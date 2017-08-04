 "Скоро такие дороги будут по всей Украине!", - Гройсман о капремонте дороги Львов-Луцк. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Сегодня вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион после капитального ремонта открыл отремонтированную автомобильную дорогу Н-17 Львов-Радехов-Луцк - это еще один пример качественного ремонта. Скоро такие дороги будут по всей Украине!" - написал премьер.
Кистион в свою очередь отметил, что до ремонта дорога была в ужасном состоянии, а также то, что благодаря системе публичных электронных закупок ProZorro при строительстве новой дороги удалось сэкономить около 50 млн гривен.
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CoST Ukraine added 4 new photos.Like Page
7 hrs ·
14 червня Прем'єр-міністр України на своїй сторінці в Facebook опублікував відео відремонтованої ділянки автомобільної дороги Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань (https://goo.gl/3RRPKr). Справді, відремонтована ділянка виглядає по-сучасному: рівне дорожнє покриття, нанесена розмітка, нові дорожні знаки. Зразок європейської якості доріг.
25-26 липня верифікатори CoST Ukraine здійснили виїзд на дорожні об'єкти, де проводяться ремонти у 2017 році. Зокрема зупинились і на відповідній ділянці дороги Н-16. Пересвідчились особисто: дорожнє покриття рівне, видимих дефектів немає. Проте є одне прикре "але" - невеликий водопропускний міст.
На фотографіях, зроблених верифікаторами CoST, можна побачити класичний зразок радянського підходу до ремонту: пофарбовані перила (які побачив кожен водій) і не усунені дефекти опорної плити (які побачили верифікатори CoST).
Нагадаємо, що в 2017 році держава виділила рекордні для галузі за останні 3 роки кошти. Залишилось... ефективно їх використати. Тож цікаво було б дізнатися, чи проводився моніторинг контролю якості робіт, який зазвичай здійснює підпорядковане "Укравтодору" ДП "Дорцентр" і які результати цього моніторингу?
Залишені на ділянці отвори після відбирання кернів наштовхують на думку, що певний моніторинг таки проводився. Однак його результати та наслідки поки невідомі. Сподіваємось, що "Укравтодор" готовий оприлюднити протоколи перевірок.
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ПС - не факт что Пеця и Грося воруют. Факты есть? Если нет - завали хлебало и ешь свои помои.
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Ось така фуйня малята....Вальдемар Гройсман(он же сказочник Дид Панас)
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Вот скажем, взять ту трассу - от Киева на Московию. До Киптей - ехать гораздо комфортней (там по две полосы, хотя дорога убитей), чем от Киптей и дальше - хотя качество дорожного покрытия там намного выше, но по одной полосе.
И каждый раз поеживаешься, когда обгоняешь скопившиеся колбаски тихоходов. Не говоря о том, что такие маневры с угадыванием окошка, чтоб обогнать по встречке, сильно задерживают, так еще и очень опасны.
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В сравнении с тем, что было, это просто хайвэй.
Я верю, что такие дороги будут у нас везде, и не потому, что так Гройсман говорит.
Один вопрос: когда?
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Щасти.
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очередное надо подождать из 50 новых дорого 49 расползлось а эта не расползется ага точно!!
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Я по этой дороге ездил еще со времен совка, правда тогда в качестве пассажира, но все же, воспоминания не из лучших. А в последние лет эдак с десяток, а то и больше, на Львов и дальше ездил через Дубно. Крюк большой, но главное, что не ехать по именно этой дороге. А теперь посмотрим, хочется таки верить в лучшее.
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