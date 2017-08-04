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Все про:ДТП (5923) Киев (17786)

 В Киеве троллейбус на полной скорости врезался в стену жилого дома. ФОТОрепортаж

На Сырце образовался большой затор.

В Киеве на улице Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и на полной скорости врезался в стену жилого дома, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на Facebook.

"На Сырецкой троллейбус выехал из депо, не тормозя, прямо в стену дома. Чудом обошлось без пострадавших. Выехал ли транспорт в неисправном состоянии или стало плохо водителю - выяснит следствие. Большая пробка", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

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В Киеве троллейбус на полной скорости врезался в стену жилого дома 01

В Киеве троллейбус на полной скорости врезался в стену жилого дома 02

В Киеве троллейбус на полной скорости врезался в стену жилого дома 03

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Согласен!
При этом -новость при подносят как "зрада"...
зы-вопрос-кому это надо?
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ты расстроен, что приподносят ни как " пэрэмога"?
А, вообще новость написана нейтрально, если что!
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росися вперде d82e7584 .Вот скажите....Вы действительно будучи в здравом уме считаете это нейтральным написанием?
В Киеве на улице Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и на полной скорости врезался в стену жилого дома.
А царапина на автобусе где? от его полной скорости и врезаности?
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metall-tiger .При полной скорости а она 70 км./час -НЕТ не тормозит
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Ты что, не видишь? Там весь угол дома разворочен и полтроллейбуса всмятку. На полной скорости это тебе не шутка..
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это не врезался а не вписался в поворот и на гонках лучший водила троллебаса...
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Ну просто начинающий водитель. С кем не бывает?
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Судя по фоткам ничего он не врезался, просто тралик развернуло поперек дороги. Может роги на скорости отлетели
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Нет, там видно с правой стороны провода поворачивают. В трал не повернул почему-то.
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Он просто вспомнил, как блокировал проезд по Грушевского, когда работал на овоща. (жара делает свое дело, делая самые сокровенные желания реальностью.)
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Особенно понравилась подпись на фотографиях: "Отправляйте фото на". Хорошо на. Отправим на.
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Полная скорость - в смысле не тормозил вообще. Даже с 10 км/ч. Врезался - столкнулся со стенкой на скорости около 0. Шо неясно?
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Троллейбус сам поехал без водителя , думал что справится...
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на "полной скорости в стену" и нет видимых повреждений.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве троллейбус на полной скорости врезался в стену жилого дома. ФОТОрепортаж
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