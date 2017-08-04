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 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
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Все про:дороги (1757) ремонт (806) Гройсман (3245) Кистион (30)

 "Скоро такие дороги будут по всей Украине!", - Гройсман о капремонте дороги Львов-Луцк. ФОТОрепортаж

В пятницу, 4 августа, после капитального ремонта была открыта автомобильная дорога Львов-Луцк через Радехов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион после капитального ремонта открыл отремонтированную автомобильную дорогу Н-17 Львов-Радехов-Луцк - это еще один пример качественного ремонта. Скоро такие дороги будут по всей Украине!" - написал премьер.

Кистион в свою очередь отметил, что до ремонта дорога была в ужасном состоянии, а также то, что благодаря системе публичных электронных закупок ProZorro при строительстве новой дороги удалось сэкономить около 50 млн гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это не зарубежный хайвей, а обновленная украинская дорога в Карпатах", - Гройсман показал одну из отремонтированных дорог. ВИДЕО


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Таких доріг нам не потрібно, нам потрібен якісний ремонт з заміною всіх дощових труб, з переобладнання ливневих стоків та місточків під дорогою, з облаштуванням НАДЗЕМНИХ переходів та освітлення, з заміною комунікацій під дорогою та вздовж доріг! Ремонт доріг має бути виконаний по державним стандартам!
CoST Ukraine added 4 new photos.Like Page

7 hrs ·

14 червня Прем'єр-міністр України на своїй сторінці в Facebook опублікував відео відремонтованої ділянки автомобільної дороги Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань (https://goo.gl/3RRPKr). Справді, відремонтована ділянка виглядає по-сучасному: рівне дорожнє покриття, нанесена розмітка, нові дорожні знаки. Зразок європейської якості доріг.
25-26 липня верифікатори CoST Ukraine здійснили виїзд на дорожні об'єкти, де проводяться ремонти у 2017 році. Зокрема зупинились і на відповідній ділянці дороги Н-16. Пересвідчились особисто: дорожнє покриття рівне, видимих дефектів немає. Проте є одне прикре "але" - невеликий водопропускний міст.
На фотографіях, зроблених верифікаторами CoST, можна побачити класичний зразок радянського підходу до ремонту: пофарбовані перила (які побачив кожен водій) і не усунені дефекти опорної плити (які побачили верифікатори CoST).
Нагадаємо, що в 2017 році держава виділила рекордні для галузі за останні 3 роки кошти. Залишилось... ефективно їх використати. Тож цікаво було б дізнатися, чи проводився моніторинг контролю якості робіт, який зазвичай здійснює підпорядковане "Укравтодору" ДП "Дорцентр" і які результати цього моніторингу?
Залишені на ділянці отвори після відбирання кернів наштовхують на думку, що певний моніторинг таки проводився. Однак його результати та наслідки поки невідомі. Сподіваємось, що "Укравтодор" готовий оприлюднити протоколи перевірок.
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Навіть по фото видно що траса зроблено з порушеннями, немає пішохідних надземних переходів через трасу в районі церкви і біля зупинки громадського транспорту, розмітка виконана неправильно, не облаштовані з'їзди з дороги в село, розмітка забороняє повернути з траси в село по правилах!!!!!! Траса в межах села мала бути піднята на естакаду, щоб ні місцеві мешканці, ні домашні тварини, ні худоба не заважали транспорту долати цю ділянку дороги! На дорозі не облаштували навіть освітлення на під'їзді до населеного пункту. В результаті шалених витрат мільярдів гривень отримали не реконструкцію дороги, а повне лайно! Мало того ця ділянка дороги є вкрай небезпечною для водіїв, велосипедистів та пішоходів і тут після такого бидло-ремонту загине не одна людина! Немає можливості виїхати з села наліво по правилам, автотранспорт чи гужевий транспорт має повернути направо, перестроїтись і перетнувши зустрічну смугу руху піти на облаштовану полосу розвороту і далі в крайній правий ряд у зворотньому напрямку. Це все не зроблено, а це означає що селяни будуть виїжджати на Камазі на дорогу вночі і в них будуть влітати на повній швидкості легковики з сонними водіями!
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забыл дописать: водитель перегруженной фуры
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наоборот , нужно через каждые 100м полицейских лежачих ложить, что бы 13тыс не погибало в авариях
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Очень хотелось бы верить. Вот только , эти паны так и не научились управлять государством, А жаль, что умеют только воровать......
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Четвертый год правления. Смог сделать одну дорогу. При нескольких заемах МВФ и помощи со всего мира. У нас таких дорог тысячи. Если доверять таким,то еще и его внуки будут нам эти дороги делать. И оправдывать нашу херовую жизнь,тратой всех средств на них.
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Ты обсираешь страну за деньги или от избытка ума?
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С каких пор говорить правду это обсирать страну ???Или в Украине прекрасные автобаны с юга на север и с запада на восток , все сельские дороги асфальтированы , грунтовок вообще нет ? Как вы вышиватники уже достали со своим тупым ультрапатриотизмом .
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Опять же новая дорога еще ничего не значит покажешь какой эта дорога будет через год!!
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это все еще хайвэй или уже автобан магистраль?
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С фурами порядок наведите чтобы больше 25 тонн на дорогу никто не выезжал. После этого стоит дальше что то делать а пока штраф 250 грн. за превышение. хоть из стали дороги делайте, а барыги желая заработать будут из разбивать.
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Грузовики разобьют за два три месяца и закончится новая дорога . Гройсманы Шмойсманы не могут понять - капремонтом можно только глаза затереть , а штобы сделать по нормальному это убрать нах всё до грунта и сделАТъ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ современный автобан
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а ты реально веришь что у нас дороги по технологиям строят? ну ВЕРА это да сильная штука!!
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Предлагаю вам сократить свои мучения, завернуться в простыню и отправиться прямым ходом на кладбище. Сделайте окружающим одолжение, прекратите потреблять кислород.
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деньги ворует ПЕЦЯ и ГРОСЯ а в простыню должен завернутся Я! ЛОГИКА ГДЕ?!!
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Логика в том что вы не хотите поднять свою дупу и сдвинуть палец для улучшения собственного положения. На все что вас хватает - скулить на диване. И обливать помоями всех кто хоть что-то начинает делать.
ПС - не факт что Пеця и Грося воруют. Факты есть? Если нет - завали хлебало и ешь свои помои.
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ФАКТЫ есть но у меня и у многих граждан нет ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА!! а у того у кого это право есть он КУМ ПЕЦИ!! И завали свое ХЛЕБАЛО САМО УРОДИНА!!
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Совершенно верно,приятель ! У меня сердце кровью обливалось,когда немцы снимали метровой толщины плиты дороги построенные Гитлером. Отличные дороги ! Но со швами. Из за этого и снимали. А вообще есть куча видео строительства таких дорог.Гройсманы шмойсаны нам такие в жизни не сделают. Будут только очковтиранием заниматься.
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Как говорил Мао-Дзе-Дун - До коммунизма тысяча шагов, каждый шаг пятилетка!
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Если бы ещё у каждого Украинца на счетах было денег как у депутатов , прокуроров . министров , судей то было бы везде про ЗОРО
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Ща зрадобыдло на эту твою дорогу, Вова, наложат огромную кучу.. Ты только не удивляйся и не здавайся и все у нас будет ОК...
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Скоро сказка молвится,да не скоро дело делается.
Ось така фуйня малята....Вальдемар Гройсман(он же сказочник Дид Панас)
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Сфоткали самое широкое место на дороге А дальше - по одной полосе в каждую сторону.
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Я очень не люблю, когда приходится ехать за городом по трассе с одной полосой в каждую сторону.
Вот скажем, взять ту трассу - от Киева на Московию. До Киптей - ехать гораздо комфортней (там по две полосы, хотя дорога убитей), чем от Киптей и дальше - хотя качество дорожного покрытия там намного выше, но по одной полосе.
И каждый раз поеживаешься, когда обгоняешь скопившиеся колбаски тихоходов. Не говоря о том, что такие маневры с угадыванием окошка, чтоб обогнать по встречке, сильно задерживают, так еще и очень опасны.
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Жодного такого "любителя" теж не знаю. Та дороги будують під транспортний потік, а не забаганки водія.
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Да, скажу я вам, как проехавший по этой дороге, дорога зачетная.
В сравнении с тем, что было, это просто хайвэй.
Я верю, что такие дороги будут у нас везде, и не потому, что так Гройсман говорит.
Один вопрос: когда?
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Маю надію, що такі новини стануть такими ж нецікавими, як і новини про затримання хабарників та закриття конвертаційних центрів.
Щасти.
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Ну, если по всей Украине разбросать дачи и дома депутатов, министров, судей и прокуроров, то может дороги и появятся.
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а может дороги появятся если башки министров депутатов и судей разбросать?!!
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! Дешевше всіх депутатів, суддів, міністрів, прокурорів розкидати.Самі знаєте по чому.
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Гройсман, зачем так далеко ехать? Ты выедь за Киев например поворот на Вишневое с окружной до Боярки это же ужас а не дорога и в километре от Киева всего )))
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Асфальт хорош, не спорю, наверное, даже по новой технологии, но кто же на автобан пешеходов допускает? Если зебра- ехать можно не быстрее, чем 50 км/ч
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Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые...
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Вчора проїхав з Кам'янки на Черкащині в Дніпро . Від Знам'янки до Олександрії - дорога чудова, зроблено минулого літа. В Куколівці - дороги зовсім немає , минулої осені пройшлись фрезами а асфальту не постелили. За зиму ця ділянка дороги просто була знищена. Завтра зранку їхати на Кривий Ріг - дорога місяць тому була вбита, навряд чи стала за цей час кращою. Ось такі у нас дороги. Щось робиться, але дуже мало. Гройсмановські фанфари - дуже передчасні.
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Дорога нормальная. И съезды-заезды уже стали нормальные делать. Единственный недостаток - это неразведенные встречные полосы. Встречные полосы надо разводить хотя бы метров на 20-30. Потому что на такой дороге, как эта, любая авария и машины вылетают на встречку.
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Коменты удивляют, через одного скуление и стон, чего ж вам надо, нытики?
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Не хочу быть княжною, хочу быть владычицей морскою.(с)
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Нужна просто работа а не пиар премьера из-за каждого отремонтированного куска дороги.
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Да этоу них условный рефлекс, как у собак Павлова.
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Подивишся на коменти - песець... Дороги не ремонтують - ЗРАДА! Дорогу відремонтували - теж ЗРАДА! Я так думаю, що шкіряна нижня білизна, та батоги з кайданами дуже личать деяким коментаторам...
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мля как достали такие уроды как вы!! говорить про ремонт дороги можно через ГОД не ранее если дорога не расползется то да УРА НАКОНЕЦ ТО!! но что то мне говорит что ФИГВАМ дорого расползется через пол года как всегда, если так будет то это не ремонт а очередной раз кто то поимел бабло! НО ТАКИЕ КАК ВЫ НА ДВА ШАГА ДУМАТЬ НЕ МОГУТ!!!
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Расползется-не расползется? Вам какое дело? Вы все равно будете сидеть на попе ровно и ждать пока пайку прямо в кресло принесут.
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а что ты мне предлагаешь взять снайперку? и пойти мочить!! даже если я один выйду толку? токо в обезянник загребут!! Нет тут либо все вместе либо каждый сам за себя!!
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Для начала - не искать зраду там где ее, скорее всего, нет. Вот расползется дорога, тогда будем за зраду топить и искать виноватых.
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ХА ХА ХА
очередное надо подождать из 50 новых дорого 49 расползлось а эта не расползется ага точно!!
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эта дорога было построена когда еще грося и небыл премьером .он ее только "открыл "
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Хорошо бы, что бы так и было. И что бы дорога была в таком виде не один сезон.

Я по этой дороге ездил еще со времен совка, правда тогда в качестве пассажира, но все же, воспоминания не из лучших. А в последние лет эдак с десяток, а то и больше, на Львов и дальше ездил через Дубно. Крюк большой, но главное, что не ехать по именно этой дороге. А теперь посмотрим, хочется таки верить в лучшее.
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разметка европейская ,а под ней ремонт дороги украинский...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Скоро такие дороги будут по всей Украине!", - Гройсман о капремонте дороги Львов-Луцк. ФОТОрепортаж
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