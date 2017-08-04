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Все про:жара (339) животные (797) Львовщина (1569) Нацполиция (8254)

 Полицейские Львовщины освободили медведицу из металлического фургона, в котором ее оставили на жаре. ФОТО

Животное 18 лет провело в неволе.

Во Львовской области из передвижного цирка освободили медведицу, которая 18 лет находилась в неволе. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ НП области.

Медведицу по имени Христя забрали у дрессировщика, который содержал ее в ужасных условиях, и отправили в приют "Домажир", что в Яворовском районе.

Освобождение гималайской медведицы заняло несколько дней. 2 августа ее заметили жители пгт.Ивано-Франково (Львовская область), куда приехал передвижной цирк "Арт Х". Люди были возмущены тем, что в сильную жару животное несколько часов находилось в металлическом фургоне. Владелец отказывался показать документы, поэтому люди вызвали полицию.

Полицейские Львовщины освободили медведицу из металлического фургона, в котором ее оставили на жаре 01


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Так как патруль не имел полномочий зафиксировать админправонарушение, активисты написали заявление о жестоком обращении с животным и вызвали оперативно-следственную группу.

Полицейские Львовщины освободили медведицу из металлического фургона, в котором ее оставили на жаре 02


Правоохранители установили, что у 55-летнего дрессировщика животных, который удерживал медведицу в клетке-прицепе, нет на нее документов. По словам мужчины, он приобрел животное в 2001 году в Киеве, но оказалось, что в документах указан медведь-самец. Поэтому животное у дрессировщика изъяли и отправили в медвежий приют.
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В клетку пидо*а, и по стране возить...

Воистину долбо*б
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Полиция сделала неправильно,не по закону. Есть закон,который предусматривает наказание за истязание животных.Этого хозяина медведицы нужно было посадить в тюрьму. Кроме того запрещены передвижные зоопарки насколько мне известно,поэтому его зоопарк нужно было закрыть, а всех животных отдать в стационарные зоопарки.Жаль,что полиция не хочет заниматься тем ,чем обязана.
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Этого зверя жалко! Сволочи издеваются. А лохов в человеческой одежде не жалко.
Эта тварь и в клетке молчать будет! Особенно 54% ригошоколады.
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100% это был подхуйловник, кремлетроллепидорососец.
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Цього дресирувальника треба в той фургон зачинити і покинути на спеці !!!)))
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эти передвижные цирки и зоопарки, где животные сходят с ума нужно давным давно запретить... Садисты кто возит и кто ходит... Вот мне всегда в детстве было их жалко (повели пару раз)...., и клоунов почему то тоже...
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Они давно запрещены,а полиция об этом даже не знает.
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Надо было запихнуть дрессировщика в тот же фургон и там же оставить.
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Водить медведей и показывать публике это исконно пасконная моксельская традиция. Вплоть до 20-го века водили. Москоляку жопоблочную - на гилляку!
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Оно же безсловесное животное. На демонстрацию пойти не может, и даже за деньги!
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хоть какой то толк от законов порошенка
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские Львовщины освободили медведицу из металлического фургона, в котором ее оставили на жаре. ФОТО
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