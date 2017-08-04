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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Винницкая область (447) ДТП (5925)

 Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В четверг, 3 августа, около 18.20 на автотрассе "Житомир - Могилев-Подольский" в Винницкой области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Винницкой области.

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Было установлено, что водитель Mercedes Benz Е-320, который ехал в направлении Житомира, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Daewoo Lanos.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров Daewoo Lanos. Все они жители Хмельницкого в возрасте от 24 до 29 лет.

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38-летний водитель "Мерседеса", житель Киева, доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет. Отобранные у него образцы крови направлены на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция 01Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция 02Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция 03Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция 04Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция 05Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция 06Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция 07

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это продолжение по теме юрика !!!возомнил себя бессмертным.
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Не смеши... Он ехал под действием приступа эпилепсии со вчерашнего дня...
Судмедэксперты тоже хотят жить и вот где их манна с неба... или с дороги...
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Какие пару штук..?? Там срок..
А по машине ...ей звиздец...в металлолом....мотор вырвало...там и за 10 штук не восстановишь уже....
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Он что крестьянин на мерседесе, что бы ему срок насудили ?
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Ты веришь, шо эти люди будут ездить на восстановленных машинах?
Чему ты детей учишь, интересно...
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Ах как мерс торопился! Зато теперь уже никуда не торопится.
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сумна новина... вибачте за нахабство- якби на місці деу був також мерс-загиблих скільки б не було...
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Кто в Ланосе не выжил ни кто как я понял...., а водитель Мерса не сильно пострадал... В Украине есть вообще какая то спецификация автомобилей в плане безопасности?...
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Есть...обще мировая...основанная на данных краштестов производителей авто.....
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Привет - по Ланосу наверное не делали - как правило в ДТП где Ланос, он всегда повреждается больше и последствия гораздо более тяжкие, чем другого участника ДТП на другом бренде...
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Дід Василь - не сравнивал - я писал просто о ДТП, где сам был свидетель или о чем писала пресса... Может китайцы еще хуже... - ХЗ...
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нет какая безопасность,главное не ниже евро пять,остальное пофигу.
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Так как на Евро5 у подавляющего большинства денег нет, ездят на Ланосах, Жигах, и прочем хламе...
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так я о том что у меня опель 1989 года,по мнению наших *законотворцев* он екологичней и лучше в плане безопасности чем машина которой 8-10 лет
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Шо то я не пойму... Написали лоб в лоб. То почему у Ланоса большая часть удара в левую сторону, а у Мерса в правую... Значит удар был боковой
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Видать Ланос в последний момент пытался уйти на свою обочину от лобового, а мерс обгонял, ему вправо некуда и он тоже решил уйти с дороги на противоположную обочину...
Он офигел видать от наглости, что Ланос еще уступил дорогу и не съехал в кювет.
Я часто вижу таких водил -просто идет нагло в лоб, считая что все хотят жить и исчезнут с его пути куда-угодно...
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Да, скорее всего так и было. Я сейчас по городу предпочитаю ездить общественным. А за город езжу каждые выходные то могу сказать, что уродов с каждым годом все больше и больше. Я вообще иду на обгон когда спереди и с заду никого нет метров на 300 - 400 Потому как есть уроды и на фурах тоже когда начинаешь его обгонять вонО пАдло тоже скорость увеличивает...
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Я тоже иногда когда сам, так до последнего не сворачиваю от наглых таких водителей, но на малой скорости.
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А что эти Ланосы и дальше штампуют в Украине? Это их защищают, чтоб люди нормальные безопасные машины себе в Европе не брали?
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Mercedes Benz Е-320, и Daewoo Lanos. -качество и лучшая безопасность машин, спасает жизи и на оборот, просто на качественные машины много граждан не имеют средств и возможностей с такими гос-фошорными деятелями по всей вертикали гос- дояры, увы, экономическая клетка.
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И пускай нам дальше Винницкие управленцы рассказывают, что Деу Анус - наше все!
-
Даешь 0% за растаможку!
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Вот все и все знают, и понимают, а судовую реформу не можем сделать - даешь гражданские комитеты-тройки с правом на принуждение к эфтаназии...
Но к этому идем, и не сворачивая...
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власть костьми ляжет но это сделать не позволит!! чтобы холопы их судили да не в жисть!!
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Посадить производителей и диллеров карет-смерти Деу!
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интересная точка зрения т.е. виноват не водитель мерса а производитель деу? очень интересная мысля!!
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а чё нет? В Месре так то чувак живой остался, а в Ланосе 4 трупа. Как бэ намекает..
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а если бы на мерса танк наехал то вам то же как бы намекало?!!
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В мерсе как-то чувак отворачивал себя любимого от удара, потому как водительская сторона менее разбита. Ну и как бэ класс автомобиля тоже намекает.
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Mercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция - Цензор.НЕТ 8529 Alexandr Slavich
Начинать с разработчиков?

Daewoo Lanos (заводський індекс T100), який був першим самостійним проектом компанії Daewoo, презентовано на Женевському автосалоні у 1997 році як заміна Daewoo Nexia. Автомобіль спроектовано науково-дослідним центром Daewoo в співпраці з німецькими і англійськими інжиніринговими компаніями. Дизайн кузова розробляло відоме італійське ательє ItalDesign під керівництвом Джорджетто Джуджаро. Двигуни, частково скопійовані у Opel, доводили фахівці інжинірингового підрозділу Porsche. Ходову частину тестували на полігоні технічного центру в Вортінзі (Велика Британія)[1].
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Меср есть Мерс, столкнулись одинаково в равных условиях , в Мерсе водитель не пострадал, в Ланосе все 4 трупа без шансов. Делайте выводы господа. Мерс надо брать, а не Ланос кто не догадался подсказываю.
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а лучше вообще танк брать тогда даже краз не проблема да и права не нужны!! ты же на танке!!
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В провинциальных городах пдд не соблюдают и полиции нет, на дорогах тоже. Осталось только родственникам погибших пришить водителя мерса.
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загубил четырех молодых парней, надеюсь мы узнаем кто это был за рулем, машина не из дешевых.
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Дорогі українці! Призивайтесь у ВСУ у механіки-водії бронетанкової техніки...
І малюйте трикутні зірочки перемог на своїх машинах!
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Сцуко, это ж с какой скоростью летел Мерс, если двигло улетело в поле...
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зато власть нас заставляет ездить на ланосах с укр. номерами по цене самолета, и нещадно штрафует тех, кто ездит на мерсах с литовскими.
теперь я догадываюсь почему. чем больше здохнет холопов, тем власти, походу, лучше.
це - перемога!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияMercedes и Daewoo Lanos столкнулись лоб в лоб под Винницей - четверо погибших, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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