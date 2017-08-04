 Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве. ФОТОрепортаж

"Все желающие смогут ознакомиться с фотовыставкой "До и после". На экспозиции продемонстрируют, кем работали нынешние полицейские Киева до того, как пришли в полицию. Также на площади разместят палатки, где все желающие служить в полиции смогут заполнить анкеты", - говорится в сообщении.
Фото с Facebook-страницы спикера МВД Артема Шевченко
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-ОБРАЗОВАНИЕ НОВОЙ БАНДЫ....???????????????????????????????
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А раскрываемость особо тяжких сколько 10,15 %.Это показатель??
А управление внутренней безопасности: кто контролирует ментов,прокуроров,судей и т.д???
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ее, и прошу, не называйте меня порохоботом, не тратьте силы, лучше зраду новую распишите)
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НО!
Женщина под диктовку перевела мошеникам бабаки.
А мусора то тут при чем?
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соевая банда после тарифного геноцида голодомор легко организует, тем более прецедент уже был....
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Вашими молитвами.
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Сразу после оглашения результатов выборов.
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Фэерычно!
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Так что интересно,за рулем какие то водилы в граждансом сидели.У меня мысль мелькнула,видать посадили каких то перегонщиков с опытом вождения,дабы рукожопые паликмахтеры празник не испортили,еще до начала раздачи слонов.
Ну может я и ошибаюсь.
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