 24-летнего депутата горсовета.

А если не систематическое взяточничество, то и задерживать не надо?
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Такой молодой, а уже взяточник. Стыдно, товарищ.
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Кто-то сам не справлялся и решил племяша в помощники взять. Но племяш как всегда обосрал всю малину. - Депутаты ! Не берите племяшей воровать ! Воруйте сами. Красиво.
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Господи, 24 года, да какой на х ...из него депутат? Писюн.
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Молодое поколение соевых рулит,сопляки под крышей воров чувствуют себя как рыба в воде,а гройцманы нам впаривают про реформы.
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Не перевелись ещё лесики в наших провинциях...
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Молоде та раннє...................... мабуть учителі були відповідні.
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\таке падло,молоде,а вжедепутат-хабарник!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗа систематическое взяточничество на Ривненщине задержали 24-летнего депутата горсовета. ФОТО
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