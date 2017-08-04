 Налоговики на Тернопольщине уличили в неуплате налогов в особо крупном размере производителей и торговцев продуктов питания: изъято товаров на 2,4 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители ряда предприятий, которые занимаются производством макаронных изделий и торговлей продуктами питания, в основном за наличные закупали подсолнечное масло, уксус, муку и макаронные изделия у фирм, зарегистрированных в Полтавской, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Днепропетровской областях. В дальнейшем, используя собственные мощности, они расфасовывали купленную продукцию и за наличные, без отражения операций в налоговом и бухгалтерском учетах продавали субъектам оптовой и розничной торговли.
Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере.
В результате 12 обысков, проведенных на территории Тернопольской области и Киева, были обнаружены и изъяты более 1,2 миллиона гривен наличными, устройство для стрельбы резиновыми пулями, 32,3 тонны макаронных изделий, почти 50 тысяч литров подсолнечного масла, уксуса и уксусной кислоты, производственное оборудование, этикетки, пустая тара, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет 2,4 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Я подметил,что более 80% горожан кормятся из рынка и от торговцев продающих на тротуарах но почемуто все травятся продуктами из официальных магазинов и в официальных генделиках где все под контролем наших уавжаемых служб.
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