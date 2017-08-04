 Японский художник рисует украинских военных в стиле аниме. ФОТОрепортаж

Японский художник создает художественные композиции в стиле аниме, главными героями которых становятся украинские военные и патриоты. Свои работы автор размещает в Twitter под ником @msc_nm





Героями рисунков также становятся молодые люди с шевронами СБУ, батальонов "Донбасс", "Азов".





По информации, размещенной на сайте Erepublik, в Японии в определенных кругах распространилась мода на артефакты войны на оккупированной российскими террористами украинском Донбассе.





Авторы публикации также отмечают, что среди японской молодежи развивается целый культ Вооруженных сил Украины. Они скупают все, что касается украинской армии: одежда, обувь, шевроны, флаги и макеты оружия.