 Самые непродуктивные депутаты парламента - Мураев, Королевская, Солод, Вилкул и Шпенов, - КИУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ Комитет избирателей Украины оценил производительность работы народных депутатов Украины. Производительность определялась как отношение количества представленных проектов законов принятым.70 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона. При этом некоторые из них зарегистрировали уже несколько десятков законопроектов. Среди ТОП-5 непродуктивных депутатов ВР VIII созыва - Евгений Мураев, Наталья Королевская, Юрий Солод, Александр Вилкул и Дмитрий Шпенов.

Так, внефракционный Евгений Мураев за 2,5 года работы ВРУ зарегистрировал 121 безуспешный проект закона, Наталья Королевская - 109 ( "Оппозиционный блок"), Юрий Солод - 90 ( "Оппозиционный блок"), Александр Вилкул - 76 ( "Оппозиционный блок") Дмитрий Шпенов - 76 проектов законов ( "Оппозиционный блок")."Часть народных депутатов регистрируют по несколько законопроектов ежемесячно, но ни один из них не получает поддержки парламента. Как правило, это законопроекты на актуальную тематику, которые являются составной пиар-активности депутатов. Регистрируя десятки и сотни законопроектов, политики фактически пиарятся перед избирателями на своей "активности". Однако КПД работы таких депутатов является нулевым, а значительная часть законодательных предложений - некачественными, о чем свидетельствуют отрицательные выводы профильного комитета, Минфина и экспертного управления ВРУ ", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.