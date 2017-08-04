 ДТП в Луцке: водителю маршрутки стало плохо и он врезался в КамАЗ, около 12 пострадавших. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Луцка.
"По предварительной информации, водителю маршрутного такси Луцк-Колки стало плохо, в результате чего он въехал в КамАЗ, который двигался в попутном направлении. Пострадали водители и около 10 пассажиров автобуса, среди которых могут быть дети", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время работают все необходимые службы, движение транспорта временно затруднено.
Фото: пресс-служба патрульной полиции/ Facebook
3283 15
Материалы по теме: ДТП
В результате столкновения "СМАРТа" с "девяткой" на Одесчине погибло 3 человека, - полиция(16)
Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в толпу людей в Киеве, пострадавших увезла скорая. ФОТО(20)
Автобус снес пост полиции в Сарнах из-за ДТП. ФОТОрепортаж(23)
Автобус с детьми из Крыма попал в ДТП в России: 4 человека погибли, 8 - госпитализированы(2)
Туристичний автобус в Туреччині потрапив у ДТП: 26 постраждалих(0)
В ДТП под Киевом погибла 29-летняя киевлянка с журналистским удостоверением, - полиция. ФОТО(24)
Под Киевом Nissan из Беларуси устроил тройное ДТП: 9 иностранцев в больнице, среди них 2 детей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(21)
Ответить
Робота з управління автомобілем може бути віднесена до розряду найбільш напружених і утомливих форм трудової діяльності. Ця робота протікає в умовах постійного і значного нервово-емоційного напруження, поглиблюється усвідомленням величезної відповідальності за життя людей і матеріальні цінності. Швидкість реакції і точність робочих русі водія сучасного автомобіля є найважливішими факторами забезпечення безпеки руху. Ці якості у великій мірі залежать від зручності робочого місця водія, яке має створювати сприятливі умови праці та виключати можливість виникнення аварій, що викликаються перенапруженням при роботі водія
Великий вплив на роботу водія надає правильна його посадка, яка визначається як «спокійне положення в стані готовності». Площина сидіння повинна бути не горизонтальна, а злегка нахиленої назад (3-7 ° до горизонтальної площини). Спинка сидіння не повинна бути фіксована, сидіння має регулюватися по висоті і в горизонтальному напрямку. Оббивка сидіння повинна бути досить жорсткою і шорсткою
Конструкція і внутрішні розміри кабіни повинні забезпечувати водієві вільний вхід в зимовому одязі, зручне положення на сидінні, зручне дію важелями і педалями
З робочого місця водія повинна бути забезпечена максимальна оглядовість. Під оглядовістю автомобіля мається на увазі одне з його конструктивних властивостей, що визначає об'єктивну можливість для водія бачити робочу зону, шлях руху і об'єкти, які можуть заважати його руху. Оглядовість робочої зони характеризується величиною добре видимого водієм простору у вертикальній і горизонтальній площинах. Водієві повинні бути створені такі умови, за яких він міг би спостерігати шлях руху і об'єкти, не роблячи при цьому надмірно складних рухів. В іншому випадку робота водія супроводжується додатковим м'язовим і нервовою напругою, що викликає підвищену стомлюваність
Вимоги до мікроклімату кабіни
1. Температура внутрішніх поверхонь кабіни не повинна відрізнятися від температури повітря в кабіні більш ніж на 3 ° С.
2. Кабіна повинна бути обладнана захисними козирками, жалюзі та іншими засобами захисту від сонячної радіації, а також засобами теплозахисту від працюючого двигуна, що забезпечують залишкове теплове опромінення водія від обшивки кабіни - не більше 35 Вт/м2, від вікон - не більше 100 Вт./м2 .
3. Системи вентиляції, опалення, кондиціонування повітря повинні забезпечувати регулювання повітряних потоків в кабіні транспортного засобу із забезпеченням оптимальних і усувати запітніння і обмерзання стекол кабіни.
4. Контроль стану повітряного середовища в кабіні транспортного засобу повинен здійснюватися з урахуванням виду використовуваного палива і концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони водія не повинна перевищувати при роботі двигуна на бензині - вуглеводнів в перерахунку на С - 300 мг/м3, окису вуглецю - 20 мг / м3, окислів азоту - 5 мг/м3, а також: свинцю - 0,01 мг/м3 (середньозмінна ГДК не вище 0,07 мг/м3) для етилованого бензину; метанолу - 5 мг/м3, формальдегіду - 0,5 мг / м3 для метилованого бензину або чистого метанолу; акролеїну - 0,2 мг/м3 для дизельного палива.
5. Транспортний засіб не повинно допускатися до експлуатації, якщо його кабіна не має передбачених технічною документацією утеплювачів або килимків.
6. Загальна освітленість в кабіні на рівні щитка приладів повинна бути не менше 10 лк.
7. Рівні шуму (звуку) і еквівалентні рівні шуму (звуку) в кабіні вантажного транспортного засобу не повинні перевищувати 70 дБА, в салоні легкового автомобіля і автобуса - 60 дБА.
Вплив мікроклімату робочого місця на працездатність водія
Мікроклімат кабіни характеризується температурою повітря, його вологістю і швидкістю руху. Температура повітря в кабіні повинна бути в межах +15 ... +25 ° С, а найбільш сприятлива температура +18 ... +20 ° С. Знижена температура повітря зменшує швидкість і точність рухів, а робота при підвищеній температурі швидше стомлює водія, знижує його увагу і збільшує час реакції. Ефективним заходом зниження температури повітря при сильній спеці є вентиляція конденсування кабіни. Велика вологість повітря при високій температурі сприяє переохолодженню водія та застуді.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А можно узнать как именно эти водители умодряются рабготать 48 часов в сутках??? А можно узнать сколько + градусов сегодня у Луцке???
и такая ситуация во всей Украине "быдло-скотовозки" заполонили все терены Украины...в Одессе длина маршрутов равна 28-42 км в одну!!!!!!!!!!!!!!!! сторону а по времени от 2 чсов до 3 часов в один конец.... и все нормалек полет ..... кто привел в Уукраину Богданы и стал уничтожать автобусы Порошенко Пеця...
поэтому каждый трупп или раненный в ДТП усчастием "быдло-скотовозки" записывается на его совесть и грехи.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Установлен ли на автобусе тахограф..?? И соблюдал ли тот водила время отдыха -работы..??
Можно посадить такого водилу на суппер-пупер автобус...и в конечном итоге получить аналогичную аварию...
Обязательная установка тахограф...и ежеквартальный медосмотр...вот что первично.. и важно....
Ответить