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Все про:алкоголь (1634) налоговая милиция (1529) ГФС (3110)

 Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Сумской области совместно с областной прокуратурой раскрыли масштабную схему по производству и реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков и продаже незаконно ввезенного в страну элитного алкоголя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, была установлена группа лиц, которые организовали на территории Киева и Киевской области работу трех цехов по незаконному изготовлению алкоголя. Злоумышленники при помощи посредников закупали спирт на территории Республики Беларусь, после чего он доставлялся в Украину вне таможенного контроля. Производство алкоголя осуществлялось в трех цехах путем смешивания спирта с водой и добавлением эссенций с применением оборудования, обеспечивающего массовое изготовление.

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Кроме того, злоумышленники незаконно ввозили в страну и продавали элитный алкоголь известных зарубежных брендов.

Продажа напитков велась через два Интернет - сайта, покупателям продукция доставлялась почтовыми службами.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области шести обысков были обнаружены и изъяты более 28,2 тысячи литров спирта, почти 3 4 тысяч и литров незаконного изготовленного и ввезенного алкоголя без марок акцизного налога, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет почти 18 миллионов гривен.

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Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 01Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 02Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 03Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 04Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 05Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 06Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 07Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 08Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 09Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 10Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 11Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 12Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 13Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя 14

В настоящее время следственные действия продолжаются.
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В железные 5л боченки пиво разливали?
Я не верю, что это подделывали!!!
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Такие вещи на подарки только и покупают...
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Получается что в магазинах вааще ничего из алкоголя покупать низзя! Всё суррогат?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя. ФОТОрепортаж
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