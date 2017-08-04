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Все про:налоги (2590) налоговая милиция (1523) Тернопольщина (372) махинации (508) ГФС (3103)

 Налоговики на Тернопольщине уличили в неуплате налогов в особо крупном размере производителей и торговцев продуктов питания: изъято товаров на 2,4 млн грн. ФОТО

В Тернопольской области сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей ряда компаний, уклонившихся от уплаты налогов в особо крупном размере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители ряда предприятий, которые занимаются производством макаронных изделий и торговлей продуктами питания, в основном за наличные закупали подсолнечное масло, уксус, муку и макаронные изделия у фирм, зарегистрированных в Полтавской, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Днепропетровской областях. В дальнейшем, используя собственные мощности, они расфасовывали купленную продукцию и за наличные, без отражения операций в налоговом и бухгалтерском учетах продавали субъектам оптовой и розничной торговли.

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Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере.

В результате 12 обысков, проведенных на территории Тернопольской области и Киева, были обнаружены и изъяты более 1,2 миллиона гривен наличными, устройство для стрельбы резиновыми пулями, 32,3 тонны макаронных изделий, почти 50 тысяч литров подсолнечного масла, уксуса и уксусной кислоты, производственное оборудование, этикетки, пустая тара, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет 2,4 миллиона гривен.

Налоговики на Тернопольщине уличили в неуплате налогов в особо крупном размере производителей и торговцев продуктов питания: изъято товаров на 2,4 млн грн 01Налоговики на Тернопольщине уличили в неуплате налогов в особо крупном размере производителей и торговцев продуктов питания: изъято товаров на 2,4 млн грн 02Налоговики на Тернопольщине уличили в неуплате налогов в особо крупном размере производителей и торговцев продуктов питания: изъято товаров на 2,4 млн грн 03

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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и толь ко воры потом сидят за неуплату налогов
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При такой системе налогообложения невозможно работать "честно".
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Интересные фото,по ним видно что продукт производится из натурального сыря и качественнен что не скажеш об глянцево-блестящем оборудовании официальных заводиков,которые к стати неуплачивают налоги еще и в большем обьеме,и продукцию изготавливают из заморских порошков добавляя вкусовые добавки.
Я подметил,что более 80% горожан кормятся из рынка и от торговцев продающих на тротуарах но почемуто все травятся продуктами из официальных магазинов и в официальных генделиках где все под контролем наших уавжаемых служб.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Тернопольщине уличили в неуплате налогов в особо крупном размере производителей и торговцев продуктов питания: изъято товаров на 2,4 млн грн. ФОТО
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