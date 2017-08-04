 Налоговики на Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, были установлены граждане, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денежных средств в наличные.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и переоформили на себя и подставных лиц ряд субъектов хозяйствования. Их реквизиты использовались для незаконного формирования валовых расходов реально действующих предприятий путем имитации проведения операций по покупке товаров и услуг.
Кроме того, злоумышленники получали наличные средства путем реализации карточек на бензин. В дальнейшем наличные возвращались выгодоприобретателям за исключением 10 - 11%.
Общий оборот конвертационного центра составил более 43,1 миллиона гривен. В результате девяти обысков, проведенных по местам жительства и в автомобилях фигурантов расследования, были обнаружены и изъяты 17 печатей предприятий, компьютерная техника, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Также заблокировано незаконное формирование налогового кредита на сумму 1,3 миллиона гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
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Составляя итоговый рейтинг, составители учитывали:
- суммарные налоговые отчисления в процентах от коммерческой прибыли компании;
- время, необходимое для уплаты налогов;
- частота уплаты;
- а также post filing index - показатель, который учитывает состояние возмещения НДС и аудит по налогу на прибыль.
Украина занимает 84 место среди 189 стран.
Поэтому с налогами у нас не нормально!
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Так же точно у нас неплохая налоговая система... в теории.
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(если у тебя крупное предприятие, например с 1000 работников)
без их ведома, списывать на каждого, расход за аренду жилья.
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