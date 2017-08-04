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Все про:конвертцентр (362) Львовщина (1571) налоговая милиция (1527) ГФС (3108)

 Налоговики на Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн грн. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 43,1 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, были установлены граждане, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денежных средств в наличные.

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Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и переоформили на себя и подставных лиц ряд субъектов хозяйствования. Их реквизиты использовались для незаконного формирования валовых расходов реально действующих предприятий путем имитации проведения операций по покупке товаров и услуг.

Кроме того, злоумышленники получали наличные средства путем реализации карточек на бензин. В дальнейшем наличные возвращались выгодоприобретателям за исключением 10 - 11%.

Общий оборот конвертационного центра составил более 43,1 миллиона гривен. В результате девяти обысков, проведенных по местам жительства и в автомобилях фигурантов расследования, были обнаружены и изъяты 17 печатей предприятий, компьютерная техника, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Также заблокировано незаконное формирование налогового кредита на сумму 1,3 миллиона гривен.

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Налоговики на Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн грн 01Налоговики на Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн грн 02Налоговики на Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн грн 03Налоговики на Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн грн 04

Налоговики на Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн грн 05

Расследование уголовного производства продолжается.
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С такими налогами понятно что эти конвертцентры будут на каждом углу .
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да всё нормально с налогами - не очень они большие на самом деле, но если платить все налоги, то откуда деньги на взятки брать?
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Отчет Paying Taxes 2017, опубликованный компанией PwC и Мировым банком, в котором они оценили налоговые системы разных стран. Это уже одиннадцатый отчет, охватывающий 190 государств. Оценивают ситуацию с налогами на прибыль, зарплаты и НДС.
Составляя итоговый рейтинг, составители учитывали:
- суммарные налоговые отчисления в процентах от коммерческой прибыли компании;
- время, необходимое для уплаты налогов;
- частота уплаты;
- а также post filing index - показатель, который учитывает состояние возмещения НДС и аудит по налогу на прибыль.
Украина занимает 84 место среди 189 стран.
Поэтому с налогами у нас не нормально!
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У нас одна из лучших Конституций, только добиться её соблюдения очень сложно.
Так же точно у нас неплохая налоговая система... в теории.
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Когда количество налогов зашкаливает за все разумные пределы - это уже не нормально, поскольку тормозит экономическое развитие страны.
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а шо нельзя оформить в аренду многоквартирное здание для размещения рабочих?
(если у тебя крупное предприятие, например с 1000 работников)

без их ведома, списывать на каждого, расход за аренду жилья.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн грн. ФОТОрепортаж
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