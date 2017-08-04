 Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, была установлена группа лиц, которые организовали на территории Киева и Киевской области работу трех цехов по незаконному изготовлению алкоголя. Злоумышленники при помощи посредников закупали спирт на территории Республики Беларусь, после чего он доставлялся в Украину вне таможенного контроля. Производство алкоголя осуществлялось в трех цехах путем смешивания спирта с водой и добавлением эссенций с применением оборудования, обеспечивающего массовое изготовление.
Кроме того, злоумышленники незаконно ввозили в страну и продавали элитный алкоголь известных зарубежных брендов.
Продажа напитков велась через два Интернет - сайта, покупателям продукция доставлялась почтовыми службами.
В результате проведенных в Киеве и Киевской области шести обысков были обнаружены и изъяты более 28,2 тысячи литров спирта, почти 3 4 тысяч и литров незаконного изготовленного и ввезенного алкоголя без марок акцизного налога, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет почти 18 миллионов гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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Я не верю, что это подделывали!!!
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Такие вещи на подарки только и покупают...
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