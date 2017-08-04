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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (331) депутат (3004) КИУ (311) Королевская (814) Мураев (13)

 Самые непродуктивные депутаты парламента - Мураев, Королевская, Солод, Вилкул и Шпенов, - КИУ. ФОТО

70 нардепов до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Комитет избирателей Украины оценил производительность работы народных депутатов Украины. Производительность определялась как отношение количества представленных проектов законов принятым.

70 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона. При этом некоторые из них зарегистрировали уже несколько десятков законопроектов. Среди ТОП-5 непродуктивных депутатов ВР VIII созыва - Евгений Мураев, Наталья Королевская, Юрий Солод, Александр Вилкул и Дмитрий Шпенов.

Самые непродуктивные депутаты парламента - Мураев, Королевская, Солод, Вилкул и Шпенов, - КИУ 01

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Так, внефракционный Евгений Мураев за 2,5 года работы ВРУ зарегистрировал 121 безуспешный проект закона, Наталья Королевская - 109 ( "Оппозиционный блок"), Юрий Солод - 90 ( "Оппозиционный блок"), Александр Вилкул - 76 ( "Оппозиционный блок") Дмитрий Шпенов - 76 проектов законов ( "Оппозиционный блок").

"Часть народных депутатов регистрируют по несколько законопроектов ежемесячно, но ни один из них не получает поддержки парламента. Как правило, это законопроекты на актуальную тематику, которые являются составной пиар-активности депутатов. Регистрируя десятки и сотни законопроектов, политики фактически пиарятся перед избирателями на своей "активности". Однако КПД работы таких депутатов является нулевым, а значительная часть законодательных предложений - некачественными, о чем свидетельствуют отрицательные выводы профильного комитета, Минфина и экспертного управления ВРУ ", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
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А Гаде идет этот наряд, может так ходить на сессии
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Козлиха и её четыре козла.. это не депутаты - это ватный навоз !!!
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И те кто за них голосовали еще пасть открывают что им плохо живется
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Как раз эти непродуктивные депутаты за 3 года должны были быть осужденными и посаженными в тюрьму. Мураев - открытый сепаратист и пророссийское дерьмо,такая же и Королевская,а Вилкул -это вообще...
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этот расстрельный список...в реальности життя по-новому список слуг народных. избранников!
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Они все тусуются на Newsone - канале сбитых летчиков.
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слова "продуктивный" и "депутат" несовместимы!
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а также "нужный", "полезный", "честный", "бескорыстный" и "принципиальный" (проверено на практике)!
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Дорогой супруг,

Я пишу тебе это письмо, чтобы сказать, что ухожу от тебя. Я была прекрасной женой все эти 7 лет и не получила взамен ничего. Предыдущие две недели были сущей пыткой, но последней каплей стал звонок твоего начальника, который сказал, что ты уволился.

На прошлой неделе ты пришел домой и не заметил ни моего маникюра, ни новой прически. Ни-че-го. Ты не за метил, что я приготовила тебе на ужин любимое блюдо и купила новый пеньюар. Ты поел ровно за 2 минуты, посмотрел футбол и ушел спать. Ты перестал говорить, что любишь меня; ты даже не прикасаешься ко мне. Я не знаю, действительно ли ты разлюбил меня или притворяешься, но я ухожу.

P.S. Если захочешь найти меня, просто знай, что мы с твоим братом уехали в Западную Вирджинию.

Всего хорошего! Твоя бывшая жена.

Вот, что ответил ей муж…

Дорогая моя бывшая жена,

Ничто не могло обрадовать меня больше, чем твое письмо.Согласен, мы были женаты 7 лет, но все эти годы ты была далека от понятия идеальной жены. Я смотрел матчи, чтобы отключиться от твоего бесконечного ворчанья и нытья. Плохо, что это не помогало. Я видел, что ты подстриглась, просто первое, что пришло мне в голову: "Ты выглядишь как мужик". И я промолчал. Мама учила меня молчать, если я не могу сказать ничего приятного. Что же до моего любимого ужина, то ты, вероятно, перепутала меня с братом. Я 7 лет как не ем свинину. Твое неглиже я разглядел, но остался холоден, потому что на нем болтался ценник "49$". Я очень надеялся, что это никак не связано с тем, что накануне брат занял у меня как раз 50 баксов.

Даже после всего этого я люблю тебя и верю, что мы могли бы пережить все это. Именно поэтому, когда я узнал, что выиграл в лотерею 10 000 000 долларов, я уволился и купил нам два билета на Ямайку. Я думал, то мы сможем начать все заново. Но придя домой, я обнаружил твое письмо. Ну что ж, наверное, ничто не случается просто так. Надеюсь, что ты будешь счастлива в новой жизни. Мой юрист сказал, что благодаря твоему письму ты не сможешь вытянуть из меня ни копейки.

P.S. Не знаю, говорил ли тебе кто-нибудь, но мой брат Карл родился Карлой. Надеюсь, тебя это не смутит.

Твой муж!
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Ага непродуктивные. Да они столько навоза выдают, что можно удобрить половину наших чернозёмов.
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Не понимаю.За что и кто им деньги платит?Думаю наказаны должны быть,в первую очередь,те,кто платит.А эти особи уволены.Почему все мне так?
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Непродуктивные?Так антиукраинских выблядков ещё не называли!!!
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кремлёвские подстилки и проститутки.. которых у нас в стране затаившихся более 30%.. увы... .. они ждут реванша.. и миндальничать с украинцами как пэця - не будут !!!
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Смешно же. Их законопроекты не примут никогда, т.к. если примут - признают, что и они что-то здравое предлагают, а так быть не может, потому что оппоблок - враги народа. Непродуктивны те, у кого счётчик зарегистрированных законопроектов нулевой.
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Мураев - ЧМО!!! Еще свою партийку создал "За життя в "русском мире"".
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Тем не менее ходят слухи и о том, что "За життя" - это тоже проект Банковой. Косвенным подтверждением этого можно считать недавнее назначение генеральным продюсером NewsOne экс-советника министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика Дмитрия Носикова, которого многие СМИ связывают с соратником Порошенко Игорем Кононенко.
По мнению старшего аналитика Центра перспективных исследований Анатолия Октисюка, так называемая оппозиционность партии выгодна прежде всего администрации президента.
"Это контролируемая оппозиция, поскольку Порошенко заинтересован размывать оппозиционное поле между разными игроками. А критика партии "За жизнь" как раз и размывает оппозиционное поле. И здесь видится сегодняшняя специфика работы Порошенко с олигархическими группами, то есть если раньше, чтобы принять какое-то важное решение, нужно было говорить с Ахметовым или Фирташем, то теперь напрямую говорят с представителями бизнеса второго и третьего порядка, которые формируют эти группы. Таким образом, тенденция на размывание электората приносит свои результаты. Во власти заинтересованы, чтобы было как можно больше так называемых оппозиционных проектов, в том числе и "Наш край", и "Аграрная партия", которые вроде бы и оппозиционные, но, с другой стороны, они могут отыгрывать роль системной оппозиции, что будет выгодно Порошенко"(С)
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Так введите соответствующую систему оплаты. Зарплату хорошую продуктивно получают, на лечение, на проезд, квартиры, и т. д.
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ты наивен, если думаешь, что в раду за зарплатой ходят. особенно указанные выше супруги и вилкул
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Кто? Наташка непродуктивная?!
Та она самая какая ни на есть ПРОДУКТИВНАЯ!
Самые непродуктивные депутаты парламента - Мураев, Королевская, Солод, Вилкул и Шпенов, - КИУ - Цензор.НЕТ 5911
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Воно тупе,як пробка.Якось дився її виступ чи то у Шустера,чи то ще десь,у 2011 році.Враження таке,ніби говорила птушниця з претензією на зачатки інтелекту (десь рівень шимпанзе)-суцільний популізм та штампи,на фоні нібито якоїсь особистої позиції .
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Королевська може ротом добре працювати,не розумію навіщо їй та Рада?
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В раду многие прешли не для работы, а чтобы иметь неприкосновенность и чтобы не посадили, криминал
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то что должно случиться, чтобы законопроект от оппоблока прошел?подсказка, слово из 5 букв, на з начинается, на а заканчивается Самые непродуктивные депутаты парламента - Мураев, Королевская, Солод, Вилкул и Шпенов, - КИУ - Цензор.НЕТ 4061
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Самые продуктивные розенблад, полевой и стрелок пашинский?
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Я даже не сомневался в этом. Зато попиздаболить на тв, рассказать какая херовая власть, это они впереди планеты. Пидары рыговские.
Зайдите на сайт вру и посмотрите какие проекты законов и о чем пишет Мураев. Тупо для галочки, макулатуру создает.
Зато Гадю Савченко распиарить это он мастак.
Твари.
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Я хз что он там пишет каждый день, но осенью 2016го он вроде как накрапал законопроект об ответственности за клевету и оскорбления. Некие "общественные организации" (т.к. не привередны названия и имена авторов) возмутились, законопроект запороли. Краткая суть законопроекта - заменить "Иванов - п*дор" на "Иванов очень неправ" и установить ответственность тиражирующим первый вариант после судебного разбирательства. Запороли законопроект потому, что нацсовет по телевидению и радиовещанию, как и СБУ, МВД и активисты - под властью и сами могут закрыть любой канал, а давать право судиться за оскорбления и клевету в адрес того же Мураева сотоварищи грозит разрывом шаблонов и позором клеветникам.
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Спасибо хоть на этой информации.Избератели очень и очень слабо контролируют "работу" своих неприкосновенных.Принимайте закон о снятии полномочий депутата,если избератели не довольны его "работой" в парламенте.Лично я не доволен "работой" Добродомова.
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а ты хочешь чтобы он один поменял всё в РАДЕ? Или лёг под шоколадного.. и тогда у тебя на округе появиться пара новых пожарных машин??? ..
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Так это же сепаратисты , почему их ещё не арестовали ?
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в топку таких "неприкасаемых" консерв. и гадю-пустое место к ним
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ИМ некогда они по телеку пиарятся особенно Мураев тот скоро в передачи о животных влезет с своими комментариями
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Не надо их законопроектов, они и без них вредят Украине. Что хорошего, например, может придумать баба Наташа

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Баба Ната Шевченка (футболиста) избавила от лишних капиталов, теперь на Вову Кличка наверно переключится.
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Мураев вообще должен давно сидеть в СИЗО, а не в Раде! ...кремлевский холуёнок!
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Кто не продуктивный! Мураевоед? Да он каждый день на блядском "лайве" куздит как
Троцкий!
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А почему они еще депутаты Верховной рады?
Надо устроить конкурс на выбывание - самый ленивый, самый бесполезный и менее проукраинский депутат по итогам месяца автоматически лишается мандата. Вот тут-то и начнется движуха!
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Ну и че тут удивительного вчера рыги сегодня банальные пиз-болы 😊
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСамые непродуктивные депутаты парламента - Мураев, Королевская, Солод, Вилкул и Шпенов, - КИУ. ФОТО
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