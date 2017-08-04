 В Киеве троллейбус на полной скорости врезался в стену жилого дома. ФОТОрепортаж

В Киеве на улице Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и на полной скорости врезался в стену жилого дома, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на Facebook.
"На Сырецкой троллейбус выехал из депо, не тормозя, прямо в стену дома. Чудом обошлось без пострадавших. Выехал ли транспорт в неисправном состоянии или стало плохо водителю - выяснит следствие. Большая пробка", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
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При этом -новость при подносят как "зрада"...
зы-вопрос-кому это надо?
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А, вообще новость написана нейтрально, если что!
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В Киеве на улице Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и на полной скорости врезался в стену жилого дома.
А царапина на автобусе где? от его полной скорости и врезаности?
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автобусетроллейбусе
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