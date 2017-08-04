 Самые непродуктивные депутаты парламента - Мураев, Королевская, Солод, Вилкул и Шпенов, - КИУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Комитет избирателей Украины оценил производительность работы народных депутатов Украины. Производительность определялась как отношение количества представленных проектов законов принятым.
70 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона. При этом некоторые из них зарегистрировали уже несколько десятков законопроектов. Среди ТОП-5 непродуктивных депутатов ВР VIII созыва - Евгений Мураев, Наталья Королевская, Юрий Солод, Александр Вилкул и Дмитрий Шпенов.
Так, внефракционный Евгений Мураев за 2,5 года работы ВРУ зарегистрировал 121 безуспешный проект закона, Наталья Королевская - 109 ( "Оппозиционный блок"), Юрий Солод - 90 ( "Оппозиционный блок"), Александр Вилкул - 76 ( "Оппозиционный блок") Дмитрий Шпенов - 76 проектов законов ( "Оппозиционный блок").
"Часть народных депутатов регистрируют по несколько законопроектов ежемесячно, но ни один из них не получает поддержки парламента. Как правило, это законопроекты на актуальную тематику, которые являются составной пиар-активности депутатов. Регистрируя десятки и сотни законопроектов, политики фактически пиарятся перед избирателями на своей "активности". Однако КПД работы таких депутатов является нулевым, а значительная часть законодательных предложений - некачественными, о чем свидетельствуют отрицательные выводы профильного комитета, Минфина и экспертного управления ВРУ ", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
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Я пишу тебе это письмо, чтобы сказать, что ухожу от тебя. Я была прекрасной женой все эти 7 лет и не получила взамен ничего. Предыдущие две недели были сущей пыткой, но последней каплей стал звонок твоего начальника, который сказал, что ты уволился.
На прошлой неделе ты пришел домой и не заметил ни моего маникюра, ни новой прически. Ни-че-го. Ты не за метил, что я приготовила тебе на ужин любимое блюдо и купила новый пеньюар. Ты поел ровно за 2 минуты, посмотрел футбол и ушел спать. Ты перестал говорить, что любишь меня; ты даже не прикасаешься ко мне. Я не знаю, действительно ли ты разлюбил меня или притворяешься, но я ухожу.
P.S. Если захочешь найти меня, просто знай, что мы с твоим братом уехали в Западную Вирджинию.
Всего хорошего! Твоя бывшая жена.
Вот, что ответил ей муж…
Дорогая моя бывшая жена,
Ничто не могло обрадовать меня больше, чем твое письмо.Согласен, мы были женаты 7 лет, но все эти годы ты была далека от понятия идеальной жены. Я смотрел матчи, чтобы отключиться от твоего бесконечного ворчанья и нытья. Плохо, что это не помогало. Я видел, что ты подстриглась, просто первое, что пришло мне в голову: "Ты выглядишь как мужик". И я промолчал. Мама учила меня молчать, если я не могу сказать ничего приятного. Что же до моего любимого ужина, то ты, вероятно, перепутала меня с братом. Я 7 лет как не ем свинину. Твое неглиже я разглядел, но остался холоден, потому что на нем болтался ценник "49$". Я очень надеялся, что это никак не связано с тем, что накануне брат занял у меня как раз 50 баксов.
Даже после всего этого я люблю тебя и верю, что мы могли бы пережить все это. Именно поэтому, когда я узнал, что выиграл в лотерею 10 000 000 долларов, я уволился и купил нам два билета на Ямайку. Я думал, то мы сможем начать все заново. Но придя домой, я обнаружил твое письмо. Ну что ж, наверное, ничто не случается просто так. Надеюсь, что ты будешь счастлива в новой жизни. Мой юрист сказал, что благодаря твоему письму ты не сможешь вытянуть из меня ни копейки.
P.S. Не знаю, говорил ли тебе кто-нибудь, но мой брат Карл родился Карлой. Надеюсь, тебя это не смутит.
Твой муж!
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По мнению старшего аналитика Центра перспективных исследований Анатолия Октисюка, так называемая оппозиционность партии выгодна прежде всего администрации президента.
"Это контролируемая оппозиция, поскольку Порошенко заинтересован размывать оппозиционное поле между разными игроками. А критика партии "За жизнь" как раз и размывает оппозиционное поле. И здесь видится сегодняшняя специфика работы Порошенко с олигархическими группами, то есть если раньше, чтобы принять какое-то важное решение, нужно было говорить с Ахметовым или Фирташем, то теперь напрямую говорят с представителями бизнеса второго и третьего порядка, которые формируют эти группы. Таким образом, тенденция на размывание электората приносит свои результаты. Во власти заинтересованы, чтобы было как можно больше так называемых оппозиционных проектов, в том числе и "Наш край", и "Аграрная партия", которые вроде бы и оппозиционные, но, с другой стороны, они могут отыгрывать роль системной оппозиции, что будет выгодно Порошенко"(С)
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Та она самая какая ни на есть ПРОДУКТИВНАЯ!
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Зайдите на сайт вру и посмотрите какие проекты законов и о чем пишет Мураев. Тупо для галочки, макулатуру создает.
Зато Гадю Савченко распиарить это он мастак.
Твари.
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Троцкий!
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Надо устроить конкурс на выбывание - самый ленивый, самый бесполезный и менее проукраинский депутат по итогам месяца автоматически лишается мандата. Вот тут-то и начнется движуха!
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