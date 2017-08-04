 Полицейские Львовщины освободили медведицу из металлического фургона, в котором ее оставили на жаре. ФОТО

Во Львовской области из передвижного цирка освободили медведицу, которая 18 лет находилась в неволе. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает ГУ НП области Медведицу по имени Христя забрали у дрессировщика, который содержал ее в ужасных условиях, и отправили в приют "Домажир", что в Яворовском районе.Освобождение гималайской медведицы заняло несколько дней. 2 августа ее заметили жители пгт.Ивано-Франково (Львовская область), куда приехал передвижной цирк "Арт Х". Люди были возмущены тем, что в сильную жару животное несколько часов находилось в металлическом фургоне. Владелец отказывался показать документы, поэтому люди вызвали полицию.

Так как патруль не имел полномочий зафиксировать админправонарушение, активисты написали заявление о жестоком обращении с животным и вызвали оперативно-следственную группу.

Правоохранители установили, что у 55-летнего дрессировщика животных, который удерживал медведицу в клетке-прицепе, нет на нее документов. По словам мужчины, он приобрел животное в 2001 году в Киеве, но оказалось, что в документах указан медведь-самец. Поэтому животное у дрессировщика изъяли и отправили в медвежий приют.