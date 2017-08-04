 В результате обвала грунта на стройке в Голосеевском районе Киева погиб человек, - ГСЧС. ФОТО+ВИДЕО

"4 августа в 10:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории строительной площадки по пр. Голосеевскому, 118-Б, в Голосеевском районе столицы, во время земельных работ произошел обвал грунта, в результате которого на глубину около 3 м под землю попал человек", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что к месту вызова немедленно были направлены спасатели 8 Государственной пожарно-спасательной части и отряда технической службы. Прибыв к месту происшествия, спасатели сразу же приступили к выполнению работ по поиску пострадавшего.
"В 11:20 тело мужчины 1973 г. р. было найдено и изъято из-под земли и передано работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть.
"На месте происшествия было задействовано 3 единицы основной и специальной техники и 15 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве", - отметили в ведомстве.
Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранительные органы.
Абы гроши.
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