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 Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2606) МВД (8367) Нацполиция (8254)

 Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 августа, в 17:00 на Софийской площади в Киеве состоятся торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украины.

Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве 01

В мероприятии примут участие: высшее руководство государства, руководство МВД Украины и Национальной полиции Украины.

Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве 02


"Все желающие смогут ознакомиться с фотовыставкой "До и после". На экспозиции продемонстрируют, кем работали нынешние полицейские Киева до того, как пришли в полицию. Также на площади разместят палатки, где все желающие служить в полиции смогут заполнить анкеты", - говорится в сообщении.

Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве 03Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве 04Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве 05

Гостей мероприятия ждут выступления музыкантов полицейского оркестра и сводного коллектива барабанщиц из Киева, Мариуполя и Харькова.

Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве 06Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве 07Торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве 08

Фото с Facebook-страницы спикера МВД Артема Шевченко

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Клоунада от воров для дураков !!!
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В КАКОЙ ЕЩЕ СТРАНЕ-ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ СТАЛО
-ОБРАЗОВАНИЕ НОВОЙ БАНДЫ....???????????????????????????????
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Кацапня в комментах больше украинцев запереживала об этом параде. К чему бы это ?
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Не вижу желающих приветствовать новых "полицаев".
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Автобусы с "желающими" на подьезде, сразу после взвода барабанщиц.
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Че? Поговаривают вообще жопа у вас там стала? Правда чи ни?
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В больнице Кащенко при утренних обходах.
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В Крым украинец сейчас не поедет, а те ньювласовцы что едут, они и рашку за печеньку продадут .
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В Крым ездят лугандоновцы, и у них там жопа. Кстати на раше этот орган благодаря Трампушке поглотит всея русскиймир со всеми обитателями. Нехай щастить!
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а как тебя на цензор пустило, до еще без намордника?
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хз,сам не знаю сам, а что у вас тут без намордника не впускают ни как и ни кого? странный форум.
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просто с рашистким флажком, а у них цензор под запретом...хотя вижу проксей балуешься)
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Угу, так и есть, тут много что в последнее время под запретом.. В авторитаризм поехали, с ветерком.
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Дааа, 5 минут на вашем форуме и стало понятно почему тут без намордника ни как! Все значит как и есть.. как мне и сказали - "озлобленные все" =(
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Странно правда, россияне убили 10 000 украинцев на украинской земле а на них почему то озлобились ?
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с чего это интересно все озлоблены, как думаешь?)
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за кашу ,как кацапня,друг друга не убиваем и из дерьма не лепим
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Можно и так сказать) Север Сибири. Тут много очень переселенцев из Украины, так что в курсе дел можно сказать, от первого лица.
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Интересно, а как "креативно" отметят ? САМИ создадут массово много ДТП, посшибают частные машины, организуют пробки, а потом "живенько", подогнав по несколько милицейских машин к одной обычной аварии, запротоколят за 3-4 часа ?
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У меня слов, за которые в бан не отправлят нет. Скоты, а не правительство!
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Рекордное количество средств выделяемых из бюджета на ментовню в настоящее время абсолютно не сказывается на "качество" их работы.Задерживать пьяных и выписывать протоколы,это одно.К случаю, полковник Ахтямов,пьяный в дрезину,официально пьяным почему-то не оказался.
А раскрываемость особо тяжких сколько 10,15 %.Это показатель??
А управление внутренней безопасности: кто контролирует ментов,прокуроров,судей и т.д???
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так, зрадофилы, ФПЕРЬОД!!)))

ее, и прошу, не называйте меня порохоботом, не тратьте силы, лучше зраду новую распишите)
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У личной знакомой пенсионерки 76 лет.Выманили деньги,8000грн.Классика,сын в милиции!?!?,переведете-выживет,... .Перевела.Поднял(я) волну уже через час.Позвонил в службу безопасности "Приват банка",описал ситуацию.Подано заявление в ровд местное.Через сутки СБ(с большой буквы,с уважением,молодцы) сами перезвонили.Готовы предоставить все данные получателя,только,что естественно,по официальному запросу органов мвд.Дальше мрак.Беготня по "органам",просьбы хотя бы связаться с СБ "Приват банка",и т.д.,и т.п.Итог-жо.а.С днем ху.иции.
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При переводе с карты на карту Привата фамилия получателя вылазит автоматически .
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Женщина переводила через терминал под диктовку с телефона.Женщине76 лет.76 лет.
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Приватовский терминал тоже выдаст фамилию, а если еще сын в милиции то ему это как нефиг делать узнать, что то не то .
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По получении квитанции терминала,"менты" по телефону(а они ей запретили отключаться),обязали выбросить квитанцию.Что она и сделала.Но."Приватбанк",повторяюсь,готов был предоставить правоохранительным органам всю информацию по получателю.Никто этим не воспользовался("следователь").О чем базар???
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К мусорам,особенно новым,у меня мягко говоря отношение крайне неприязненное!
НО!
Женщина под диктовку перевела мошеникам бабаки.
А мусора то тут при чем?
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Они ничего не сделали для расследования преступления.Только и всего.
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а что уже пора готовиться?
соевая банда после тарифного геноцида голодомор легко организует, тем более прецедент уже был....
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Пинхус Ляксеич,пока е голодаем.
Вашими молитвами.
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Всю массовку не нужною можно убрать, оставить только девочек с барабанными их утроить и немного раздеть, и будет гуд
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Мусорам новые машины дарить будут? Две партии за год угробили. Им надо такие чтобы не бились. (Желательно с резины).
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А машины для разгона демонстрантов тоже будут в параде участвовать?
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Это чуть позже.
Сразу после оглашения результатов выборов.
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Сегодня видел,как мусоровозы мыцубиси,к горуправе ехали.
Так что интересно,за рулем какие то водилы в граждансом сидели.У меня мысль мелькнула,видать посадили каких то перегонщиков с опытом вождения,дабы рукожопые паликмахтеры празник не испортили,еще до начала раздачи слонов.
Ну может я и ошибаюсь.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажТоржественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции пройдут в Киеве. ФОТОрепортаж
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