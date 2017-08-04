EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  1978  2
Все про:Киев (17786) обвал (215) смерть (5134) ГСЧС (1259)

 В результате обвала грунта на стройке в Голосеевском районе Киева погиб человек, - ГСЧС. ФОТО+ВИДЕО

В Голосеевском районе Киева во время земельных работ произошел обвал грунта в результате которого погиб человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Загрузка видео...
"4 августа в 10:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории строительной площадки по пр. Голосеевскому, 118-Б, в Голосеевском районе столицы, во время земельных работ произошел обвал грунта, в результате которого на глубину около 3 м под землю попал человек", - сказано в сообщении.

В результате обвала грунта на стройке в Голосеевском районе Киева погиб человек, - ГСЧС 01

Отмечается, что к месту вызова немедленно были направлены спасатели 8 Государственной пожарно-спасательной части и отряда технической службы. Прибыв к месту происшествия, спасатели сразу же приступили к выполнению работ по поиску пострадавшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На шахте в Кривом Роге обрушилась порода: оказавшийся под завалами горняк погиб, - ГСЧС (обновлено)

"В 11:20 тело мужчины 1973 г. р. было найдено и изъято из-под земли и передано работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть.

"На месте происшествия было задействовано 3 единицы основной и специальной техники и 15 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве", - отметили в ведомстве.

Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранительные органы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Барыги от строительства,о технике безопасности даже не задумываются.
Абы гроши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Барыги троллеботы ради лишних 11,80 готовы своими высерами сыпать даже в тех темах которые никаким образом не задевают политику. Про таких говорят - за пятак и в церкви перднет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате обвала грунта на стройке в Голосеевском районе Киева погиб человек, - ГСЧС. ФОТО+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти