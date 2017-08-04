 Японский художник рисует украинских военных в стиле аниме. ФОТОрепортаж

Японский художник создает художественные композиции в стиле аниме, главными героями которых становятся украинские военные и патриоты. Свои работы автор размещает в Twitter под ником @msc_nm.
Героями рисунков также становятся молодые люди с шевронами СБУ, батальонов "Донбасс", "Азов".
По информации, размещенной на сайте Erepublik, в Японии в определенных кругах распространилась мода на артефакты войны на оккупированной российскими террористами украинском Донбассе.
Авторы публикации также отмечают, что среди японской молодежи развивается целый культ Вооруженных сил Украины. Они скупают все, что касается украинской армии: одежда, обувь, шевроны, флаги и макеты оружия.
Также в Японии уже создали специальную компьютерную игру по мотивам войны в Донбассе.
Напомним, в одном из японских аниме-сериалов существует героиня "Украина", которая родилась 24 августа:
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У нас столетиями в душе "садок вишневий коло хати".
Совпадение?)
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Готовятся овобождать КУРИЛЫ и свою часть Сахалина??
КАРАФУТОНАШ??
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В Мариуполе японский художник с детьми создал мурал на школе, пострадавшей из-за обстрела.
https://ukranews.com/news/510860-v-maryupole-yaponskyy-khudozhnyk-s-detmy-sozdal-mural-na-shkole-postradavshey-yz-za-obstrela
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Шкода, що зароблять на цьому, скоріше за все, спритні китайці, які наштампують у себе купу "автентичної символіки" і будуть на аліекспресі продавати.
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Нашого цвіту по всему світу!
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Ось вам і агітплакати для рекламування у світі українських патріотів - військовослужбовців, пан Полторак і його підлеглі, зверніть увагу, чи знову ждете розпоряджень "зверху"!!!
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