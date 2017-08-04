 Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Было установлено, что водитель Mercedes Benz Е-320, который ехал в направлении Житомира, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Daewoo Lanos.
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В результате аварии на месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров Daewoo Lanos. Все они жители Хмельницкого в возрасте от 24 до 29 лет.
38-летний водитель "Мерседеса", житель Киева, доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет. Отобранные у него образцы крови направлены на экспертизу.
Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
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Судмедэксперты тоже хотят жить и вот где их манна с неба... или с дороги...
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А по машине ...ей звиздец...в металлолом....мотор вырвало...там и за 10 штук не восстановишь уже....
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Чему ты детей учишь, интересно...
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Он офигел видать от наглости, что Ланос еще уступил дорогу и не съехал в кювет.
Я часто вижу таких водил -просто идет нагло в лоб, считая что все хотят жить и исчезнут с его пути куда-угодно...
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Даешь 0% за растаможку!
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Но к этому идем, и не сворачивая...
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Начинать с разработчиков?
Daewoo Lanos (заводський індекс T100), який був першим самостійним проектом компанії Daewoo, презентовано на Женевському автосалоні у 1997 році як заміна Daewoo Nexia. Автомобіль спроектовано науково-дослідним центром Daewoo в співпраці з німецькими і англійськими інжиніринговими компаніями. Дизайн кузова розробляло відоме італійське ательє ItalDesign під керівництвом Джорджетто Джуджаро. Двигуни, частково скопійовані у Opel, доводили фахівці інжинірингового підрозділу Porsche. Ходову частину тестували на полігоні технічного центру в Вортінзі (Велика Британія)[1].
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І малюйте трикутні зірочки перемог на своїх машинах!
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теперь я догадываюсь почему. чем больше здохнет холопов, тем власти, походу, лучше.
це - перемога!
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