 Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украины.

В мероприятии примут участие: высшее руководство государства, руководство МВД Украины и Национальной полиции Украины.

"Все желающие смогут ознакомиться с фотовыставкой "До и после". На экспозиции продемонстрируют, кем работали нынешние полицейские Киева до того, как пришли в полицию. Также на площади разместят палатки, где все желающие служить в полиции смогут заполнить анкеты", - говорится в сообщении.

Гостей мероприятия ждут выступления музыкантов полицейского оркестра и сводного коллектива барабанщиц из Киева, Мариуполя и Харькова.

Фото с Facebook-страницы спикера МВД Артема Шевченко