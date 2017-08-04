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 Японский художник рисует украинских военных в стиле аниме. ФОТОрепортаж

В Японии украинских военных рисуют в стиле аниме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Японский художник создает художественные композиции в стиле аниме, главными героями которых становятся украинские военные и патриоты. Свои работы автор размещает в Twitter под ником @msc_nm.

Героями рисунков также становятся молодые люди с шевронами СБУ, батальонов "Донбасс", "Азов".

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По информации, размещенной на сайте Erepublik, в Японии в определенных кругах распространилась мода на артефакты войны на оккупированной российскими террористами украинском Донбассе.

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Авторы публикации также отмечают, что среди японской молодежи развивается целый культ Вооруженных сил Украины. Они скупают все, что касается украинской армии: одежда, обувь, шевроны, флаги и макеты оружия.

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Японский художник рисует украинских военных в стиле аниме 16


Также в Японии уже создали специальную компьютерную игру по мотивам войны в Донбассе.
Напомним, в одном из японских аниме-сериалов существует героиня "Украина", которая родилась 24 августа:

Японский художник рисует украинских военных в стиле аниме 17

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Цей художник робить для нашої військової пропаганди більше ніж весь Мінстець.
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Вне всяких сомнений !
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За три роки війни мінстець не спромігся випустити жодного пропагандистського плакату, тобто взагалі. Жодного порохобота нема на англомовних, франкомовних і німецькомовних сайтах, всі вони товчуться виключно на українських. Висновок такий, що міністець воює проти України на боці Москви.
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Вони разом воюють проти України Стець та порошенко.
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стыць не по тем делам, ему бы шыкаладный глаз шыкаладному безальтернативцу зализать до блеска.
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так як же його змалювати, коли він смішався з частинами ліфту та собачим лайном.
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Трупи москалів у стилі аніме на картинах відсутні... На жаль.
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комп'ютерна гра по мотивам війни на Донбасі, а не в Донбасі
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Донбасс не имеет чётких границ. поэтому - "на" верно.
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У японцев национальная любовь к сакуре-японской вишне.
У нас столетиями в душе "садок вишневий коло хати".
Совпадение?)

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все напомнило о вареников с вишней, пойду покупать ручной работы, сегодня со сметаной. Ох как отлично будет.
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Японцы ненавидят русских. Враг моего врага - мой друг
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в таких случаях говорят: возьми карандаш и нарисуй лучше
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неужели ктото верит в этот бред...да большинство японцев даже на карте не найдет Украину. Это тоже самое что сказать что украинская молодежь тащиться от воинственного племени Тумба-Юмба, которое уже много лет воюет со злым племенем Мурси-Пурси.
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===среди японской молодежи развивается целый культ Вооруженных сил Украины. Они скупают все, что касается украинской армии: одежда, обувь, шевроны, флаги и макеты оружия.===

Готовятся овобождать КУРИЛЫ и свою часть Сахалина??
КАРАФУТОНАШ??
Японский художник рисует украинских военных в стиле аниме - Цензор.НЕТ 4728
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а это действительно японское ибо знаток скажет, что пока не читал одобрения этой темы среди подписчиков. Хотя идея очень интересная и крутая.
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Есть 100% реальная история.

В Мариуполе японский художник с детьми создал мурал на школе, пострадавшей из-за обстрела.
https://ukranews.com/news/510860-v-maryupole-yaponskyy-khudozhnyk-s-detmy-sozdal-mural-na-shkole-postradavshey-yz-za-obstrela


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Вони скуповують усе, що стосується української армії: одяг, взуття, шеврони, прапори і макети зброї.Джерело: https://ua.censor.net.ua/p450445

Шкода, що зароблять на цьому, скоріше за все, спритні китайці, які наштампують у себе купу "автентичної символіки" і будуть на аліекспресі продавати.
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Навіть не віриться, що ці рисунки зробив японський художник... народився він в Японії, але душа у нього українця - патріота!!!
Ось вам і агітплакати для рекламування у світі українських патріотів - військовослужбовців, пан Полторак і його підлеглі, зверніть увагу, чи знову ждете розпоряджень "зверху"!!!
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